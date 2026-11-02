יממה אחרי חשיפת ynet, שלפיה אוריין גורן בחר לייצג את נבחרת ישראל לאחר שקיבל זימון גם מנבחרת צ'כיה, ההתאחדות לכדורגל ביצעה מהלך רשמי ושלחה לברצלונה הודעת זימון. הקשר צפוי להתייצב בשבוע הבא בישראל לקראת צמד המשחקים הקרובים בליגת האומות מול קוסובו ואוסטריה.
כפי שנחשף לראשונה ב-ynet, יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, קיים שיחת חירום עם הוריו של גורן ועם הקשר עצמו, שהצהיר כי למרות הזימון שקיבל גם מנבחרת צ'כיה, הוא בוחר לשחק עבור נבחרת ישראל. גורן, שכבר שיחק בנבחרות הנוער והצעירה של ישראל, צפוי להיכלל בסגל הרשמי שיפרסם רן בן שמעון ביום חמישי.
כזכור, ביום שישי האחרון פורסם לראשונה כי בעקבות הפנייה של נבחרת צ'כיה לגורן, החליטה ההתאחדות לכדורגל לבצע מהלך חירום ולדרוש מבן שמעון לזמן את קשר ברצלונה. זאת, לאחר שהמאמן התלבט אם לכלול אותו בסגל, אף שהיה חלק מסגל הקבוצה לקלאסיקו מול ריאל מדריד בשבוע שעבר. בן שמעון היסס בין היתר משום שגורן משחק כיום בליגה הרביעית בספרד, בקבוצת המילואים של ברצלונה.
אלא שבהתאחדות הבינו כי מדובר במהלך אסטרטגי שיש לבצע באופן מיידי, במיוחד לנוכח הלחץ מצד צ'כיה והזימון שקיבל ממנה השחקן. בעקבות זאת נערכה השיחה עם גורן ומשפחתו, ובן שמעון כבר הודיע לקשר כי הוא ייכלל לראשונה בסגל הנבחרת הבוגרת.
המטרה כעת היא להעניק לגורן דקות משחק במדי הנבחרת, כדי להבטיח את השתייכותו לנבחרת ישראל.