הפועל ת"א הקפיאה היום (שני) את שאנדה סילבה, כך נודע ל-ynet, לאחר שלא נמצא פתרון לעתידו לקראת סגירת חלון ההעברות. משמעות ההחלטה היא שהאדומים יידרשו לשלם לשחקן הכנף את מלוא שכרו, אף שלא יהיה חלק מהסגל, ויהפוך לשחקן חופשי.