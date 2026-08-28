אחרי האכזבה במוקדמות ליגת האלופות וההדחה מול סבאח, הפועל באר-שבע תנסה להפוך את המעבר לליגה האירופית להזדמנות חדשה. בשעה זו נערכת הגרלת שלב הליגה, שתחשוף את שמונה היריבות של האלופה הישראלית.
באר-שבע, שתדורג בדרג 4, עשויה לקבל מפגשים מול כמה מהשמות הגדולים ביבשת - ממילאן ויובנטוס ועד קריסטל פאלאס של ענאן חלאילי, סוסיאדד ומארסיי.
בשיטת הליגה החדשה אין בתים, אלא הגרלה שמסדרת לכל קבוצה משחק מול שתי יריבות מכל אחד מארבעת הדרגים (תשע קבוצות בכל דרג). לא ניתן לשחק פעמיים בחוץ או פעמיים בבית מול יריבות מאותו הדרג, כלומר, ארבעה משחקי בית בבוקרשט, ארבעה משחקי חוץ.
משחקי המחזור הראשון ייערכו ב-16-17 בספטמבר. המחזור האחרון יתקיים ב-28 בינואר 2027. לחולמים בגדול, אגב, הגמר יתקיים הפעם ב-26 במאי 2027 בפרנקפורט.
הדרגים
דרג 1: באייר לברקוזן, בנפיקה, יובנטוס, מילאן, אלקמאר, אולימפיאקוס, ליון, ריאל סוסיאדד, מארסיי.
דרג 2: פרנצווארוש, ויקטוריה פלזן, אוניון סן ז'ילואז, זלצבורג, ספרטה פראג, דינמו זאגרב, ראן, אנדרלכט, סלטיק.
דרג 3: קריסטל פאלאס, בורנמות', סנדרלנד, צלייה, יגיילוניה ביאליסטוק, אומוניה ניקוסיה, סלטה ויגו, שטורם גראץ, לך פוזנן.
דרג 4: בשיקטאש, טורנסה, ניימכן, אררט-ארמניה, OFI כרתים, הופנהיים, לילסטרום, לבסקי סופיה, הפועל באר-שבע.