שער שוויון שהפך בתוך שניות לסערה בינלאומית: סייד אבו פרחי כבש אתמול (חמישי) את שער הבכורה שלו בנבחרת ישראל בהפסד 3:1 לאוסטריה בפתיחת קמפיין ליגת האומות, אבל כל מה שקרה לאחר מכן הפך, כך מסתבר, את השחקן לאחת מהכותרות הראשיות ברחבי העולם.
אבו פרחי רץ מיד לאחר השער, שנכבש בדקה ה-55, לדגל הקרן וחגג בתנועה המזוהה עמו - של משחק סנוקר - אלא שהפעם החגיגה עלתה לו ביוקר. השופט שלף לעברו כרטיס צהוב שני והרחיק אותו. בתקשורת העולמית, לעומת זאת, בחרו לפרש את התנועה שלו כחיקוי של ירי - פרשנות שקיבלה משקל נוסף על רקע המלחמה בעזה והרגישות הרבה סביב ישראל בתקופה הנוכחית.
ה"גרדיאן" וה-BBC הבריטים תיארו אותה כחיקוי של "רובה", כלי התקשורת באוסטריה עסקו ב"כרטיס האדום המוזר", והאירוע הפך במהרה לאחד הרגעים המדוברים במשחק - כנראה שהמדובר ביותר.
הצהוב השני של אבו פרחי הפך, כאמור, מיד לכרטיס אדום לאחר החגיגה הוויראלית, ושחקן נבחרת ישראל נשלח לחדר ההלבשה. יש לציין כי לפי חוקי פיפ"א ואופ"א, שחקן יכול להיענש בכרטיס צהוב על חגיגת שער שנחשבת פרובוקטיבית, מזלזלת או מלבה - וזה כנראה מה שחשב השופט. ה-BBC הבריטי התייחס לכך באופן ישיר וכתב כי שחקן ישראל "הורחק על חגיגה שבה חיקה ירי".
הכותרות הבולטות בכלי התקשורת באירופה
גם ב"גרדיאן" הקדישו לאירוע כותרת מרכזית. העיתון הבריטי דיווח כי אבו פרחי הורחק בעקבות "חגיגת רובה" לאחר השער מול אוסטריה, ותיאר כיצד החלוץ רץ לדגל הקרן, אחז בו וביצע תנועה המדמה ירי. כמובן שגם באתרים האיריים, שנבחרתם תפגוש את ישראל למשחק טעון ביום ראשון בדברצן, ביקרו את אבו פרחי.
אלא שלא רק בבריטניה האירוע זכה לתשומת לב. בתקשורת האוסטרית, באופן טבעי, חגיגת השער קיבלה מקום משמעותי בעקבות המשחק שנערך בלינץ. העיתון Österreich פרסם כותרת שהתייחסה ל"כרטיס האדום המוזר" שספג השחקן הישראלי בעקבות תנועה שנראתה כחיקוי של נשק חם.
גם העיתון Heute בחר להבליט את הקשר הישיר בין השער להרחקה, עם הכותרת: "שער מול כל אוסטריה - בגלל החגיגה הוא עף מהמגרש". ב-Krone הקדישו לחגיגה כתבה נפרדת, תחת הכותרת: "שחקן ישראלי קיבל כרטיס צהוב-אדום לאחר מחלוקת בחגיגת שער".
גם ב-Krone ציטטו את הדיווח של סוכנות הידיעות AP, שהייתה זהירה יותר בניסיון לקבוע בדיוק מה התנועה של אבו פרחי אמורה לסמל. בסוכנות הידיעות האמריקאית AP תיארו כיצד החלוץ רץ לפינה, שלף את דגל הקרן, כרע על ברך אחת והניח את המוט על ידו לפני ש"ביצע תנועת ירי". ב-AP ציינו כי לא היה ברור אם השחקן מדמה ירי בנשק או פעולה אחרת, ובכך השאירו מקום לפרשנות לגבי כוונת החגיגה. כל כלי התקשורת, אגב, התעלמו מעובדה אחת פשוטה: אבו פרחי הוא ערבי-מוסלמי, שנולד בבאקה אל גרבייה.
אסור לשכוח שרק לפני מספר חודשים במשחק אלוף האלופים מול הפועל באר-שבע, אבו פרחי, אז עוד כשחקן מכבי ת"א, חגג באותה צורה וקיבל כרטיס צהוב מהשופט אביב קליין. הוא לא למד מהמקרה.
לאחר המשחק, מאמן הנבחרת, רן בן שמעון, התייחס גם להרחקה של אבו פרחי ולא ניסה להתעלם מהטעות של החלוץ, אך במקביל ביקש להגן עליו. "זה החוק, באירופה זה צהוב. הוא התלהב מאוד, זה קורה, הוא ילד צעיר והוא ילמד. הייתה לי קצת ביקורת עליו, אבל הוא צעיר, נתמוך בו, נרים אותו. הוא שחקן יוצא מן הכלל, תמיד נותן 100 אחוז", אמר המאמן.