בעוד קצת יותר מ-24 שעות תעלה נבחרת ישראל לפרמיירה בקמפיין ליגת האומות 2026 ב משחק החוץ נגד אוסטריה . האם הכחולים-לבנים מוכנים להתמודדות? נגלה מחר. אבל בכל הנוגע להתמודדות עם שאלות הנוגעות למצב הביטחוני בישראל, נדמה שהם קיבלו את ההכנה הנכונה.

במסגרת מסיבת עיתונאים שכינסה הנבחרת לקראת ההתמודדות מחר (21:45) נשאל כוכב הנבחרת מנור סולומון על דעתו בעקבות התבטאויות המייחסות לישראל פשעי מלחמה בעזה. "לא שמעתי על זה ולא אכפת לי. אני פה כדי לשחק כדורגל", השיב שחקן הכנף של ווסטהאם.

"לעזור ולהוביל". סולומון ( צילום: עוז מועלם )

כשנשאל בשנית, השיב סולומון: "אבל למה אתה רוצה שאגיב לזה? אני שחקן כדורגל ובאתי לשחק כדורגל, מרוכז רק בזה". על המשחק עצמו הוסיף: "חסרים להם כמה שחקנים, אבל עדיין יש להם המון שחקנים מצוינים. אנחנו מאמינים בעצמנו ונקווה לנצח את המשחק".

על הכושר האישי: "אני מרגיש ממש טוב. הייתה לפי פתיחת עונה מאוד טובה, מרגיש מעולה עם הגוף שלי וגם מבחינה מנטלית. אני רוצה להביא את כל כולי למשחק. אני מצפה מעצמי להיות שחקן משמעותי, לעזור להוביל את הנבחרת. כמובן שמצפים ממני להמון ואני מצפה ממני אפילו ליותר. יש לנו שחקנים מצוינים וצוות מצוין שמכין אותנו בצורה הכי טובה. אני מאמין בנבחרת הזו ומאמין שאפשר לעשות דברים מדהימים, אנחנו מאוד רוצים להתחיל בצורה טובה מחר".

המאמן רן בן שמעון, שייפתח קמפיין שלישי עם הנבחרת, אמר: "יש לנו משחק מאוד חשוב, זו הסיטואציה וננסה לשחק בדרך הכי טובה שאנחנו יכולים. יש לנו שחקנים מאוד טובים. לפני כל משחק, וגם לפני כל התכנסות אתה מתרגש. מחכה לרגעים האלה. הכי מרגש אותי זה להיות עם החבר’ה האלה כל פעם מחדש".

על היריבה: "יש להם שחקנים טובים והיה חשוב להתכונן לחוזקות שלהם. אצלנו יש שחקנים טובים מאוד בכל עמדה ושמנו את הדגש על הכנה קבוצתית. כל ההכנה התבססה על היתרונות והחסרונות שלהם שנוכל לנצל".