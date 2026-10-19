"נכון שלמכבי ת"א היו הזדמנויות לנצח אבל גם לנו היו מצבים מצוינים", אמר בסיום מאמן בית"ר ירושלים אלמוג כהן, "לצערי לא הצלחנו לנצח. החילופים הביאו לנו יותר תעוזה אבל פחות סדר במשחק. ניצחונות על קבוצות צמרת? פעם ביקרו אותנו על זה שאנחנו מתקשים מול קבוצות שסוגרות, מבחינתי אין באמת הבדל. אנחנו משחקים כדורגל אינטנסיבי ודינמי - מה שעוזר לנו לייצר יותר מצבים ולהיות יותר עוצמתיים. המרחק מהצמרת? אני מסתכל רק על המשחק הבא".

"נכון שלמכבי ת"א היו הזדמנויות לנצח אבל גם לנו היו מצבים מצוינים", אמר בסיום מאמן בית"ר ירושלים אלמוג כהן, "לצערי לא הצלחנו לנצח. החילופים הביאו לנו יותר תעוזה אבל פחות סדר במשחק. ניצחונות על קבוצות צמרת? פעם ביקרו אותנו על זה שאנחנו מתקשים מול קבוצות שסוגרות, מבחינתי אין באמת הבדל. אנחנו משחקים כדורגל אינטנסיבי ודינמי - מה שעוזר לנו לייצר יותר מצבים ולהיות יותר עוצמתיים. המרחק מהצמרת? אני מסתכל רק על המשחק הבא".

"נכון שלמכבי ת"א היו הזדמנויות לנצח אבל גם לנו היו מצבים מצוינים", אמר בסיום מאמן בית"ר ירושלים אלמוג כהן, "לצערי לא הצלחנו לנצח. החילופים הביאו לנו יותר תעוזה אבל פחות סדר במשחק. ניצחונות על קבוצות צמרת? פעם ביקרו אותנו על זה שאנחנו מתקשים מול קבוצות שסוגרות, מבחינתי אין באמת הבדל. אנחנו משחקים כדורגל אינטנסיבי ודינמי - מה שעוזר לנו לייצר יותר מצבים ולהיות יותר עוצמתיים. המרחק מהצמרת? אני מסתכל רק על המשחק הבא".