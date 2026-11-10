נבחרת ישראל ממשיכה להתכונן למשחק החוץ נגד קוסובו ביום שבת במסגרת ליגת האומות (16:00). הנבחרת תטוס לקוסובו רק בצהרי יום חמישי, ותקיים עוד אימון בוקר בארץ לפני היציאה לפרישטינה. שלושה ימים אחרי המשחק נגד הקוסוברים תתמודד הנבחרת מול אוסטריה במשחק "בית" בהונגריה - שינעל את הקמפיין.

אחרי שענאן חלאילי הודיע שלא יגיע בשל עומס וללא פציעה, מי שצפוי לתפוס את מקומו באגף יהיה ליאל עבדה, שנמצא בכושר טוב בשארלוט ובתחילת השבוע כבש צמד מול אינטר מיאמי ולאו מסי ב-MLS. מי שייעדר מצמד המשחקים הוא אליאל פרץ הפצוע, ואת מקומו יתפוס חברו להפועל באר-שבע, ניב יהושע. דור פרץ צפוי לפתוח, כשגם עומרי גאנדלמן נמצא בתמונת ההרכב של רן בן שמעון.

גלריה צפוי לתפוס את מקומו של חלאילי הפצוע. ליאל עבדה ( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

ההתלבטות הגדולה יותר היא לגבי עמדת השוער. אסף צור, שמציג יכולת מצוינת בהפועל ת"א ועמד בין הקורות בשני המשחקים האחרונים מול קוסובו ואירלנד נמצא בתמונת ההרכב, כאשר מצד שני דניאל פרץ מתחיל לחזור להציג את היכולת הטובה שלו. לשוער סאות'המפטון יש עדיפות כרגע, אולם ההחלטה תתקבל בשלב מאוחר יותר.

אחת המסקנות מבחינת הנבחרת לגבי בחירת ההרכב היא הקושי בשיתוף פעולה בין אוסקר גלוך, שנמצא בכושר מצוין באיאקס, לבין מנור סולומון, שירד לספסל בווסטהאם. ייתכן כי סולומון יירד לספסל גם במשחק הקרוב נגד קוסובו.

ישראל רוצה סיום טוב לקמפיין

ישראל נמצאת כרגע במקום האחרון בבית שלה במסגרת דרג 2 של ליגת האומות, שממנו יורדים לדרג 3. עם זאת, הכחולים-לבנים בהחלט יכולים להיחלץ מהמקום האחרון אם ינצחו במשחק הקרוב, מה שישווה את מאזן הנקודות שלהם לזה של קוסובו, והשתיים יהיו עם חמש כ"א.

יירד לספסל? מנור סולומון ( צילום: REUTERS/Florion Goga )

"אין ספק שבחלון הקודם התוצאות לא היו אלה שאליהן כיוונו או שרצינו", אמר גיא מזרחי באימון אתמול. "דרוש מאיתנו לנצח את שני המשחקים הקרובים ולתקן את החלון הקודם. אני מאמין שנעשה את זה. זו לא הייתה הרגשה טובה, כי רצינו להשיג יותר. מלבד המפלה הגדולה מול אירלנד, הצגנו משחקים די חיוביים שיכולנו להוציא מהם יותר. מקווה שנעשה את זה בשני המשחקים הקרובים".