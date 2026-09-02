ההחתמה הגדולה והאיכותית של הקיץ בהפועל באר-שבע יוצאת לדרך: הקשר הגנאי אמנקווה פורסון, שעל הסיכום עימו פורסם לראשונה ב-ynet , נוחת הבוקר בישראל ויצטרף בהשאלה עד לסיום העונה מנוריץ', כשהוא מיועד להיכנס לנעליו הגדולות של קינגס קאנגווה.

ב-ynet נחשפים כעת הפרטים המלאים של עסקת פורסון: בחוזהו של הגנאי בן ה-23 נכללת אופציית רכישה של באר-שבע בסיום העונה בגובה ארבעה מיליון יורו. מדובר בסכום גבוה שאינו תואם את מדיניות הרכש הרגילה של המועדון, ולכן נכון לעכשיו ההערכה היא כי הוא יגיע להשאלה לעונה אחת, ורק אם יציג יכולת יוצאת דופן תישקל האפשרות לרכוש אותו.

פורסון הושאל לבאר-שבע ללא תמורה, בין היתר מאחר שהמועדון ישחק העונה בליגה האירופית, במה שעשויה לשמש עבורו חלון ראווה משמעותי מול יריבות כמו יובנטוס, סלטה ויגו, בורנמות', סן-ז'ילואז ובשיקטאש.

פורסון אמנקווה ( צילום: David Rogers/Getty Images )

עוד נודע כי באר-שבע לא תשלם לנוריץ' דמי השאלה. שכרו של פורסון באנגליה עומד על כ-900 אלף פאונד לעונה, כאשר האלופה הישראלית תישא בכ-300 אלף יורו ממנו ואת היתרה תשלם נוריץ'. משחקו הרשמי האחרון היה בשלהי מאי מול האל סיטי, לאחר שסבל מפציעות בשלבים שונים של העונה שעברה ורשם בסך הכול 19 הופעות בצ'מפיונשיפ. העונה הוא לא נכלל בסגל של נוריץ' בשלושת משחקיה הראשונים מול ווסט ברומיץ', מילוול וברנלי.

בהפועל באר-שבע פעלו תחת לחץ של זמן במטרה לחזק ולשדרג את הסגל עד הערב, עם סגירת חלון הרישום לליגה האירופית. אחרי החתמת הבלם עידן נחמיאס מלודוגורץ, הוחלט להתמקד בשני חיזוקים לחלק הקדמי ולרדת בשלב זה מאופציית צירופו של בלם זר. תחילה הוחתם אדריאן אוגריסה מהפועל קריית-שמונה תמורת 800 אלף יורו, ובהמשך הצליחה האלופה להשלים במהלך בזק את צירופו של פורסון, שחקן בפרופיל שאינו מגיע בדרך כלל לליגה הישראלית, עם ניסיון של עשרות משחקים באנגליה ולפני כן גם בליגת האלופות.