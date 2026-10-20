כפי שפורסם לראשונה ב-ynet, ברק יצחקי נמצא על סף מעבר לאנרתוזיס פמגוסטה, אחרי שסיכם את תנאיו הכספיים לשנתיים הקרובות במועדון הקפריסאי. עתה נחשפים פרטים חדשים על המעבר שיהפוך בקרוב לרשמי
יצחקי קיבל את ההצעה מפמגוסטה עוד לפני פיטוריו של המאמן הקודם, נסטור אל מאסטרו, שסיים את תפקידו לאחר שישה מחזורים בלבד.
בפמגוסטה עקבו אחרי יצחקי בעונה שעברה. בקבוצה רואים בתהליך שהוא עבר עם בית"ר הקבלה למה שקרה איתם. גם כאן מדובר במועדון גדול שבשל בעיות כספיות כמעט ירד ליגה ומנסה להשתקם. הקבוצה נרכשה רק בשנה שעברה על ידי בעלים חדש, שמנסה לשקם אותה אחרי שהסדיר חובות עבר כבדים. בשל החובות של המועדון, היא ספגה עונש שהיא לא יכולה לצרף שחקנים בחלון ההעברות בינואר הקרוב, רק העברות של שחקנים חופשיים.
את העונה הזו החלה פמגוסטה, אחת משלוש הקבוצות הגדולות בקפריסין, עם חמישה הפסדים וניצחון אחד בלבד, וכרגע היא מדורגת במקום הלפני אחרון בליגה הקפריסאית. במועדון משוכנעים כי יצחקי, שקיבל את בית"ר באותו מצב לפני שלוש שנים, השאיר אותה בליגה והשיב אותה למרכז הבמה, יצליח לעשות זאת גם בקפריסין.
בקיץ האחרון הציע ברק אברמוב ליצחקי שכר של 70 אלף שקל נטו לחודש, וכעת הקפריסאים סיכמו עימו על סכום גבוה יותר למשך שנתיים. יצחקי ראה במעבר לאמן בחו"ל כאתגר חדש, כזה שיוכל לקדם אותו ליעדים אחרים, ולכן החליט להשיב בחיוב ולסכם את תנאיו. יחד עם יצחקי יעברו בשלב מאוחר יותר משפחתו, אשתו ושתי בנותיו, לקפריסין ויתגוררו בלרנקה. המטרה היא שיצחקי יעמוד כבר בשבת הקרובה על הקווים מול המדורגת תשיעית, אומוניה אראדיפו.