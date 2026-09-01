ייצר את האפקט המצופה כאשר ברק בכר סופג את מרבית הביקורת - והאוהדים שוב מאבדים את הסבלנות.

ייצר את האפקט המצופה כאשר ברק בכר סופג את מרבית הביקורת - והאוהדים שוב מאבדים את הסבלנות.