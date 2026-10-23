הפועל באר-שבע חוותה אתמול (חמישי) ערב עגום במיוחד בליגה האירופית, שהסתיים בתבוסה כואבת 4:0 בגרמניה לאוניון סן ז'ילואז הבלגית . מדובר באחד ההפסדים הקשים ביותר של הקבוצה בזירה האירופית, ובתבוסה הגדולה ביותר שלה במפעלים היבשתיים מאז קיץ 2018, אז הובסה 5:0 בחוץ בידי דינמו זאגרב הקרואטית במוקדמות ליגת האלופות. אותו הפסד סימן את תחילת דעיכתו של עידן שלוש האליפויות של המועדון תחת המאמן ברק בכר.

באופן מפתיע, הקבוצה של רן קוז'וך דווקא פתחה היטב את המשחק מול היריבה הבלגית, ששיחקה בעונה שעברה בליגת האלופות. השליש הראשון של ההתמודדות היה בשליטה באר-שבעית, והאלופה הישראלית אף הגיעה למספר מצבי הבקעה טובים. אלא שג'בון איסט ואיגור זלאטנוביץ' לא הצליחו למצוא את הרשת והחמיצו הזדמנויות קורצות. ככל שנקפו הדקות, הבלגים החלו לסכן יותר את שערו של אופיר מרציאנו, ובתוספת הזמן של המחצית הראשונה עלו ליתרון בפנדל.

גלריה מזרחי, אתמול מול סן ז'ילואז. נפגע בשריר הירך האחורי ( צילום: INA FASSBENDER / AFP )

במחצית השנייה השתלטה אוניון סן ז'ילואז על המשחק, כבשה שלושה שערים נוספים ואף הייתה יכולה להגדיל את התוצאה. מרציאנו מנע מבאר שבע תבוסה קשה עוד יותר, אך לא הצליח למנוע את ההפסד הגבוה. באופן אירוני, דווקא במשחק שבו החזיקה באר שבע יותר בכדור - 53 אחוזים לעומת 47 אחוזים של היריבה - היא ספגה ארבעה שערים ולא מצאה את הרשת. בסיום טען קוז'וך כי שחקניו "נפלו מהרגליים" במחצית השנייה, והצביע על ההבדל הפיזי בין הקבוצות כגורם מרכזי בתוצאה.

אחרי שלושה מחזורים, באר-שבע נותרה עם נקודה אחת בלבד מתוך תשע אפשריות ומדורגת במקום ה-30 בטבלת הליגה, שבה משתתפות 36 קבוצות. היא נמנית עם שמונה קבוצות שעדיין לא ניצחו במפעל. בעוד שבועיים תארח הקבוצה את אופי כריתים היוונית, יריבה שנחשבת על הנייר לנוחה ביותר מבין שמונה יריבותיה בשלב הליגה. הפסד או אפילו תיקו נוסף עלולים להרחיק אותה משמעותית מהסיכוי להעפיל לשלב הבא, ובמועדון עשויים להידרש לחשיבה מחודשת על ניהול הסגל ועל סדרי העדיפויות בהמשך הדרך.

השחקנים נפלו מהרגליים? קוז'וך ( צילום: Pau Barrena/Getty Images )