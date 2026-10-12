הפועל באר-שבע ממשיכה במאמצים לשנות את ההחלטה האוסרת על אוהדיה להיכנס לאצטדיון לקראת המשחק מול אלקמאר בליגה האירופית, שייערך בעוד שלושה ימים. במועדון פועלים בנושא יחד עם יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, בניסיון אחרון להביא לשינוי ההחלטה, אולם נכון לעכשיו הסיכויים לכך אינם נראים גבוהים.
במכתב שהעבירה לגורמים הרלוונטיים הביעה באר-שבע התנגדות חריפה להחלטה, וטענה כי היא אינה ספורטיבית ואף מעניקה, הלכה למעשה, פרס למי שפעולותיהם הן שיוצרות את האתגר הביטחוני.
במקביל, משרד החוץ נכנס לתמונה ופועל במישור הדיפלומטי מול שר החוץ ההולנדי ושגריר הולנד בישראל, בניסיון לסייע במציאת פתרון שיאפשר את כניסת האוהדים לאצטדיון.
כעת מתמקד המועדון בניסיון לסייע לכ-50 מאוהדיו שרכשו כרטיסי טיסה ומלונות בהולנד. המטרה היא להביא לכך שרק אותם אוהדים יוכלו להיכנס לאצטדיון, וזאת באופן חוקי ומאובטח. בניגוד להערכות קודמות, האוהדים שרכשו כרטיסים לא יגיעו למשחק אם לא יתקבל האישור הנדרש.
בבאר-שבע מבקשים מהרשויות ההולנדיות להבטיח את ביטחון האוהדים, הן במהלך המשחק והן בדרכם חזרה לאמסטרדם. במועדון מקווים שהמאמצים מול הגורמים המקצועיים והדיפלומטיים יובילו לשינוי ההחלטה ברגע האחרון, ויאפשרו לאוהדים לתמוך בקבוצה ביציע.