"אנחנו לא מגיבים לכלום, שומרים על כבוד ספורטיבי ולא מתייחסים לדברים שלהם", אמר לשחקנים יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ. "אנחנו עולים לנצח על המגרש, אתם מכבדים את ההמנון האירי, מבחינתכם לוחצים ידיים ומחליפים דגלונים, הניצחון שלנו יהיה רק בכדורגל". הצעד היזום היחיד שנקטו הישראלים היה ביטול הפגישה המסורתית עם המשלחת האירית, שמתקיימת בין המשלחות בערב שלפני המשחק.

"אנחנו לא מגיבים לכלום, שומרים על כבוד ספורטיבי ולא מתייחסים לדברים שלהם", אמר לשחקנים יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ. "אנחנו עולים לנצח על המגרש, אתם מכבדים את ההמנון האירי, מבחינתכם לוחצים ידיים ומחליפים דגלונים, הניצחון שלנו יהיה רק בכדורגל". הצעד היזום היחיד שנקטו הישראלים היה ביטול הפגישה המסורתית עם המשלחת האירית, שמתקיימת בין המשלחות בערב שלפני המשחק.

"אנחנו לא מגיבים לכלום, שומרים על כבוד ספורטיבי ולא מתייחסים לדברים שלהם", אמר לשחקנים יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ. "אנחנו עולים לנצח על המגרש, אתם מכבדים את ההמנון האירי, מבחינתכם לוחצים ידיים ומחליפים דגלונים, הניצחון שלנו יהיה רק בכדורגל". הצעד היזום היחיד שנקטו הישראלים היה ביטול הפגישה המסורתית עם המשלחת האירית, שמתקיימת בין המשלחות בערב שלפני המשחק.