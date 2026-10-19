קרב הצמרת הסתיים ללא הכרעה: בית"ר ירושלים ומכבי ת"א נפרדו ב-0:0 מאכזב בטדי, למרות אינספור מצבים משני צדי המגרש. בעקבות התוצאה, מכבי חיפה תישאר בפסגת ליגת העל בתום המחזור השביעי, עם יתרון של נקודה על פני הצהובים מת"א, שכבר סופרים שבוע שני ברציפות ללא ניצחון וללא שערים.
"נכון שלמכבי ת"א היו הזדמנויות לנצח אבל גם לנו היו מצבים מצוינים", אמר בסיום מאמן בית"ר ירושלים אלמוג כהן, "לצערי לא הצלחנו לנצח. החילופים הביאו לנו יותר תעוזה אבל פחות סדר במשחק. ניצחונות על קבוצות צמרת? פעם ביקרו אותנו על זה שאנחנו מתקשים מול קבוצות שסוגרות, מבחינתי אין באמת הבדל. אנחנו משחקים כדורגל אינטנסיבי ודינמי - מה שעוזר לנו לייצר יותר מצבים ולהיות יותר עוצמתיים. המרחק מהצמרת? אני מסתכל רק על המשחק הבא".
קרבאלי, שהצטיין במשחק, אמר בסיום: "מי הציל באמת את המצב של דור פרץ? זה 50/50 ביני לבין מיגל סילבה. בכלל, הוא חלק מחיי, אני שומר עליו, הוא שומר עליי כל הזמן, הוא מנהיג, איש טוב. ככה זה אצלנו בקבוצה - שומרים אחד על השני. המצטיין? אם תרצו לתת לי - בכיף". על התקרית עם ירדן שועה, אמר: "זה שום דבר, משהו שקרה תוך כדי המשחק. הוא הקפטן, אני צריך לכבד אותו ואני אוהב את שועה. לא חושב על האירוע הזה"
קני מילר: "המשחק התפתח כפי שציפינו שיתפתח. ידענו שנגיע למצבים - וידענו גם איזה סוג של מצבים נוכל לייצר. אבל שוב, כמוב בשבוע שעבר, אין לנו את מי להאשים חוץ מעצמנו. אני לא מרוצה בכלל. היינו צריכים לכבוש שלושה או ארבעה שערים, מצבים גדולים. זה מאוד מאכזב".
על כך שהצהובים כבר סופרים מחזור שני ברציפות ללא ניצחון וללא שערים, אמר אושר דוידה: "המשחק נגד סכנין הוא באמת משהו שאני לא זוכר הרבה זמן, מבחינת כדור שלא נכנס. גם היו היו לנו הרבה מצבים - מקווה שכבר במשחק הבא זה ישתנה. דור פרץ? אני חושב שאם הוא היה יודע שמיגל סילבה מאחוריו הוא פשוט היה בועט את זה".