בעלי מכבי חיפה, יעקב שחר, צפוי לסכם כבר ביממה הקרובה את מינויו של רן בן שמעון למאמן הקבוצה, במהלך שעליו פורסם לראשונה ב-ynet. שחר הציב שני תנאים מראש לצירופו של מאמן נבחרת ישראל היוצא, במטרה שיוכל להתייצב כבר ביום ראשון לאימון בכפר גלים, לקראת המשחק מול בני סכנין בדוחא.

אחרי שהמנהל המקצועי, ליאור רפאלוב, קיבל מסר שלפיו בן שמעון הוא אפשרות זמינה בשל רצונו לעזוב את נבחרת ישראל באופן מיידי, כפי שנחשף לראשונה ב-ynet, שחר הבהיר כי יהיה צורך לעמוד בשני תנאים לקראת הפגישה הצפויה בין הצדדים כבר היום.

רן בן שמעון ( צילום: Srdjan Stevanovic/Getty Images )

התנאי הראשון הוא קבלת אור ירוק מההתאחדות לכדורגל לניהול המגעים, זאת על רקע היחסים החמים בין שחר ליו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ. התנאי הזה כבר מולא, לאחר שבן שמעון העלה את הנושא בפני אנשי ההתאחדות ביומיים האחרונים וקיבל את אישורם.

התנאי השני נוגע להיבט הכלכלי. בן שמעון צפוי לסכם על חוזה לעונה וחצי עם אופציה לעונה נוספת, כששכרו צפוי לעמוד על כ-350 אלף אירו לעונה, בדומה לשכרו של מאמן הקבוצה המתפטר, ברק בכר. מדובר בשדרוג משמעותי לעומת שכרו בהתאחדות לכדורגל, שעמד על כ-66 אלף שקל בחודש, לעומת כ-100 אלף שקל שהוא צפוי להרוויח במכבי חיפה.

לבן שמעון יש כבר שני אנשי צוות מהנבחרת שמועסקים במכבי חיפה: מאמן השוערים איתי זליפה והפסיכולוג אלעד אשכנזי, שנחשב למקורב מאוד למאמן. לכן, אם לא יהיו הפתעות מיוחדות, בן שמעון צפוי להביא עמו לכל היותר עוזר מאמן אחד, כאשר אחת האפשרויות היא גל כהן, שמשמש בתפקיד זה בנבחרת.

בין בן שמעון לשחר היו בעבר מתיחויות רבות, והפגישה הצפויה ביניהם נועדה גם ללבן את המחלוקות מהעבר, לפני שהצדדים יסגרו את הפרטים הכלכליים האחרונים. השניים כבר מכירים את מסגרת השכר בעקבות מסרים ראשוניים שהועברו ביניהם, ונראה כי נותרו פרטים קטנים בלבד בדרך לסיכום.