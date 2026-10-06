לקראת משבר ענק? לאחר המחאה הנרחבת באירלנד והניסיון לגרום לנבחרת האירית להחרים את המשחקים נגד נבחרת ישראל, בהתאחדות לכדורגל בארץ חוששים מאפקט דומינו שיגרום לנבחרות אחרות לעשות דבר דומה. האירים לא היו רחוקים מלממש את רצון מרבית האזרחים במדינתם, ולא לעלות - אך בשל איומים של אופ"א, כולל אפשרות של שלילת אירוח משחקים ביורו הקרוב, הנבחרת האירית עלתה לשחק.

לקראת משבר ענק? לאחר המחאה הנרחבת באירלנד והניסיון לגרום לנבחרת האירית להחרים את המשחקים נגד נבחרת ישראל, בהתאחדות לכדורגל בארץ חוששים מאפקט דומינו שיגרום לנבחרות אחרות לעשות דבר דומה. האירים לא היו רחוקים מלממש את רצון מרבית האזרחים במדינתם, ולא לעלות - אך בשל איומים של אופ"א, כולל אפשרות של שלילת אירוח משחקים ביורו הקרוב, הנבחרת האירית עלתה לשחק.

לקראת משבר ענק? לאחר המחאה הנרחבת באירלנד והניסיון לגרום לנבחרת האירית להחרים את המשחקים נגד נבחרת ישראל, בהתאחדות לכדורגל בארץ חוששים מאפקט דומינו שיגרום לנבחרות אחרות לעשות דבר דומה. האירים לא היו רחוקים מלממש את רצון מרבית האזרחים במדינתם, ולא לעלות - אך בשל איומים של אופ"א, כולל אפשרות של שלילת אירוח משחקים ביורו הקרוב, הנבחרת האירית עלתה לשחק.

האירים הצליחו לייצר השלכות חמורות. הבקשה שלהם מאופ"א להימנע מאפשרות לשחק בעתיד מול ישראל לא התקבלה, אך מספר התאחדויות מובילות מהלך הקורא להחרים את ישראל במוקדמות היורו. באופ"א לא משתפים כרגע פעולה עם הנושא הזה בניגוד לחרם שנוצר נגד רוסיה ובלארוס, אולם הלחץ מתחזק כלפי אופ"א.

האירים הצליחו לייצר השלכות חמורות. הבקשה שלהם מאופ"א להימנע מאפשרות לשחק בעתיד מול ישראל לא התקבלה, אך מספר התאחדויות מובילות מהלך הקורא להחרים את ישראל במוקדמות היורו. באופ"א לא משתפים כרגע פעולה עם הנושא הזה בניגוד לחרם שנוצר נגד רוסיה ובלארוס, אולם הלחץ מתחזק כלפי אופ"א.

האירים הצליחו לייצר השלכות חמורות. הבקשה שלהם מאופ"א להימנע מאפשרות לשחק בעתיד מול ישראל לא התקבלה, אך מספר התאחדויות מובילות מהלך הקורא להחרים את ישראל במוקדמות היורו. באופ"א לא משתפים כרגע פעולה עם הנושא הזה בניגוד לחרם שנוצר נגד רוסיה ובלארוס, אולם הלחץ מתחזק כלפי אופ"א.