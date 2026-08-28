הגרלת הליגה האירופית זימנה להפועל באר-שבע סדרת משחקים לא פשוטה בכלל. האלופה הישראלית תתמודד מול מספר קבוצות חזקות וקשות מאוד, כולל אחד המועדונים המפוארים בכדורגל העולמי - יובנטוס. שאר היריבות הן אלקמאר (הולנד), אוניון סן ז'ילואז (בלגיה), דינמו זאגרב (קרואטיה), בורנמות' (אנגליה), סלטה ויגו (ספרד), בשיקטאש (טורקיה) ואופ"י כרתים (יוון).

משחקי המחזור הראשון ייערכו ב-16-17 בספטמבר, כלומר עוד קצת פחות משלושה שבועות נותרו עד לשריקת הפתיחה של שלב הליגה. כדי שתגיעו הכי מוכנים שאפשר, הנה היכרות עם היריבות של הפועל באר-שבע.

גלריה יהיה קשה. שחקני הפועל באר-שבע ( צילום: ליאור מוסקוביץ, הפועל באר-שבע )

יובנטוס

תארים: 36 אליפויות, 15 גביעים, 9 זכיות בסופר-קאפ, שתי זכיות בליגת האלופות, שלוש זכיות בגביע אופ"א (הליגה האירופית של ימינו), שתי זכיות בסופר-קאפ האירופי.

אין ספק שיובנטוס היא השם הגדול ביותר שהוגרל מול הפועל באר-שבע. הגברת הזקנה, שיאנית האליפויות, הגביעים והסופר-קאפ של איטליה ואחת האימפריות הגדולות בכדורגל האירופי, מגיעה לליגה האירופית אחרי עונה מאכזבת מבחינתה, שבה לא הצליחה להשיג את הכרטיס לליגת האלופות. גם כשהיא רחוקה מימי השיא שלה, הסגל של הביאנקונרי עמוס באיכות ובשמות מהשורה הראשונה, והמפגש מולה צפוי להיות גולת הכותרת של הקמפיין האירופי של האלופה הישראלית.

ליובנטוס כבר יש היסטוריה מול הכדורגל הישראלי, ובפרט מול מכבי חיפה. השתיים נפגשו ארבע פעמים בשלב הבתים של ליגת האלופות: ב-2009 ניצחה יובה פעמיים 0:1, וב-2022 גברה 1:3 על הירוקים בטורינו. אלא שהמפגש האחרון ביניהן הפך לאחד הערבים הגדולים של קבוצה ישראלית באירופה, כאשר מכבי חיפה הדהימה את האיטלקים 0:2 בסמי עופר מצמד של עומר אצילי. כעת תהיה זו באר-שבע שתקבל הזדמנות למדוד את עצמה מול מועדון הפאר מטורינו.

אימפריה. שחקני יובנטוס חוגגים ( צילום: Marco Bertorello / AFP )

את יובנטוס מדריך לוצ’יאנו ספאלטי, ובסגל שלה לא חסרים שמות נוצצים, בראשם קנאן יילדיז, רנדל קולו מואני וגלייסון ברמר. לצדם נמצאים גם שחקנים מוכרים כמו מנואל לוקאטלי, קפרן תוראם וג’ונתן דייויד.

בורנמות'

תארים: אין

בורנמות' היא אחת ההפתעות הגדולות של הפרמייר-ליג בעונה שעברה, שאותה סיימה במקום השישי בדרך להופעה אירופית ראשונה בתולדותיה. מרקו רוזה החליף על הקווים את אנדוני איראולה, שעזב לליברפול. בורנמות' נשענת בחלק הקדמי על אבנילסון, החלוץ הברזילאי שהפך לאחד משחקני המפתח שלה מאז שנרכש מפורטו, בעוד אלכס סקוט הוא אחד השמות הבולטים בקישור של הקבוצה. הקיץ היא ביצעה רכש מרשים, כאשר הנחיתה את הבלם, אנטוניו סילבה, מבנפיקה תמורת 25 מיליון אירו.

מדובר במועדון ותיק ובעל מסורת (הקבוצה נוסדה ב-1899), אך ברוב שנותיה לא הצליחה לשבור את מחסום ליגת המשנה. זה השתנה בעונת 2014/15, אז זכתה באליפות הצ'מפיונשיפ (ליגת המשנה באנגליה) ועלתה לראשונה בתולדותיה לפרמייר-ליג. לאחר חמש שנים נשרה שוב לצ'מפיונשיפ, אך חזרה כעבור שנתיים, ובעונה החולפת, כאמור, רשמה את הישג השיא שלה עם העפלה לאירופה.

הופעה ראשונה בתולדותיה במפעל אירופי. שחקני בורנמות' חוגגים ( צילום: REUTERS/Chris Radburn )

אוניון סן ז'ילואז

תארים: 12 אליפויות, 4 זכיות בגביע, שתי זכיות בסופר-קאפ הבלגי.

