מכבי חיפה קיוותה לסיים את הערב בסמי עופר עם ניצחון על האלופה והצהרת כוונות במאבק על התואר. במקום זאת, היא יצאה ממנו עם תבוסה ביתית כואבת,

5:2 להפועל באר־שבע,