הפועל באר-שבע ממשיכה במאמצים לשנות את ההחלטה האוסרת על אוהדיה להיכנס לאצטדיון לקראת המשחק מול אלקמאר בליגה האירופית, שייערך בעוד שלושה ימים. במועדון

הפועל באר-שבע ממשיכה במאמצים לשנות את ההחלטה האוסרת על אוהדיה להיכנס לאצטדיון לקראת המשחק מול אלקמאר בליגה האירופית, שייערך בעוד שלושה ימים. במועדון

במכתב שהעבירה לגורמים הרלוונטיים הביעה באר-שבע התנגדות חריפה להחלטה, וטענה כי היא אינה ספורטיבית ואף מעניקה, הלכה למעשה, פרס למי שפעולותיהם הן שיוצרות את האתגר הביטחוני.

במכתב שהעבירה לגורמים הרלוונטיים הביעה באר-שבע התנגדות חריפה להחלטה, וטענה כי היא אינה ספורטיבית ואף מעניקה, הלכה למעשה, פרס למי שפעולותיהם הן שיוצרות את האתגר הביטחוני.

במכתב שהעבירה לגורמים הרלוונטיים הביעה באר-שבע התנגדות חריפה להחלטה, וטענה כי היא אינה ספורטיבית ואף מעניקה, הלכה למעשה, פרס למי שפעולותיהם הן שיוצרות את האתגר הביטחוני.

במקביל, משרד החוץ נכנס לתמונה ופועל במישור הדיפלומטי מול שר החוץ ההולנדי ושגריר הולנד בישראל, בניסיון לסייע במציאת פתרון שיאפשר את כניסת האוהדים לאצטדיון.

במקביל, משרד החוץ נכנס לתמונה ופועל במישור הדיפלומטי מול שר החוץ ההולנדי ושגריר הולנד בישראל, בניסיון לסייע במציאת פתרון שיאפשר את כניסת האוהדים לאצטדיון.

במקביל, משרד החוץ נכנס לתמונה ופועל במישור הדיפלומטי מול שר החוץ ההולנדי ושגריר הולנד בישראל, בניסיון לסייע במציאת פתרון שיאפשר את כניסת האוהדים לאצטדיון.