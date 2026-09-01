אחרי קיץ דרמטי ומשבר ממושך מול הנהלת מכבי ת"א, רוי רביבו בדרך לחתום באלצ'ה הספרדית - כפי ש

אחרי קיץ דרמטי ומשבר ממושך מול הנהלת מכבי ת"א, רוי רביבו בדרך לחתום באלצ'ה הספרדית - כפי ש

היה האחרון במדי הצהובים, המריא לספרד על מנת לעבור בדיקות רפואיות, כאשר העסקה למעשה נסגרת יממה לפני סגירת חלון ההעברות האירופי.

היה האחרון במדי הצהובים, המריא לספרד על מנת לעבור בדיקות רפואיות, כאשר העסקה למעשה נסגרת יממה לפני סגירת חלון ההעברות האירופי.

כזכור, למהלך קדם משבר ממשי בין הנהלת מכבי ת"א למשפחת רביבו, נוכח הדרישות הגבוהות של הצהובים על השחקן. בשיא המשבר, וכמחאה על הפערים מול הקבוצה הספרדית, רביבו לא יצ א למשחק מול צסק"א סופיה במסגרת מוקדמות הליגה האירופית.

כזכור, למהלך קדם משבר ממשי בין הנהלת מכבי ת"א למשפחת רביבו, נוכח הדרישות הגבוהות של הצהובים על השחקן. בשיא המשבר, וכמחאה על הפערים מול הקבוצה הספרדית, רביבו לא יצ א למשחק מול צסק"א סופיה במסגרת מוקדמות הליגה האירופית.

כזכור, למהלך קדם משבר ממשי בין הנהלת מכבי ת"א למשפחת רביבו, נוכח הדרישות הגבוהות של הצהובים על השחקן. בשיא המשבר, וכמחאה על הפערים מול הקבוצה הספרדית, רביבו לא יצ א למשחק מול צסק"א סופיה במסגרת מוקדמות הליגה האירופית.