"אני שמח שקיבלתי את התמיכה מראשי ההתאחדות ואמשיך לקמפיין הבא. המטרה עדיין, גם אם ירדנו לדרג השלישי, היא עלייה ליורו - ואנחנו נעמוד בה". כך אמר רן בן שמעון לאנשי נבחרת ישראל, לאחר שהתבשר סופית לאחר המשחק מול קוסובו,

כפי שפורסם לראשונה ב-ynet