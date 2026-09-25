אבו פרחי רץ מיד לאחר השער, שנכבש בדקה ה-55, לדגל הקרן וחגג בתנועה המזוהה עמו - של משחק סנוקר - אלא שהפעם החגיגה עלתה לו ביוקר. השופט שלף לעברו כרטיס צהוב שני והרחיק אותו. בתקשורת העולמית, לעומת זאת, בחרו לפרש את התנועה שלו כחיקוי של ירי - פרשנות שקיבלה משקל נוסף על רקע המלחמה בעזה והרגישות הרבה סביב ישראל בתקופה הנוכחית.

אבו פרחי רץ מיד לאחר השער, שנכבש בדקה ה-55, לדגל הקרן וחגג בתנועה המזוהה עמו - של משחק סנוקר - אלא שהפעם החגיגה עלתה לו ביוקר. השופט שלף לעברו כרטיס צהוב שני והרחיק אותו. בתקשורת העולמית, לעומת זאת, בחרו לפרש את התנועה שלו כחיקוי של ירי - פרשנות שקיבלה משקל נוסף על רקע המלחמה בעזה והרגישות הרבה סביב ישראל בתקופה הנוכחית.

אבו פרחי רץ מיד לאחר השער, שנכבש בדקה ה-55, לדגל הקרן וחגג בתנועה המזוהה עמו - של משחק סנוקר - אלא שהפעם החגיגה עלתה לו ביוקר. השופט שלף לעברו כרטיס צהוב שני והרחיק אותו. בתקשורת העולמית, לעומת זאת, בחרו לפרש את התנועה שלו כחיקוי של ירי - פרשנות שקיבלה משקל נוסף על רקע המלחמה בעזה והרגישות הרבה סביב ישראל בתקופה הנוכחית.

הצהוב השני של אבו פרחי הפך, כאמור, מיד לכרטיס אדום לאחר החגיגה הוויראלית, ושחקן נבחרת ישראל נשלח לחדר ההלבשה. יש לציין כי לפי חוקי פיפ"א ואופ"א, שחקן יכול להיענש בכרטיס צהוב על חגיגת שער שנחשבת פרובוקטיבית, מזלזלת או מלבה - וזה כנראה מה שחשב השופט. ה-BBC הבריטי התייחס לכך באופן ישיר וכתב כי שחקן ישראל "הורחק על חגיגה שבה חיקה ירי".

הצהוב השני של אבו פרחי הפך, כאמור, מיד לכרטיס אדום לאחר החגיגה הוויראלית, ושחקן נבחרת ישראל נשלח לחדר ההלבשה. יש לציין כי לפי חוקי פיפ"א ואופ"א, שחקן יכול להיענש בכרטיס צהוב על חגיגת שער שנחשבת פרובוקטיבית, מזלזלת או מלבה - וזה כנראה מה שחשב השופט. ה-BBC הבריטי התייחס לכך באופן ישיר וכתב כי שחקן ישראל "הורחק על חגיגה שבה חיקה ירי".

הצהוב השני של אבו פרחי הפך, כאמור, מיד לכרטיס אדום לאחר החגיגה הוויראלית, ושחקן נבחרת ישראל נשלח לחדר ההלבשה. יש לציין כי לפי חוקי פיפ"א ואופ"א, שחקן יכול להיענש בכרטיס צהוב על חגיגת שער שנחשבת פרובוקטיבית, מזלזלת או מלבה - וזה כנראה מה שחשב השופט. ה-BBC הבריטי התייחס לכך באופן ישיר וכתב כי שחקן ישראל "הורחק על חגיגה שבה חיקה ירי".

גם העיתון Heute בחר להבליט את הקשר הישיר בין השער להרחקה, עם הכותרת: "שער מול כל אוסטריה - בגלל החגיגה הוא עף מהמגרש". ב-Krone הקדישו לחגיגה כתבה נפרדת, תחת הכותרת: "שחקן ישראלי קיבל כרטיס צהוב-אדום לאחר מחלוקת בחגיגת שער".

גם העיתון Heute בחר להבליט את הקשר הישיר בין השער להרחקה, עם הכותרת: "שער מול כל אוסטריה - בגלל החגיגה הוא עף מהמגרש". ב-Krone הקדישו לחגיגה כתבה נפרדת, תחת הכותרת: "שחקן ישראלי קיבל כרטיס צהוב-אדום לאחר מחלוקת בחגיגת שער".

גם העיתון Heute בחר להבליט את הקשר הישיר בין השער להרחקה, עם הכותרת: "שער מול כל אוסטריה - בגלל החגיגה הוא עף מהמגרש". ב-Krone הקדישו לחגיגה כתבה נפרדת, תחת הכותרת: "שחקן ישראלי קיבל כרטיס צהוב-אדום לאחר מחלוקת בחגיגת שער".