הפועל ת"א הקפיאה היום (שני) את שאנדה סילבה, כך נודע ל-ynet, לאחר שלא נמצא פתרון לעתידו לקראת סגירת חלון ההעברות. משמעות ההחלטה היא שהאדומים יידרשו לשלם לשחקן הכנף את מלוא שכרו, אף שלא יהיה חלק מהסגל, ויהפוך לשחקן חופשי.
סילבה קיבל הודעה כי הוא אינו נמצא בתוכניות המקצועיות וניהל בתקופה האחרונה מגעים עם מספר מועדונים, אך לא הצליח למצוא קבוצה חדשה. בעקבות הקפאתו התפנה מקום במצבת הזרים של הפועל ת"א.
מי שנרשם במקומו הוא המגן ההולנדי יאניק ללינדאל, שצורף הקיץ אך הגיע ללא כושר משחק מלא. ללינדאל נכלל בסגל לדרבי מול מכבי ת"א הערב בבלומפילד ועשוי לערוך את הופעת הבכורה שלו, אם כי מרקוס קוקו, שהתאושש מפציעה, צפוי לפתוח בעמדת המגן הימני.