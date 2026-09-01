אחרי קיץ דרמטי ומשבר ממושך מול הנהלת מכבי ת"א, רוי רביבו בדרך לחתום באלצ'ה הספרדית - כפי שנחשף לראשונה ב-ynet. העסקה בין המועדונים נסגרה לפנות בוקר ובמסגרתה יפוצו הצהובים ב-2.5 מיליון אירו.
השחקן, שהמשחק אמש מול מכבי חיפה היה האחרון במדי הצהובים, המריא לספרד על מנת לעבור בדיקות רפואיות, כאשר העסקה למעשה נסגרת יממה לפני סגירת חלון ההעברות האירופי.
המגן, שסגר בתחילת חודש שעבר את תנאיו במועדון הספרדי, ירוויח כ-550 אלף אירו לעונה בחוזה לארבע עונות. מגן א.א.ק אתונה, יהב גורפינקל, יחתום במקומו.
כזכור, למהלך קדם משבר ממשי בין הנהלת מכבי ת"א למשפחת רביבו, נוכח הדרישות הגבוהות של הצהובים על השחקן. בשיא המשבר, וכמחאה על הפערים מול הקבוצה הספרדית, רביבו לא יצ א למשחק מול צסק"א סופיה במסגרת מוקדמות הליגה האירופית.
אלצ'ה עדיין מחפשת את ניצחון הליגה הראשון שלה העונה. את 2026/27 היא פתחה עם 1:1 מול דפורטיבו לה קורוניה, ספגה תבוסה 5:0 מול ברצלונה, ובמחזור האחרון נכנעה 3:2 לראסינג סנטאנדר.
בסגל של אלצ'ה בולטים הבלם האוסטרי דויד אפנגרובר, שנחשב לשחקן בעל השווי הגבוה ביותר בקבוצה, והקשר הספרדי אלייש פבאס, שמשמש כאחד מעמודי התווך. שחקן נוסף שכדאי לשים לב אליו הוא הקשר האחורי הצעיר פדריקו רדונדו, בנו של הכדורגלן הארגנטינאי האגדי פרננדו רדונדו.