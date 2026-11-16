"אני שמח שקיבלתי את התמיכה מראשי ההתאחדות ואמשיך לקמפיין הבא. המטרה עדיין, גם אם ירדנו לדרג השלישי, היא עלייה ליורו - ואנחנו נעמוד בה". כך אמר רן בן שמעון לאנשי נבחרת ישראל, לאחר שהתבשר סופית לאחר המשחק מול קוסובו, כפי שפורסם לראשונה ב-ynet, כי למרות הכישלון בקמפיין ליגת האומות הוא ימשיך בתפקידו גם במוקדמות היורו. המאמן שיתף את אנשי הנבחרת בתחושותיו והבהיר כי היעד המרכזי מבחינתו נותר בעינו.
הנבחרת נחתה אתמול בהונגריה, ודחתה לשעות הערב את אימון הבוקר שתוכנן לה בדברצן. בצוות המקצועי ינסו להכשיר את רוי רביבו ואת מנור סולומון, שלא נכללו בסגל למשחק מול קוסובו. במקרה של קשר ווסטהאם, בכל מקרה לא הייתה כוונה להעניק לו מקום בהרכב. את מקומו של רז שלמה, שצבר כרטיסים צהובים וחזר כבר לישראל, צפוי לתפוס גיא מזרחי, אם כי גם עילי פיינגולד נמצא בתמונה.
עידן טוקלומטי, שהיה מנקודות האור של הנבחרת בפרישטינה, הוחלף לאחר כשעה בשל מחלה. אם יהיה כשיר, הוא צפוי לפתוח מול אוסטריה; אם לא, דור תורג'מן יחליף אותו. מי שלא יעמוד לרשות בן שמעון הוא עמרי גנדלמן, שנפצע מול קוסובו לאחר שנכנס כמחליף. בעקבות זאת, נראה כי איתן אזולאי וניב יהושוע ימשיכו בהרכב לצד דור פרץ.
בנבחרת מאוכזבים מאוד מכך שהקבוצה כבשה שני שערים בלבד לאורך קמפיין שלם, כשמנור סולומון ואוסקר גלוך לא כבשו ולא בישלו. סולומון התייחס לבעיה ההתקפית ולקח אחריות: "עשינו שיפור גדול מאוד בפן ההגנתי, אבל אנחנו לא רוצים שזה יבוא על חשבון ההתקפה. במשחקים האחרונים אני והחברים שלי להתקפה לא עשינו את העבודה שלנו כמו שצריך, וחלק מזה - האחריות היא עליי. אנחנו רוצים להבקיע שערים כמו שעשינו בשנים האחרונות".
סולומון התייחס גם לרצונו לשוב למגרש אחרי תקופה שבה סבל מכאבי גב ומפציעות שהקשו עליו להתאמן: "כולם יודעים כמה הנבחרת חשובה לי וכמה קשה לי לראות אותה משחקת כשאני לא על המגרש. היו לי כאבי גב, וגם הפציעות לא עזרו לי להתאמן. עוד קיוויתי שאוכל לשחק בקוסובו, ועכשיו אולי מחר מול אוסטריה".
קשר ווסטהאם התייחס גם לעובדה שנבחרת ישראל ממשיכה לארח את משחקיה מחוץ למדינה: "אנחנו משחקים בחו"ל ולא מארחים בישראל. זה הופך את המשימה להרבה יותר קשה. אני חושב שאנשים לא מייחסים לזה מספיק חשיבות. אנחנו, השחקנים והצוות, מבינים עד כמה קשה יותר לשחק בחו"ל בלי הקהל. נסיים מחר את הקמפיין מול אוסטריה, קמפיין שאנחנו לא מרוצים ממנו, אבל רוצים לסיים בטעם טוב".