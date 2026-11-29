בבאטומי למרות איסור מפורש לצאת מהמלון והשעייתם מהמשחק מחר (שני, 20:00) מול מכבי נתניה, השבעה פרסמו הודעת התנצלות אחידה בחשבונותיהם ברשתות החברתיות. מדובר בעידן נחמיאס, מתן בלטקסה, אליאל פרץ, זאהי אחמד, אופיר דודזאדה, איתי רוטמן וגיא מזרחי.

בבאטומי למרות איסור מפורש לצאת מהמלון והשעייתם מהמשחק מחר (שני, 20:00) מול מכבי נתניה, השבעה פרסמו הודעת התנצלות אחידה בחשבונותיהם ברשתות החברתיות. מדובר בעידן נחמיאס, מתן בלטקסה, אליאל פרץ, זאהי אחמד, אופיר דודזאדה, איתי רוטמן וגיא מזרחי.

"אנחנו לוקחים אחריות על המעשה ומבינים שטעינו", נכתב בהודעה שפרסמו השחקנים. "אנחנו מתנצלים בפני כל הקבוצה, הצוות, המועדון והקהל. אנחנו מתחייבים שכולנו מאוחדים ומחויבים במאה אחוז עבור המועדון".

"אנחנו לוקחים אחריות על המעשה ומבינים שטעינו", נכתב בהודעה שפרסמו השחקנים. "אנחנו מתנצלים בפני כל הקבוצה, הצוות, המועדון והקהל. אנחנו מתחייבים שכולנו מאוחדים ומחויבים במאה אחוז עבור המועדון".

"אנחנו לוקחים אחריות על המעשה ומבינים שטעינו", נכתב בהודעה שפרסמו השחקנים. "אנחנו מתנצלים בפני כל הקבוצה, הצוות, המועדון והקהל. אנחנו מתחייבים שכולנו מאוחדים ומחויבים במאה אחוז עבור המועדון".

התקרית מצטרפת לאירועים במשחק ביום חמישי מול בשיקטאש (1:2 לטורקים), שהופסק בעקבות עימות בין אוהדי הקבוצה הטורקית למאבטחים. אוהדי בשיקטאש התפרעו גם בנמל התעופה והתנכלו לאוהדי באר-שבע, המשטרה נאלצה להתערב.

התקרית מצטרפת לאירועים במשחק ביום חמישי מול בשיקטאש (1:2 לטורקים), שהופסק בעקבות עימות בין אוהדי הקבוצה הטורקית למאבטחים. אוהדי בשיקטאש התפרעו גם בנמל התעופה והתנכלו לאוהדי באר-שבע, המשטרה נאלצה להתערב.

התקרית מצטרפת לאירועים במשחק ביום חמישי מול בשיקטאש (1:2 לטורקים), שהופסק בעקבות עימות בין אוהדי הקבוצה הטורקית למאבטחים. אוהדי בשיקטאש התפרעו גם בנמל התעופה והתנכלו לאוהדי באר-שבע, המשטרה נאלצה להתערב.