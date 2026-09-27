אחרי התבוסה 3:0 לאירלנד הערב (ראשון) בדברצן, רן בן שמעון התנצל בפני אוהדי נבחרת ישראל ולקח אחריות על ההופעה החלשה. הנבחרת ספגה שלושה שערים בתוך 25 דקות, רשמה הפסד שני ברציפות בפתיחת קמפיין ליגת האומות ונותרה ללא נקודות, עם שישה שערי חובה בשני משחקים.

"אני באמת מתנצל בפני האנשים שישבו בבית וציפו לראות נבחרת לוחמת", אמר בן שמעון. "אני מתבייש במה שראיתי, אבל האחריות היא שלי ולא של השחקנים. לא אבקר את השחקנים שלי. זה אני לפני כל אחד אחר". המאמן התייחס גם לעתידו בתפקיד: "אני נמצא ביחסים מעולים עם מי שמנהל את כל הדבר הזה, והם יחליטו". בהמשך הוסיף: "זאת נפילה כואבת מאוד. הנבחרת תמשיך איתי או בלעדיי".

גלריה רן בן שמעון ( צילום: AP Photo/Matthias Schrader )

בן שמעון התקשה להסביר את היכולת שהציגה הנבחרת, שנקלעה לפיגור כפול בתוך שתי דקות משערים של טרוי פארוט ואדם אידה, לפני שמוילן קבע את תוצאת המשחק. "אני לא יודע למה נראינו ככה, צריך לראות את זה ולנתח", הודה. "יש דור טוב של שחקנים, והוא עוד יעשה דברים טובים. כל הביקורות שיגידו עלינו מוצדקות".

על הניסיון לחזור למשחק והפער בגישה בין הנבחרות אמר: "רצינו לתת גול אחד, תקווה בשביל לחזור. זה משחק שאמור להיות אגרסיבי והיינו רכים מאוד".

למרות הדברים הקשים, בן שמעון הדגיש כי תפקידו כעת הוא לסייע לנבחרת להתאושש: "נשב ונחקור, אני גדול המבקרים של עצמי. התפקיד שלי זה להרים את כולם, אני מקור האנרגיה של הנבחרת הזאת. צריך לבדוק איפה טעיתי ומה עשיתי". "מחר תזרח השמש, צריך להמשיך קדימה", סיכם המאמן. "אתה מפסיד קרב כשאתה לא קם מהרצפה, לא כשאתה חוטף".

גם השוער דניאל פרץ התנצל בסיום: "אני רוצה להתנצל בשמי, בשם השחקנים ובשם כל הנבחרת על המחצית הראשונה הזו. אני מתבייש באיך שנראינו". לדבריו, האמוציות פגעו בנבחרת: "איבדנו מהריכוז שלנו. זה משחק כדורגל וצריך להיות על הפרטים. כל אחד צריך להסתכל על עצמו ולראות מה עשינו לא בסדר".

"מתנצלים בפני האוהדים" ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP )

לקראת המפגש הנוסף עם אירלנד בעוד שבוע הבטיח פרץ: "אנחנו לוקחים אחריות, לא מתחבאים. אני מבטיח לכולם שיהיה עוד משחק בעוד שבוע מולם והדברים לא ייראו כך". לצד זאת, הביע גאווה בניסיון של השחקנים לחזור למשחק במחצית השנייה, אך הודה: "לא הגיע לנו לקחת נקודה".