אוריין גורן רשם אתמול (ראשון) היסטוריה לא קטנה כשהפך לישראלי הראשון שנכלל בסגל קבוצה כלשהי בקלאסיקו הספרדי. בכך, למעשה, גורם הקשר בן ה-17 ממחלקת הנוער של ברצלונה כאב ראש לא קטן למאמן נבחרת ישראל רן בן שמעון לקראת החלון הבינלאומי בעוד שלושה שבועות, במסגרתו יתמודדו הכחולים-לבנים בליגת האומות נגד קוסובו (חוץ, 14.11) ואוסטריה (בית, 17.11).
גורן, שכלל לא היה בתוכניות של בן שמעון לצמד המשחקים בחודש הבא, הוקפץ למעשה לסגל הקבוצה הבוגרת של ברצלונה בעקבות הפציעה של דני אולמו במשחק ליגת האלופות האחרון נגד פ.ס.ז. עכשיו, טוען גורם בנבחרת, הזימון היוקרתי יוצר התלבטות לא פשוטה.
על פי גורם בהתאחדות לכדורגל, מאמן הנבחרת הצעירה היוצא, גיא לוזון, דוחף לזמן אותו לסגל הלאומי כבר בחלון הקרוב. עוד טוען הגורם כי בן-שמעון סבור כי על אף הזימון היוקרתי, גורן, שמשחק בליגה הרביעית בספרד, לא יכול לעזור לנבחרת בשני המשחקים הקרובים - ובכל מקרה אינו נמצא בתוכניות המקצועיות. "אם פליק לא מזמן את גורן לקלאסיקו, בן-שמעון אפילו לא חושב לזמן אותו", הודה הגורם. "עכשיו למעשה הוא סונדל באיזה מקום ואי זימון של השחקן עלול לייצר סביבו סוג של לחץ".
בהנחה שבן שמעון אכן לא יזמן את גורן, הוא צפוי לחבור לנבחרת הנוער של אופיר חיים שיוצאת למשימה חשובה בחודש הבא – מוקדמות היורו באיטליה.