נבחרת ישראל תנעל מחר (21:45) את קמפיין ליגת האומות כשתארח במגרש הניטרלי בדברצן את מוליכת בית 3, אוסטריה, בתקווה להשיג ניצחון ראשון בקמפיין. במסיבת העיתונאים לקראת המשחק נשאל המאמן רן בן שמעון על השחקנים שלא הצטרפו לנבחרת. כפי שנחשף ב-ynet, למרות התוצאות המאכזבות, בן שמעון ימשיך בתפקידו גם בקמפיין מוקדמות יורו 2028.

"אני לא מכיר שחקן אחד שוויתר על זימון", אמר בן שמעון. "הרבה פעמים אנחנו רואים דברים בשחור ולבן, אבל יש מורכבויות. יש שחקנים שבאופי שלהם לוקחים צעד אחורה כשהם פצועים. כל עוד אני מזמן את השחקנים, אני מאמין שיש להם את המוטיבציה הגבוהה ביותר. כל שחקן שהגיע לנבחרת באמת נותן את ה-100% שלו. אין לי אכזבה משחקנים".

"אין לי אכזבה מהשחקנים". בן שמעון ( צילום: REUTERS/Valdrin Xhemaj )

גם דור פרץ נשאל על הנושא. "אני פה עשר שנים, ולכל אורך הזמן הזה יש שחקנים שתופסים את הזימונים בצורה מסוימת. כל אחד תופס את הנבחרת בצורה מסוימת", אמר. "אנחנו מאוד שמחים ממי שפה. מי שפה בא לייצג ולעשות את הכי טוב שיש. מי שלא פה לא רלוונטי".

בן שמעון התייחס גם לביקורת על הדברים שאמר אחרי ה-0:0 מול קוסובו בשבת. "לפעמים אני קצת אמוציונלי. כשהלכתי אחרי זה למלון, ישבתי מול המחשב וראיתי את המשחק, והבנתי למה המילה 'מדהים' על המשחק ההגנתי שלנו הייתה מיותרת". על סגנון המשחק של הנבחרת הוסיף: "התפקיד המרכזי שלי הוא למצוא את האיזון בין משחק ההגנה למשחק ההתקפה. הדרך שבה אנחנו משחקים נקבעת לפי השחקנים שמגיעים לאותו זימון וגם לפי היריבה. הבנו שהישגיות מגיעה לנבחרות שסופגות פחות, ולשם אנחנו שואפים".

באשר לפצועים, בן שמעון אמר שמנור סולומון התאמן לראשונה אחרי ארבעה ימים ושהוא מאמין שיעמוד לרשות הנבחרת. לדבריו, רוי רביבו "בעמדה טובה", ואילו עומרי גנדלמן עבר בדיקת MRI.