לאחר החתימה אמר בן שמעון: "אני מודה על האמון ומבין את החשיבות והאחריות. אני מצפה לפגוש את השחקנים והצוות ואעשה ככל שביכולתי כדי להעניק לקהל העצום של מכבי חיפה רגעי גאווה".

לאחר החתימה אמר בן שמעון: "אני מודה על האמון ומבין את החשיבות והאחריות. אני מצפה לפגוש את השחקנים והצוות ואעשה ככל שביכולתי כדי להעניק לקהל העצום של מכבי חיפה רגעי גאווה".

לאחר החתימה אמר בן שמעון: "אני מודה על האמון ומבין את החשיבות והאחריות. אני מצפה לפגוש את השחקנים והצוות ואעשה ככל שביכולתי כדי להעניק לקהל העצום של מכבי חיפה רגעי גאווה".