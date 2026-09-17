הפועל באר-שבע יצאה בתחושת אכזבה לאחר ה-0:0 אתמול (רביעי) נגד דינמו זאגרב. לכל אורך שלבי המשחק, שפתח את שלב הליגה בליגה האירופית, האלופה הישראלית הייתה טובה הרבה יותר ממועדון הפאר הקרואטי אך יצאה עם נקודה בלבד. הקבוצה של רן קוז'וך שלטה יותר בכדור והגיעה גם ליותר מצבי הבקעה, בעוד הקרואטים לא הגיעו להזדמנות להכניע את שוער באר-שבע, אופיר מרציאנו.

קוז'וך אמר בסיום: "יש תחושה של פספוס. אני חושב שעשינו פה משחק מצוין והיינו צריכים לקבל החלטות טובות יותר בחצאי המצבים שהגענו אליהם. אני חושב שזה היה בעיקר קבלת החלטות בתוך הרחבה. הגענו למצבים שהשחקנים שלנו יודעים לעשות מהם שערים. לא רציתי להתייחס לזה, אבל כר הדשא טיפה פגע בנו. השחקנים טיפה התלוננו על זה. מעבר לזה יש עוד היבטים טקטיים שהיינו צריכים להביא אחרי שלקחנו דינמו אחורה".

"כר הדשא טיפה פגע בנו". רן קוז'וך ( צילום: Mihai BARBU / AFP )

המאמן הסתכל על הצד החיובי: "ניקח מהמשחק הזה קודם כל ביטחון. אני לא זוכר דומיננטיות כזאת של קבוצה ישראלית בליגה האירופית, בטח מול מועדון בסדר גודל של דינמו זאגרב. אנחנו צריכים לקחת את האמונה בעצמנו. דיברנו על זה הרבה לפני המשחק. לפעמים כשאני אומר דברים לשחקנים, הם לא כל כך מאמינים לי. מגיע המשחק והם רואים שהם יכולים להיות דומיננטיים גם מול מועדון בסדר גודל הזה".

באר-שבע הופיעה למשחק בהרכב חסר מאוד ללא שני המנהיגים שלה במרכז השדה: אליאל פרץ המורחק ולוקאס ונטורה הפצוע. זאהי אחמד ושחקן הרכש הגנאי, פורסן אמנקווה, תפסו את מקומם בקישור והיו טובים מאוד, אך מעל כולם בלט ניב יהושע. השחקן הצעיר שהגיע ממכבי פ"ת שוב הוצב בתפקיד הקשר האחורי, למעשה על התפקיד של ונטורה, וביצע את תפקידו בצורה נהדרת. קוז'וך, שאימן את יהושע חצי עונה במכבי פ"ת, התייחס לשחקן החדש-ישן שלו: "ידענו שהוא יכול לעשות עבודה טובה בעמדה הזאת, כי אצלי במכבי פ"ת זה עבד טוב, אז לי היה ברור שהוא יכול לעשות את זה".