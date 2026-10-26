גורן, שכלל לא היה בתוכניות של בן שמעון לצמד המשחקים בחודש הבא, הוקפץ למעשה לסגל הקבוצה הבוגרת של ברצלונה בעקבות הפציעה של דני אולמו במשחק ליגת האלופות האחרון נגד פ.ס.ז. עכשיו, טוען גורם בנבחרת, הזימון היוקרתי יוצר התלבטות לא פשוטה.

גורן, שכלל לא היה בתוכניות של בן שמעון לצמד המשחקים בחודש הבא, הוקפץ למעשה לסגל הקבוצה הבוגרת של ברצלונה בעקבות הפציעה של דני אולמו במשחק ליגת האלופות האחרון נגד פ.ס.ז. עכשיו, טוען גורם בנבחרת, הזימון היוקרתי יוצר התלבטות לא פשוטה.

גורן, שכלל לא היה בתוכניות של בן שמעון לצמד המשחקים בחודש הבא, הוקפץ למעשה לסגל הקבוצה הבוגרת של ברצלונה בעקבות הפציעה של דני אולמו במשחק ליגת האלופות האחרון נגד פ.ס.ז. עכשיו, טוען גורם בנבחרת, הזימון היוקרתי יוצר התלבטות לא פשוטה.