גם לאחר המחזור החמישי של הליגה האירופית, שהסתיים אתמול (חמישי), הפועל באר-שבע עדיין מחזיקה בנקודה אחת בלבד, שאותה השיגה בתיקו 0:0 מול דינמו זאגרב במחזור הפתיחה. האלופה הישראלית ירדה למקום ה-35 והלפני אחרון בטבלה, כשרק לאררט ירבאן נקודה אחת פחות ממנה.

אלא שבניגוד לארבעת המשחקים הקודמים, שבהם הפסידה, הפעם באר-שבע בהחלט ראויה למחמאות על התצוגה שהציגו שחקניה באצטדיון בבאטומי שבגאורגיה. הקבוצה של רן קוז'וך הפסידה 2:1 לבשיקטאש הטורקית , אבל הייתה יריבה שקולה ואף עלתה עליה לפרקים. מעבר ליכולת המקצועית, המשחק התנהל באווירה עוינת במיוחד מבחינת הקבוצה הישראלית.

גלריה דושאן ולאחוביץ' מול ז'ואאו ויקטור ( צילום: AP Photo/Oto Davitadze )

ההחלטה שלא לקיים את המשחק בטורקיה הייתה נבונה מצד אופ"א, בהתחשב ביחסים המתוחים בין ישראל לטורקיה, אך גם בבאטומי הורגשה היטב האווירה הביתית של בשיקטאש. יותר מ-16 אלף אוהדים טורקים ביציעים, לעומת כ-300 אוהדים שהגיעו מבאר-שבע, יצרו אווירה עוינת במיוחד כלפי הישראלים. אפשר בהחלט לקבוע שמאז 7 באוקטובר 2023 לא התמודדה קבוצת ספורט ישראלית באירוע ספורט באווירה עוינת כל כך, הן מצד היציעים והן מצד היריבה על כר הדשא.

מעבר לשלטי התמיכה בפלסטין ולקריאות המתריסות מצד האוהדים, גם שחקני באר-שבע נתקלו ביחס קר מצד שחקני בשיקטאש, שאף לא לחצו את ידיהם כמקובל לפני פתיחת המשחק. במהלך ההתמודדות התפתח עימות בין הקשר סאליח אוצ'אן למאמן באר-שבע, רן קוז'וך, שהוביל למהומה בין שחקני שתי הקבוצות ואנשי הצוות. דקות לאחר מכן גלשה המהומה גם ליציעים, שם התפתח עימות אלים בין אוהדים טורקים לאנשי אבטחה ולשוטרים, שנאלצו להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות. האירוע הוביל להפסקת המשחק למשך כחצי שעה.

המהומה ביציעים ( צילום: AP Photo/Oto Davitadze )

קוז'וך התייחס לתקריות בסיום המשחק, ואף רמז לאירוע שהתרחש לפני כשנה וחצי באצטדיון טוטו-טרנר, כאשר בני סכנין סירבה לחדש משחק מול באר-שבע. אותה פרשה הובילה בהמשך להשלכות משמעותיות במאבק האליפות, שבסיומו איבדה באר-שבע את התואר למכבי ת"א. "אני שמח שהמשחק חזר להיות משוחק. כדורגל צריך להיקבע על הדשא. זה לא אידאלי, אבל אני שמח שהמשחק התקיים. בנוגע לתקרית עם השחקן, אלה אמוציות של משחק ואין מה להתייחס לזה", אמר המאמן. בסיום ההתמודדות לוו אוהדי באר-שבע לבתי המלון שלהם, ולא נרשמו עימותים נוספים בינם לבין הקהל הטורקי הרב ששהה בבאטומי.

על כר הדשא, באר-שבע הייתה עדיפה על יריבתה במחצית הראשונה. יונס מלדה בלט בשורות הקבוצה והגיע לארבעה מצבי הבקעה, אך בכל פעם נעצר אצל השוער הטורקי. מלדה, שקוז'וך ספג ביקורת על שיתופו במשחקים באירופה, הציג את משחקו הטוב ביותר מאז הצטרף לבאר-שבע.

"מאוכזב בשביל השחקנים שלי". קוז'וך ( צילום: Pau Barrena/Getty Images )

אולם הכוכב הגדול של הערב מבחינת האלופה הישראלית היה השוער מרקו וולף, שהצטרף בקיץ ממכבי פ"ת. עד אתמול הוא שותף במדי באר-שבע רק במשחק אחד, מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, שבו הציג יכולת חלשה וספג ארבעה שערים. הפעם, בהיעדרו של אופיר מרציאנו הפצוע, קיבל וולף את ההזדמנות בהרכב והחזיר ביכולת מצוינת. למעשה, במידה רבה בזכותו באר-שבע ספגה רק שני שערים. הרגע הגדול שלו הגיע בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, כשעצר בעיטת עונשין מ-11 מטרים.

"לנו לא היה ספק בנוגע למרקו וולף. הוא שוער מצוין, ובגלל זה נלחמנו כדי להביא אותו. מי שמכיר אותו גם ידע שהוא יעצור את הפנדל. תמיד טוב שיש שני שחקנים טובים באותו תפקיד", אמר קוז'וך על השוער.

על היכולת של קבוצתו אמר המאמן: "אני גאה בבחורים. על המשחק, ובטח על האינטנסיביות. היינו שווים ברמתנו ואף עלינו בשלבים על בשיקטאש. דיברנו על כך שבמשחקים כאלה, כשמגיעים להרבה הזדמנויות, צריך לשים את הכדור ברשת. אני גאה מאוד בשחקנים שלי. זה עוד שלב בדרך להיות טובים יותר. אני מתוסכל בעיקר בשביל הקהל שהגיע ובשביל אלה שצפו בבית. מגיע לו קצת נחת מאירופה. אני מאוכזב בשביל השחקנים שלי, שעשו משחק טוב ולא קיבלו את המתנה בסוף. אנחנו קבוצה חזקה ויש לנו עוד הרבה לאן להשתפר. חבל, אנחנו מרגישים שיכולנו להוציא יותר. ניקח את הדברים הטובים. אמרתי לשחקנים שגם נגד קבוצות עם תקציבים גדולים יותר נשחק את הכדורגל שלנו. השחקנים רואים שהם מסוגלים לעשות את זה ולעמוד ברמה. מכאן נצטרך להמשיך להשתפר".