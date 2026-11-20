מהנבחרת לכפר גלים: רן בן שמעון מונה היום (שישי) באופן רשמי למאמן מכבי חיפה, במהלך שנחשף לראשונה ב-ynet. המאמן חתם לעונה וחצי עם אופציה לעונה נוספת, וייכנס לנעליו של ברק בכר, שהתפטר בעקבות פתיחת העונה החלשה והתבוסה הביתית 4:0 למכבי נתניה. בן שמעון סיכם עקרונית את תנאיו עוד בזמן ששהה עם נבחרת ישראל בדברצן, וכעת הושלם המעבר באופן רשמי.
לאחר החתימה אמר בן שמעון: "אני מודה על האמון ומבין את החשיבות והאחריות. אני מצפה לפגוש את השחקנים והצוות ואעשה ככל שביכולתי כדי להעניק לקהל העצום של מכבי חיפה רגעי גאווה".
המנהל הספורטיבי של המועדון, ליאור רפאלוב: "היום אנחנו יוצאים לדרך חדשה. יחד עם ראשי המועדון בחנתי לעומק את האפשרויות שעמדו בפנינו ומצאתי שרן בן שמעון, בזכות ניסיונו, יכולותיו המקצועיות ואיכויות המנהיגות שלו, הוא האיש הנכון להוביל את מכבי חיפה להצלחה. אני יודע שמינוי של מאמן חדש מעורר באופן טבעי ציפיות, תקווה וגם שאלות. אני ער למגוון התחושות ולדעות השונות שנשמעות, ומכבד אותן. עכשיו הזמן להתאחד סביב הקבוצה, לתת לרן ולצוות המקצועי את התנאים לעבוד ולהתמקד במטרה המשותפת לכולנו: להחזיר את מכבי חיפה להיות קבוצה מנצחת, שמתמודדת על תארים ומביאה גאווה לכולנו".
בן שמעון ישתכר 83 אלף שקל נטו בחודש, עלייה של יותר מ-20 אחוז לעומת שכרו בנבחרת. דוד מרטן, ששימש כעוזרו של בכר מאז הקיץ האחרון, יישאר בצוות לצד מאמן השוערים איתי זליפה. המאמן החדש, שכבר החל לצפות במשחקי הקבוצה, יעביר ביום ראשון את אימון הבכורה שלו ויעמוד על הקווים ב-28 בנובמבר מול בני סכנין בדוחא. הוא מקבל קבוצה שמרוחקת שבע נקודות מהפועל ת"א שבפסגה, וינסה להחזיר אותה למאבק בצמרת.
המעבר מגיע לאחר סיום דרכו של בן שמעון בנבחרת ישראל, שאותה עזב בתום כשנתיים וחצי. משחקו האחרון היה ה-1:1 מול אוסטריה, שנעל קמפיין ליגת אומות ללא ניצחון, עם ארבע נקודות והמקום האחרון בבית. למרות הגיבוי שקיבל מראשי ההתאחדות להמשיך לקמפיין נוסף, בן שמעון ביקש להשתחרר מתפקידו והסביר כי העומס הרגשי בעקבות הביקורת הציבורית הקשה עליו להתרכז בעבודתו. בכר הוא המועמד המוביל להחליפו בנבחרת, כפי שנחשף ב-ynet, אך טרם מונה.
עבור בן שמעון מדובר בתחנה חדשה בקריירה, שהישג השיא שלה כמאמן היה האליפות ההיסטורית עם עירוני קריית שמונה ב-2012 - אז בכר שימש כעוזרו. בהמשך אימן בין היתר בהפועל ת"א, בבית"ר ירושלים, במ.ס אשדוד ובא.א.ק לרנקה, וכן הדריך את נבחרת קפריסין.