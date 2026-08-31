נוכח הסחבת הנמשכת במעברו של רוי רביבו לאירופה, אביו, חיים רביבו, החליט כי אם לא תושלם עסקה ביומיים הקרובים הוא יסיים את ההתקשרות עם סוכן העל הסרבי פאלי רמדאני.
כפי שנחשף ב-ynet, רביבו כבר סיכם את תנאיו באלצ'ה הספרדית, אולם ההצעה של הספרדים לא תאמה את דמי ההעברה שמכבי ת״א דורשת. רמדאני שמודע לביקורת של רביבו האב כלפיו, ינסה לנצל את את היומיים הקרובים עד לסיום חלון ההעברות בליגת העל על מנת להשיג הצעה גבוהה יותר עבור הבעלים מיץ' גולדהאר.
כפי שנחשף ב-ynet, במכבי ת"א הציעו ליון ניקולאסקו כי ישלמו את מלוא שכרו - 600 אלף אירו לעונה, בניסיון להשאיל אותו ללא תמורה לקבוצה אחרת על מנת לצמצם את מצבת הזרים בקבוצה. למרות הצעות מפתות מקבוצות מרומניה מולדובה וקפריסין, החלוץ מסרב לעבור. במכבי שוקלים גם את האפשרות להקפיא את חוזהו של ניקואלסקו, אך במקרה כזה יאבד המועדון את האפשרות למכור אותו בעתיד – דבר שיסב למועדון נזק כלכלי. נכון לעכשיו, נראה כי סך השיקולים ישאירו את השחקן בקריית שלום.
שחקן נוסף שמתנגד בשלב זה למעבר בהשאלה הוא קרווין אנדרדה, שנרכש תמורת 1.8 מיליון אירו ואינו נמצא בתוכניות המקצועיות של המאמן קני מילר. גם אנדרדה תופס מקום של זר בסגל, אך בשלב זה הוא מוכן לעבור רק לליגת המשנה בברזיל ולא לאחד מהמועדונים הקטנים באירופה שפנו למכבי ת"א.
גם בגזרת גבי קניקובסקי אין חדשות עבור אוהדי מכבי ת"א. עידן בן אבו, סוכנו של הקשר, שלא שותף גם אתמול בניצחון של פרנצווארוש נגד פושקש אקדמיה, מבהיר כי לא נעשתה אפילו פנייה בנושא ממכבי ת"א.