מכבי חיפה קיוותה לסיים את הערב בסמי עופר עם ניצחון על האלופה והצהרת כוונות במאבק על התואר. במקום זאת, היא יצאה ממנו עם תבוסה ביתית כואבת, 5:2 להפועל באר־שבע, ועם שאלות בנוגע ליכולתה להתמודד מול היריבות לצמרת. הירוקים ספגו את כל חמשת השערים במחצית השנייה, שבמהלכה אוהדים רבים עזבו את היציעים הרבה לפני שריקת הסיום.
בחדר ההלבשה של חיפה התקשו לעכל את ההתפרקות, במיוחד על רקע הביטחון שאיתו הגיעה הקבוצה למשחק. "קיבלנו סטירה מצלצלת, כולם היו בטוחים שבבית מול אצטדיון מלא ננצח, השאלה רק כמה", אמר שחקן בקבוצה. "התפרקנו בעשר דקות. זה לא דבר אופייני לנו כמועדון ובטח לא למי שחולם על תואר. נצטרך להרים את עצמנו ולהתאושש ומהר, אחרת כל הרצף שעשינו בחודשיים האחרונים יירד לטמיון".
חיפה הגיעה למפגש עם שישה ניצחונות בשבעת מחזורי הפתיחה ועם הזדמנות להוכיח שהפתיחה המוצלחת יכולה לקבל המשכיות גם מול האלופה. אלא שאחרי מחצית ראשונה פושרת שהסתיימה ללא שערים, המשחק השתנה לחלוטין בתוך שש דקות. איגור זלאטנוביץ' נגח לרשת בעקבות כדור קרן בדקה ה־50, דיופ הכפיל מכדור חוזר בדקה ה־54, ושתי דקות לאחר מכן זלאטנוביץ' השלים צמד בפנדל, לאחר עבירה של שטייפמן על איסט. שטייפמן הורחק, והירוקים מצאו את עצמם בפיגור 3:0 ובעשרה שחקנים. ובסיום תבוסה 5:2.
"תוך כמה דקות קיבלנו שלושה שערים. המשחק נגמר תוך עשר דקות עבורנו", אמר ברק בכר בסיום. המאמן לא הסתיר את האכזבה מהאופן שבו הסתיים המפגש: "היו ציפיות גבוהות, זו סטירה. זה היה מבחן גדול עבורנו להראות שאנחנו שם – וכנראה שאנחנו עדיין לא שם".
מעבר לתוצאה עצמה, גם הנתונים מצביעים על הקושי של חיפה במפגשי הצמרת. באר־שבע רשמה ניצחון רביעי ברציפות בסמי עופר, העלתה את מאזנה ל־19 נקודות ועקפה את הירוקים, שנותרו עם 18. בכר, מאז שחזר לקדנציה השלישית במועדון, צבר 22 נקודות בלבד מתוך 75 אפשריות מול הגדולות, ובהן אפס משש העונה.
כעת תצטרך חיפה להתאושש לקראת משחק החוץ מול הפועל ת"א בבלומפילד בשבוע הבא. "אולי זו הזדמנות להראות שאנחנו כן יכולים", אמר בכר. אחרי הרצף המוצלח בפתיחת העונה והתבוסה הביתית שבאה בעקבותיו, הירוקים יגיעו למפגש כשהם צריכים להציג תגובה להתפרקות – ולמנוע מההפסד לבאר־שבע להפוך לתחילתו של משבר.