למרות הניצחון במחזור הפתיחה על הפועל ר"ג, ידעו במכבי חיפה שהמשחק אתמול בבלומפילד קריטי לשקט של המועדון. ואכן, ההפסד 3:1 למכבי ת"א ייצר את האפקט המצופה כאשר ברק בכר סופג את מרבית הביקורת - והאוהדים שוב מאבדים את הסבלנות.
זה לא שמחזיקת גביע המדינה סיפקה יום גדול במיוחד – וזאת הנקודה שאמורה להדאיג את הירוקים, שהמתיקו את התוצאה עם שער מצמק של איתן אזולאי בתוספת הזמן מהנקודה הלבנה. ההחלטה של בכר לא לפתוח עם עלי מוחמד בהרכב עוררה סימני שאלה וביקורת עוד לפני שריקת הפתיחה, כמי שאמור להיות מחלץ הכדורים הדומיננטי במרכז המגרש.
תוצאת המחצית ביפו הייתה 2:0 למכבי ת"א – ורק אז העלה המאמן את הקשר מהספסל – מהלך שהעביר את הדומיננטיות במשחק למכבי חיפה. "לא ברור איך עלי לא בהרכב, אין הסבר, יש לברק החלטות לא ברורות שעולות לנו ביוקר. הוא לפעמים מנסה להתחכם וזה לא מצליח", אמר גורם במועדון.
אכזבה גדולה קיימת גם מחוליית ההגנה. משחק האגפים של הירוקים לוקה בחסר. בכר אמר בסיום: "הבלמים הם הבעיה האחרונה שלנו".
גם הקהל בירוק מאבד סבלנות, כאשר במחזור הבא מכבי חיפה תארח את הפועל פ"ת, כאשר איבוד נקודות נוסף, יגביר את הלחץ במועדון. מי שבכל זאת הסב קצת נחת אתמול, היה עומרי גלזר, שמספר הצלות גדולות שלו מנעו מבוכה גדולה במחצית הראשונה.