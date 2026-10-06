לקראת משבר ענק? לאחר המחאה הנרחבת באירלנד והניסיון לגרום לנבחרת האירית להחרים את המשחקים נגד נבחרת ישראל, בהתאחדות לכדורגל בארץ חוששים מאפקט דומינו שיגרום לנבחרות אחרות לעשות דבר דומה. האירים לא היו רחוקים מלממש את רצון מרבית האזרחים במדינתם, ולא לעלות - אך בשל איומים של אופ"א, כולל אפשרות של שלילת אירוח משחקים ביורו הקרוב, הנבחרת האירית עלתה לשחק.
אתמול (שני) פורסם בשווייץ כי ההתאחדות המקומית תאפשר לנבחרת הנשים להחרים את המשחק נגד ישראל ביום שישי הקרוב במסגרת מוקדמות המונדיאל, מה שמגדיל את החשש בהתאחדות הישראלית מאפקט דומינו לאחר הסאגה עם האירים בתקופה האחרונה.
האירים הצליחו לייצר השלכות חמורות. הבקשה שלהם מאופ"א להימנע מאפשרות לשחק בעתיד מול ישראל לא התקבלה, אך מספר התאחדויות מובילות מהלך הקורא להחרים את ישראל במוקדמות היורו. באופ"א לא משתפים כרגע פעולה עם הנושא הזה בניגוד לחרם שנוצר נגד רוסיה ובלארוס, אולם הלחץ מתחזק כלפי אופ"א.
בתקופה האחרונה יש הצטברות של מספר אירועים שממחישים את ההידרדרות במעמדו של הכדורגל הישראלי: הסיפור עם אירלנד, ההחלטה של הרשויות בהולנד לא לאפשר כניסת אוהדים של הפועל באר-שבע למשחק מול אלקמאר בליגה האירופית, ההחלטה לא להזיז את המשחק של באר-שבע מול אוניון סן ז'ילואז מבלגיה וכעת הסיפור עם נבחרת הנשים של שווייץ.
מקרים אלה מלמדים על הידרדרות משמעותית במעמדו של הכדורגל הישראלי, שגם אם יצלח את המשבר הגדול הנוכחי, השיפור לא נראה ברקע, והתקווה שהמשחקים יחזרו ארצה לא תקרה גם לקראת קמפיין מוקדמות היורו בתחילת מרץ 2027.