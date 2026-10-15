הפועל באר-שבע אמנם חגגה הערב (חמישי) שער בכורה העונה בליגה האירופית אבל הפסידה בסיום 2:1 לאלקמאר, במשחק הטעון בהולנד במסגרת המחזור השני. התקווה לניצחון בכורה אחרי שצברה נקודה אחת בלבד מתוך שש אפשריות, תחכה לפחות לשבוע הבא, אז תתארח האלופה אצל סן ז'ילואז, קבוצתו לשעבר של ענאן חלאילי.
"זו הופעה ראויה שתלמד אותנו הרבה לעתיד", סיכם המאמן רן קוז'וך את ההתמודדות כאשר שחקניו הצליחו לשמור על רשת נקייה במשך מחצית. "דיברנו על קו ההגנה שלנו בשביל להימנע מהחור בין הבלם למגן הרחוק. אבל זה הכוח של הקבוצה הזו, היא מגיבה, ממשיכה לשחק. יצרנו עוד מצב, כשאיסט היה במצב של אחד על אחד מול השוער. אני שונא להפסיד, אבל זה משחק שאנחנו יכולים ללמוד ממנו".
על הבישול הנהדר של זאהי אחמד בשוויון הזמני: "הסיבה שהוא פתח זו האינטנסיביות. הוא הביא אותה גם היום".
על האכזבה בסיום: "אני יודע נגד איזו קבוצה שיחקנו, גם אם היו אצלה רוטציות. אני אוהב את המפעל כי אני חושב שהוא ילמד אותנו הרבה. היו הרבה רגעים של בגרות, עשינו קפיצה מסוימת, אבל נצטרך לתרגם אותה לניצחונות".