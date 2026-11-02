כפי שנחשף לראשונה ב-ynet, יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, קיים שיחת חירום עם הוריו של גורן ועם הקשר עצמו, שהצהיר כי למרות הזימון שקיבל גם מנבחרת צ'כיה, הוא בוחר לשחק עבור נבחרת ישראל. גורן, שכבר שיחק בנבחרות הנוער והצעירה של ישראל, צפוי להיכלל בסגל הרשמי שיפרסם רן בן שמעון ביום חמישי.

כפי שנחשף לראשונה ב-ynet, יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, קיים שיחת חירום עם הוריו של גורן ועם הקשר עצמו, שהצהיר כי למרות הזימון שקיבל גם מנבחרת צ'כיה, הוא בוחר לשחק עבור נבחרת ישראל. גורן, שכבר שיחק בנבחרות הנוער והצעירה של ישראל, צפוי להיכלל בסגל הרשמי שיפרסם רן בן שמעון ביום חמישי.

כפי שנחשף לראשונה ב-ynet, יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, קיים שיחת חירום עם הוריו של גורן ועם הקשר עצמו, שהצהיר כי למרות הזימון שקיבל גם מנבחרת צ'כיה, הוא בוחר לשחק עבור נבחרת ישראל. גורן, שכבר שיחק בנבחרות הנוער והצעירה של ישראל, צפוי להיכלל בסגל הרשמי שיפרסם רן בן שמעון ביום חמישי.