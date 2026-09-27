אחרי שבוע סוער ואיומים של האירים להחרים את המשחק, בשעה זו מתקיים המשחק הטעון בין נבחרת ישראל לאירלנד במסגרת המחזור השני בבית 3 בליגת האומות (דרג 2). קיומו של המשחק עמד אמש (שבת) בסכנה, לאחר שאימון הנבחרת האירית ומסיבת העיתונאים לקראת המשחק בהונגריה התעכבו באופן משמעותי.
כזכור, שחקני נבחרת אירלנד הסתגרו בבית המלון, שם קיימו שיחות ממושכות בנוגע למשחק במהלך פגישה שנמשכה כארבע שעות במלון הקבוצה בדברצן, ובסופו של דבר ערכו הצבעה שהובילה לכך ש"רוב משמעותי" החליט להמשיך ולקיים את המשחק.
בסופו של דבר, השוער השני, גאווין באזונו, הוא היחיד שהודיע כי לא ייקח חלק במשחק ונופה מסגל אירלנד לקראת המשחק באצטדיון נאג'רדיי, שמתקיים ללא נוכחות אוהדים אירים. לצד ההחלטה להופיע לשני המשחקים מול ישראל, האירים כבר הצהירו על מספר פרובוקציות שהם יבצעו לקראת המשחק מול הישראלים: לא תתקיים לחיצת ידיים בין השחקנים, ענידת סרט שחור, תרומת הרווחים מצמד המשחקים (כל אירי מקבל 2,000 יורו) ל"עמותות צדקה הומניטריות", לא התקיים טקס החלפת דגלונים והשחקנים גם הוריד
על רקע המלחמה המתמשכת בעזה, שחקני אירלנד נאלצו להתמודד עם לחץ גובר מבית להחרים את צמד המשחקים מול ישראל (השני יתקיים בעוד שבוע בדיוק, בסרביה, אותו תארח הנבחרת הירוקה ללא קהל), כחלק מקמפיין "Stop The Game" שמובילה התנועה Irish Sport for Palestine. עם זאת, בהתאחדות הכדורגל האירית (FAI) אמרו כי סירוב לשחק במשחקים "יגרום נזק משמעותי ומתמשך לכדורגל האירי" – ואמש הודיעו רשמית כי ייקחו חלק בשני המשחקים הקרובים.
בכל הנוגע לצד המקצועי, החבורה של רן בן שמעון מגיעה למשחק אחרי הפסד 3:1 לאוסטריה בלינץ, במשחק שבו סייד אבו-פרחי הורחק לאחר חגיגת שער שהסעירה את כלי התקשורת באירופה. מנגד, נבחרתו של הלגרימסון - שהודחה על ידי צ'כיה בדו-קרב פנדלים בחצי גמר פלייאוף המונדיאל בחודש מרץ - הפסידה ביום חמישי 1:0 לקוסובו, בחוץ, ואף היא מחפשת נקודות ראשונות בטורניר.
יש לציין כי באירלנד המשחק משודר בשידור חי אך במתכונת מצומצמת - שעומדת בכל זאת בדרישות החוזיות של הערוץ: השידור החל עשר דקות בלבד לפני שריקת הפתיחה, וללא אולפן מיוחד או פרשנים. את השידור מלווים צוות טכני מצומצם ולא ישודרו במהלך המשחק פרסומות או חסויות. מתכונת שידור דומה תהיה גם במשחק בשבוע הבא.
על פי סוכנויות ההימורים יחסי הכוחות בין הנבחרות שווים. המאזן בין הנבחרות עומד על ניצחון לכל אחת ושלוש תוצאות תיקו. הפעם האחרונה בה נפגשו ישראל ואירלנד הייתה לפני 21 שנה - ביוני 2005 במסגרת מוקדמות גביע העולם. הכחולים-לבנים והירוקים נפרדו בדבלין עם 2:2 דרמטי. איך זה ייגמר היום?
מהלך המשחק
14': שער! 0:1 לאירלנד! אבנקווה העביר כדור רוחב, ופארוט כבש בקלות מקרוב.
16': שער! 0:2 לאירלנד! ישראל בהלם. מוילן הכניס כדור עומק נפלא לאידה, שהכניע את פרץ.
25': שער! 0:3 לאירלנד! מוילן פרץ לרחבה בקלילות ובעט לפינה של פרץ - לשוער לא היה סיכוי.
51': הזדמנות לנבחרת - סולומון מסר כדור רוחב נהדר ודור פרץ בעט לפינה - אך קלהר הדף.
53': אליאל פרץ בעט מרחוק - אבל קלהר שוב הדף לקרן.
הרכבים
ישראל: דניאל פרץ; גיא מזרחי (דור פרץ, 46), רז שלמה, ניקיטה סטויאנוב, רוי רביבו; אליאל פרץ, גבי קניקובסקי, אוסקר גלוך, ענאן חלאילי; מנור סולומון, דור תורג'מן.
אירלנד: קאומין קלהר, ג’יימס אבנקווה, דארה אושיי, ג’ק אובריאן, ריאן מנינג, ג’ייסון מולאמבי, ליאם קיצ'ינג, קונור קובנטרי, ג'ק מוילן, אדם אידה, טרוי פארוט.
פורסם לראשונה: 21:34, 27.09.26