על פי המכתב, לאחר שדוידה כבש לזכות מכבי ת״א, הוא רץ לעבר יציע אוהדי הפועל ת"א וחגג את השער באופן שהוגדר על ידי המינהלת ככזה שיש בו "משום התרסה והקנטה מכוונת ובוטה כלפי קהל הקבוצה היריבה".

על פי המכתב, לאחר שדוידה כבש לזכות מכבי ת״א, הוא רץ לעבר יציע אוהדי הפועל ת"א וחגג את השער באופן שהוגדר על ידי המינהלת ככזה שיש בו "משום התרסה והקנטה מכוונת ובוטה כלפי קהל הקבוצה היריבה".

על פי המכתב, לאחר שדוידה כבש לזכות מכבי ת״א, הוא רץ לעבר יציע אוהדי הפועל ת"א וחגג את השער באופן שהוגדר על ידי המינהלת ככזה שיש בו "משום התרסה והקנטה מכוונת ובוטה כלפי קהל הקבוצה היריבה".