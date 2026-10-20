יצחקי קיבל את ההצעה מפמגוסטה עוד לפני פיטוריו של המאמן הקודם, נסטור אל מאסטרו, שסיים את תפקידו לאחר שישה מחזורים בלבד.

יצחקי קיבל את ההצעה מפמגוסטה עוד לפני פיטוריו של המאמן הקודם, נסטור אל מאסטרו, שסיים את תפקידו לאחר שישה מחזורים בלבד.

יצחקי קיבל את ההצעה מפמגוסטה עוד לפני פיטוריו של המאמן הקודם, נסטור אל מאסטרו, שסיים את תפקידו לאחר שישה מחזורים בלבד.