אוניון סן ז’ילואז, בשנים האחרונות הפכה מהפתעה בלגית לחברה קבועה במפעלים האירופיים, וגם לקהל הישראלי יש איתה היכרות מצוינת. ענאן חלאילי שיחק במדיה במשך שנתיים לאחר שהגיע ממכבי חיפה ב-2024, זכה איתה באליפות (2025) ובגביע (2026).

בדומה לבורנמות', גם סן ז'ילואז היא מועדון ותיק (נוסד ב-1897), כאשר בתחילת המאה ה-20 הקבוצה הייתה מהגדולות ביותר בכדורגל הבלגי (11 אליפויות בשנים 1904-1935). בשנות ה-60 הגיעה הקריסה וב-1963 סן ז'ילואז נשרה לראשונה בתולדותיה לליגת המשנה. ההידרדרות המשיכה, והקבוצה נעלמה מנוף הכדורגל בבלגיה - אך ב-2021 היא שבה לקדמת הבמה, עלתה לליגה הבכירה והפכה בין לילה לחברה קבועה בצמרת הליגה הבלגית. ב-2025, יחד עם חלאילי, היא זכתה באליפות - 90 שנה אחרי הזכייה הקודמת בתואר.

כבר לא שם, אבל סן ז'ילואז מסוכנת גם בלעדיו. חלאילי ( צילום: NICOLAS TUCAT / AFP )

אלקמאר

תארים: שתי אליפויות, חמש זכיות בגביע ההולנדי.

אלקמאר היא מועדון שמוכר היטב לקהל הישראלי ומגיע אחרי זכייה בגביע ההולנדי והגעה לרבע גמר הקונפרנס-ליג. אלקמאר סיימה רק במקום השביעי בליגה בעונה שעברה, ובקיץ איבדה את מלך השערים שלה טרוי פארוט, שעבר לבטיס. פגשה בעבר את מכבי חיפה (שני ניצחונות) ואת מכבי ת"א (תיקו והפסד).

מדובר במועדון לא ותיק (נוסד ב-1967). שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80 היו מוצלחות מאוד מבחינת אלקמאר, כולל זכייה באליפות ב-1981 והגעה לגמר גביע אופ"א באותה שנה, אך ב-1988 הקבוצה ירדה ליגה ושבה לליגה הבכירה רק כעבור עשור. מהרגע ששבה לליגה הראשונה, אלקמאר הפכה לקבוצת צמרת וב-2009, תחת הדרכתו של לואי ואן חאל, זכתה באליפות השנייה בתולדותיה.

דינמו זאגרב

תארים: 26 אליפויות קרואטיה, 4 אליפויות יוגוסלביה, 17 זכיות בגביע הקרואטי, 7 זכיות בגביע היוגוסלבי, זכייה אחת בגביע ערי הירידים (כיום הליגה האירופית).

דינמו זאגרב היא אימפריה במונחים קרואטיים, שחזרה בעונה שעברה לכס המלכות עם האליפות ה-26 בתולדותיה וה-19 ב-21 העונות האחרונות. יש לה אפילו זכייה אחת במפעל, ב-1967 (אז נקרא גביע ערי הירידים). אחד השמות הבולטים שלה הוא החלוץ דיון דרנה בליו, שסיפק עונת כיבושים אדירה והוביל אותה לאליפות.

לבאר-שבע יש זיכרונות לא נעימים מדינמו זאגרב ( צילום: Jurij Kodrun/Getty Images )

לבאר-שבע יש זיכרונות רעים מאוד מהקבוצה הקרואטית. השתיים נפגשו במוקדמות ליגת האלופות בעונת 2018/19, במה שהסתיים כמפלה גדולה מבחינת הדרומיים, שחטפו 5:0 משפיל במשחק הראשון. בגומלין באר-שבע החזירה מעט מכבודה האבוד, כשסיימה ב-2:2 (אחרי שהוליכה 0:2), מה שלא הספיק כדי לעלות שלב.

סלטה ויגו

תארים: אין

סלטה ויגו, יריבה מסקרנת מהליגה הספרדית, שחוזרת לעוד עונה אירופית ומביאה איתה את האיכות הטכנית האופיינית ללה ליגה. הקבוצה מוויגו צירפה בקיץ גם את שוער מנצ’סטר יונייטד אלטאי באיינדיר בהשאלה.

ימיה הגדולים של הקבוצה היו בעיקר בסוף שנות ה-90, אז הייתה חברה קבועה בצמרת ואף העפילה לאירופה. מי שכיכב בה באותן שנים היה חיים רביבו, שהיה חלק בלתי נפרד מההצלחות שלה, כולל שערים נהדרים וניצחונות גדולים מול ריאל מדריד וברצלונה. הרגע הזכור ביותר של רביבו היה השער הנפלא שכבש באנפילד בניצחון החוץ של סלטה 0:2 על ליברפול בגביע אופ"א.

סלטה ויגו ( צילום: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images )

אופ"י כרתים

תארים: שתי זכיות בגביע, זכייה אחת בסופר-קאפ היווני.