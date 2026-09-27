ונופה מסגל אירלנד לקראת המשחק באצטדיון נאג'רדיי, שמתקיים ללא נוכחות אוהדים אירים. לצד ההחלטה להופיע לשני המשחקים מול ישראל, האירים כבר הצהירו על מספר פרובוקציות שהם יבצעו לקראת המשחק מול הישראלים: לא תתקיים לחיצת ידיים בין השחקנים, ענידת סרט שחור, תרומת הרווחים מצמד המשחקים (כל אירי מקבל 2,000 יורו) ל"עמותות צדקה הומניטריות", לא התקיים טקס החלפת דגלונים והשחקנים גם הוריד

ונופה מסגל אירלנד לקראת המשחק באצטדיון נאג'רדיי, שמתקיים ללא נוכחות אוהדים אירים. לצד ההחלטה להופיע לשני המשחקים מול ישראל, האירים כבר הצהירו על מספר פרובוקציות שהם יבצעו לקראת המשחק מול הישראלים: לא תתקיים לחיצת ידיים בין השחקנים, ענידת סרט שחור, תרומת הרווחים מצמד המשחקים (כל אירי מקבל 2,000 יורו) ל"עמותות צדקה הומניטריות", לא התקיים טקס החלפת דגלונים והשחקנים גם הוריד

על רקע המלחמה המתמשכת בעזה, שחקני אירלנד נאלצו להתמודד עם לחץ גובר מבית להחרים את צמד המשחקים מול ישראל (השני יתקיים בעוד שבוע בדיוק, בסרביה, אותו תארח הנבחרת הירוקה ללא קהל), כחלק מקמפיין "Stop The Game" שמובילה התנועה Irish Sport for Palestine. עם זאת, בהתאחדות הכדורגל האירית (FAI) אמרו כי סירוב לשחק במשחקים "יגרום נזק משמעותי ומתמשך לכדורגל האירי" – ואמש הודיעו רשמית כי ייקחו חלק בשני המשחקים הקרובים.

על רקע המלחמה המתמשכת בעזה, שחקני אירלנד נאלצו להתמודד עם לחץ גובר מבית להחרים את צמד המשחקים מול ישראל (השני יתקיים בעוד שבוע בדיוק, בסרביה, אותו תארח הנבחרת הירוקה ללא קהל), כחלק מקמפיין "Stop The Game" שמובילה התנועה Irish Sport for Palestine. עם זאת, בהתאחדות הכדורגל האירית (FAI) אמרו כי סירוב לשחק במשחקים "יגרום נזק משמעותי ומתמשך לכדורגל האירי" – ואמש הודיעו רשמית כי ייקחו חלק בשני המשחקים הקרובים.

על רקע המלחמה המתמשכת בעזה, שחקני אירלנד נאלצו להתמודד עם לחץ גובר מבית להחרים את צמד המשחקים מול ישראל (השני יתקיים בעוד שבוע בדיוק, בסרביה, אותו תארח הנבחרת הירוקה ללא קהל), כחלק מקמפיין "Stop The Game" שמובילה התנועה Irish Sport for Palestine. עם זאת, בהתאחדות הכדורגל האירית (FAI) אמרו כי סירוב לשחק במשחקים "יגרום נזק משמעותי ומתמשך לכדורגל האירי" – ואמש הודיעו רשמית כי ייקחו חלק בשני המשחקים הקרובים.

בכל הנוגע לצד המקצועי, החבורה של רן בן שמעון מגיעה למשחק אחרי הפסד 3:1 לאוסטריה בלינץ, במשחק שבו סייד אבו-פרחי הורחק לאחר חגיגת שער שהסעירה את כלי התקשורת באירופה. מנגד, נבחרתו של הלגרימסון - שהודחה על ידי צ'כיה בדו-קרב פנדלים בחצי גמר פלייאוף המונדיאל בחודש מרץ - הפסידה ביום חמישי 1:0 לקוסובו, בחוץ, ואף היא מחפשת נקודות ראשונות בטורניר.

בכל הנוגע לצד המקצועי, החבורה של רן בן שמעון מגיעה למשחק אחרי הפסד 3:1 לאוסטריה בלינץ, במשחק שבו סייד אבו-פרחי הורחק לאחר חגיגת שער שהסעירה את כלי התקשורת באירופה. מנגד, נבחרתו של הלגרימסון - שהודחה על ידי צ'כיה בדו-קרב פנדלים בחצי גמר פלייאוף המונדיאל בחודש מרץ - הפסידה ביום חמישי 1:0 לקוסובו, בחוץ, ואף היא מחפשת נקודות ראשונות בטורניר.

בכל הנוגע לצד המקצועי, החבורה של רן בן שמעון מגיעה למשחק אחרי הפסד 3:1 לאוסטריה בלינץ, במשחק שבו סייד אבו-פרחי הורחק לאחר חגיגת שער שהסעירה את כלי התקשורת באירופה. מנגד, נבחרתו של הלגרימסון - שהודחה על ידי צ'כיה בדו-קרב פנדלים בחצי גמר פלייאוף המונדיאל בחודש מרץ - הפסידה ביום חמישי 1:0 לקוסובו, בחוץ, ואף היא מחפשת נקודות ראשונות בטורניר.