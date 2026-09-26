במהלך מסיבת העיתונאים הסוערת לקראת המשחק מול אירלנד מחר (ראשון, 21:45), ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל שלומי ברזל הודיע כי הוגשה תלונה רשמית לאופ"א בעקבות הרחקתו של סייד אבו פרחי ביום חמישי האחרון, במהלך ההפסד 3:1 לנבחרת אוסטריה, שפתח את קמפיין ליגת האומות.
כזכור, החלוץ הורחק בצהוב שני בדקה ה-55 לאחר שחגג עם דגל הקרן בתנועה המזוהה עמו - של משחק סנוקר - אלא שהחגיגה עלתה לו ביוקר. בתקשורת העולמית, אגב, בחרו לפרש את התנועה שלו כחיקוי של ירי –
"אנו טוענים שהצהוב הראשון לא היה נכון והשני נבע מהבנה לא נכונה של צוות השיפוט", הסביר ברזל את התלונה. "כולם יודעים שזו החגיגה הרגילה שלו והיא מחקה תנועת סנוקר".
יש לציין כי רק לפני מספר חודשים במשחק אלוף האלופים מול הפועל באר-שבע, אבו פרחי, אז עוד כשחקן מכבי ת"א, חגג באותה צורה וקיבל כרטיס צהוב מהשופט אביב קליין. הוא לא למד מהמקרה.