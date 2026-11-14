אירוע מכוער בבאצטדיון פאדיל ווקרי בפרישטינה. שריקות בוז רבות נשמעו היום (שבת) במהלך השמעת ההמנון הלאומי של ישראל, לפני המשחק מול קוסובו בליגת האומות.
המחאה לא הסתכמה ביציעים: גם על כר הדשא נרשמה "מחווה" לקהל מצד כמה משחקני הנבחרת המקומית, שהשפילו את ראשיהם במהלך נגינת "התקווה", במקום לעמוד כמקובל בזמן השמעת המנון היריבה.
האירוע מזכיר את מחאת שחקני נבחרת אירלנד לפני המפגש מול ישראל במסגרת ליגת האומות בספטמבר האחרון. גם אז השפילו שחקני אירלנד את ראשיהם והביטו לעבר הדשא בזמן השמעת ההמנון הישראלי, כשעל זרועותיהם סרטים שחורים. נוסף על כך, במסגרת מחאה מתוכננת, נמנעו שחקני אירלנד מלחיצת יד עם שחקני ישראל לפני שריקת הפתיחה - צעד שעורר הדים רבים.
בקוסובו, לעומת זאת, בחרו השחקנים שלא להחרים את הטקס שלפני המשחק ולחצו את ידי שחקני נבחרת ישראל, למרות המחאה במהלך ההמנון.