, הפועל באר-שבע תנסה להפוך את המעבר לליגה האירופית להזדמנות חדשה. בשעה זו נערכת הגרלת שלב הליגה, שתחשוף את שמונה היריבות של האלופה הישראלית.

, הפועל באר-שבע תנסה להפוך את המעבר לליגה האירופית להזדמנות חדשה. בשעה זו נערכת הגרלת שלב הליגה, שתחשוף את שמונה היריבות של האלופה הישראלית.

באר-שבע, שתדורג בדרג 4, עשויה לקבל מפגשים מול כמה מהשמות הגדולים ביבשת - ממילאן ויובנטוס ועד קריסטל פאלאס של ענאן חלאילי, סוסיאדד ומארסיי.

באר-שבע, שתדורג בדרג 4, עשויה לקבל מפגשים מול כמה מהשמות הגדולים ביבשת - ממילאן ויובנטוס ועד קריסטל פאלאס של ענאן חלאילי, סוסיאדד ומארסיי.

באר-שבע, שתדורג בדרג 4, עשויה לקבל מפגשים מול כמה מהשמות הגדולים ביבשת - ממילאן ויובנטוס ועד קריסטל פאלאס של ענאן חלאילי, סוסיאדד ומארסיי.