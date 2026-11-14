המחאה לא הסתכמה ביציעים: גם על כר הדשא נרשמה "מחווה" לקהל מצד כמה משחקני הנבחרת המקומית, שהשפילו את ראשיהם במהלך נגינת "התקווה", במקום לעמוד כמקובל בזמן השמעת המנון היריבה.

המחאה לא הסתכמה ביציעים: גם על כר הדשא נרשמה "מחווה" לקהל מצד כמה משחקני הנבחרת המקומית, שהשפילו את ראשיהם במהלך נגינת "התקווה", במקום לעמוד כמקובל בזמן השמעת המנון היריבה.

המחאה לא הסתכמה ביציעים: גם על כר הדשא נרשמה "מחווה" לקהל מצד כמה משחקני הנבחרת המקומית, שהשפילו את ראשיהם במהלך נגינת "התקווה", במקום לעמוד כמקובל בזמן השמעת המנון היריבה.