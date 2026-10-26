מכבי חיפה הגיעה הערב (שני) לסמי עופר עם הזדמנות לספק הצהרת כוונות במאבק האליפות, אך במקום לחגוג חזרה לפסגת ליגת העל, היא ספגה מכה כואבת במיוחד. הירוקים התפרקו במחצית השנייה מול הפועל באר-שבע, האלופה המכהנת למי ששכח, והובסו 5:2 במסגרת המחזור השמיני.

"תוך כמה דקות קיבלנו שלושה שערים, דווקא אחרי תחילת מחצית שנייה טובה. המשחק נגמר תוך עשר דקות עבורנו", הודה המאמן המפסיד, ברק בכר, בסיום. "הטעות והאדום גמרו לנו את המשחק. בסוף קיבלנו חמש. הייתה ציפייה גדולה, לנו ולקהל. היו ציפיות גבוהות, זו סטירה. זה היה מבחן גדול עבורנו להראות שאנחנו שם - וכנראה שאנחנו עדיין לא שם".

גלריה תבוסה כואבת למכבי חיפה. בכר: "היו ציפיות גבוהות" ( צילום: אלעד גרשגורן )

בכר המשיך: "במבחן התוצאה הרגשתי שאנחנו שווים עד ההתפרקות. חבל שזה קרה. ידענו שיש לנו הזדמנות להראות שאנחנו שם, וכנראה שאנחנו עדיין לא שם. שילמנו על הרבה טעויות שעשינו. יש הרבה מה לשפר. נצטרך להתאושש, ובשבוע הבא יש משחק אפילו יותר קשה מול הפועל ת"א".

על המפגש הקרוב מול הפועל ת"א, אמר בכר: "קיבלנו הזדמנות נגד אולי הקבוצה הכי ביתית שיש בשנים האחרונות בליגה. אולי זו הזדמנות עבורנו להראות שאנחנו כן יכולים לעשות את זה. נבדוק מה היה בהתפרקות ונסתכל קדימה".

שחקני באר-שבע חוגגים בסיום ( צילום: אלעד גרשגורן )

מהעבר השני, בבאר-שבע כמובן החגיגה הייתה גדולה. המאמן רן קוז'וך אמר: "אני חושב שידענו לפני המשחק מה צריכה להיות תוכנית המשחק שלנו ואיך להביא אותה לידי ביטוי. במחצית הראשונה עשינו את זה, אבל לא מספיק, ובמחצית השנייה הכול השתנה. ה-0:1 נתן לנו עוד יותר אוויר והצלחנו לעשות את זה".

"לחצנו מצוין ומשם גם הגיע פנדל, משהו שלא עשינו מספיק טוב במחצית הראשונה. זה ניצחון מאוד חשוב במגרש קשה מול קבוצה מצוינת. הצלחנו לעשות דברים שלא עשינו בשבוע האחרון, בעיקר בפן המנטלי, והניצחון הזה הוא של הבחורים לפני שהוא שלי".