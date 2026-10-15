"זו הופעה ראויה שתלמד אותנו הרבה לעתיד", סיכם המאמן רן קוז'וך את ההתמודדות כאשר שחקניו הצליחו לשמור על רשת נקייה במשך מחצית. "דיברנו על קו ההגנה שלנו בשביל להימנע מהחור בין הבלם למגן הרחוק. אבל זה הכוח של הקבוצה הזו, היא מגיבה, ממשיכה לשחק. יצרנו עוד מצב, כשאיסט היה במצב של אחד על אחד מול השוער. אני שונא להפסיד, אבל זה משחק שאנחנו יכולים ללמוד ממנו".