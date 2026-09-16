מכבי ת"א נקנסה ב-10,000 שקל בעקבות חגיגת השער של אושר דוידה בדרבי מול הפועל ת"א (1:4) ביום שני האחרון. במכתב ששלח יו"ר מינהלת הליגות, ארז כלפון, למנכ"ל מכבי ת"א ג'ק אנג׳לידס, נכתב כי הקנס הוטל על המועדון בגין "פגיעה בתדמית הליגה".
על פי המכתב, לאחר שדוידה כבש לזכות מכבי ת״א, הוא רץ לעבר יציע אוהדי הפועל ת"א וחגג את השער באופן שהוגדר על ידי המינהלת ככזה שיש בו "משום התרסה והקנטה מכוונת ובוטה כלפי קהל הקבוצה היריבה".
עוד צוין כי התנהלותו של דוידה "הובילה להתפרעויות משמעותיות ביציעים ויצרה סכנה של אסקלציה". לצד הקנס למועדון, המנהלת ביקשה ממכבי ת"א לבחון, בהתאם לדין ולהסכמים החלים בינה לבין השחקן, את האפשרויות החוקיות להשית את הקנס, כולו או חלקו, על דוידה עצמו.
האירוע הוביל גם למכתב ששלח כלפון לכל קבוצות ליגת העל והלאומית. במינהלת הבהירו כי חגיגות הכוללות התרסה או הקנטה כלפי אוהדי היריבה עלולות להתסיס את הקהל, להביא להתפרצות אלימות ולגרום ל"תגובת שרשרת" שעלולה לפגוע במשחק ובצופים באצטדיון ובשידור.