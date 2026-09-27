בזמן שהמחנה של נבחרת אירלנד גועש, בנבחרת ישראל ניסו לבודד את השחקנים מהכאוס במלון הנבחרת האורחת בדברצן, בולגריה, שנמצא במרחק כמה רחובות מהם. ההנחיה הייתה חד־משמעית: לא להיגרר לאף אחת מהפרובוקציות שמתכננים האירים לקראת המשחק הלילה.
"אנחנו לא מגיבים לכלום, שומרים על כבוד ספורטיבי ולא מתייחסים לדברים שלהם", אמר לשחקנים יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ. "אנחנו עולים לנצח על המגרש, אתם מכבדים את ההמנון האירי, מבחינתכם לוחצים ידיים ומחליפים דגלונים, הניצחון שלנו יהיה רק בכדורגל". הצעד היזום היחיד שנקטו הישראלים היה ביטול הפגישה המסורתית עם המשלחת האירית, שמתקיימת בין המשלחות בערב שלפני המשחק.
שחקני הנבחרת עסקו כמובן ביכולת החלשה מול אוסטריה ובשלושת השערים שספגו, המשך ישיר לקמפיין מוקדמות המונדיאל האחרון, שאותו סיימו עם 20 ספיגות וכאחת ההגנות החלשות באירופה. עם זאת, גם המפגש הטעון הצפוי הלילה מול האירים היה לשיחת היום. "אין להם מושג אפילו מה קורה אצלנו, אבל הם מדברים כל הזמן. אנחנו צריכים לבוא ולנצח אותם על המגרש, זה יהיה הניצחון הכי גדול שלנו", אמר אחד השחקנים. "אנחנו מגיעים כספורטאים לכל דבר להתמודדות הזו, נכבד את ההמנון, לחיצת ידיים, אבל נבוא לנצח אותם ואת המאמן האנטישמי שלהם".
בצל תחושת העוינות מהמחנה האירי, בנבחרת ישראל ניסו בעיקר ללקק את הפצעים מההפסד לאוסטריה ולהפיק לקחים לקראת המשחק הלילה. ביקורת חריפה הופנתה כלפי רן בן שמעון על ניהול המשחק. המאמן צפוי לערוך שינויים בהרכב שעלה מול אוסטריה: גבי קניקובסקי יפתח על חשבון דור פרץ, שיירד לספסל, ודור תורג'מן יחליף את סייד אבו-פרחי המורחק.
מי שיתמודד עם סיטואציה מעניינת במיוחד הוא השוער דניאל פרץ. המתיחות בין הנבחרות עלולה לגלוש גם לחדר ההלבשה של סאות'המפטון, שבה משחקים שניים מחבריו בנבחרת אירלנד: פין עזאז, שאביו ישראלי, והמגן ריאן מנינג.
"יש לי שם שני חברים מאוד טובים מסאות'המפטון. אנחנו באים לשחק כדורגל, זה מה שאנחנו עושים. הדרך הכי טובה היא לעשות את הכי טוב שלנו על המגרש. ברור שהדיבורים מציקים לנו, אבל זה מגיע מבורות", אמר פרץ. "אין שם אדם אחד שבאמת מבין ויודע, אבל זה שלהם. אנחנו באים לשלום, אם הם יבחרו שלא – זה שלהם. אנחנו רוצים לנסות לנצח ובזה מתעסקים".