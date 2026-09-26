במהלך מסיבת העיתונאים הסוערת לקראת המשחק מול אירלנד מחר (ראשון, 21:45), ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל שלומי ברזל הודיע כי הוגשה תלונה רשמית לאופ"א בעקבות

במהלך מסיבת העיתונאים הסוערת לקראת המשחק מול אירלנד מחר (ראשון, 21:45), ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל שלומי ברזל הודיע כי הוגשה תלונה רשמית לאופ"א בעקבות

כזכור, החלוץ הורחק בצהוב שני בדקה ה-55 לאחר שחגג עם דגל הקרן בתנועה המזוהה עמו - של משחק סנוקר - אלא שהחגיגה עלתה לו ביוקר. בתקשורת העולמית, אגב, בחרו לפרש את התנועה שלו כחיקוי של ירי –

כזכור, החלוץ הורחק בצהוב שני בדקה ה-55 לאחר שחגג עם דגל הקרן בתנועה המזוהה עמו - של משחק סנוקר - אלא שהחגיגה עלתה לו ביוקר. בתקשורת העולמית, אגב, בחרו לפרש את התנועה שלו כחיקוי של ירי –

כזכור, החלוץ הורחק בצהוב שני בדקה ה-55 לאחר שחגג עם דגל הקרן בתנועה המזוהה עמו - של משחק סנוקר - אלא שהחגיגה עלתה לו ביוקר. בתקשורת העולמית, אגב, בחרו לפרש את התנועה שלו כחיקוי של ירי –

"אנו טוענים שהצהוב הראשון לא היה נכון והשני נבע מהבנה לא נכונה של צוות השיפוט", הסביר ברזל את התלונה. "כולם יודעים שזו החגיגה הרגילה שלו והיא מחקה תנועת סנוקר".

"אנו טוענים שהצהוב הראשון לא היה נכון והשני נבע מהבנה לא נכונה של צוות השיפוט", הסביר ברזל את התלונה. "כולם יודעים שזו החגיגה הרגילה שלו והיא מחקה תנועת סנוקר".

"אנו טוענים שהצהוב הראשון לא היה נכון והשני נבע מהבנה לא נכונה של צוות השיפוט", הסביר ברזל את התלונה. "כולם יודעים שזו החגיגה הרגילה שלו והיא מחקה תנועת סנוקר".