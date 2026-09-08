בהפועל באר-שבע לקחו קשה מאוד את התבוסה הביתית אתמול (שני) 4:1 למכבי ת"א . במועדון מבינים שקבוצה ששואפת לזכות שוב בתואר האליפות לא יכולה להיראות כך בביתה. המשחק אתמול גם הוכיח שלמרות הסגל המאוד רחב של הקבוצה, הוא נבנה לא מספיק טוב כשהבעיה העיקרית היא שאין בו מספיק שחקנים טובים שיכולים להוות גיבוי לשלישיית הקישור המרכזי.

אתמול כבר בדקה החמישית לוקאס ונטורה נפצע בשריר הירך האחורי והוחלף. את מקומו תפס זאהי אחמד, שמשחק בעיקר כשחקן כנף, זאת מכיוון שעל הספסל לא היה אפילו קשר מרכזי אחד, מלבד פורסון אמנקווה, שרק הצטרף בשבוע שעבר ובהמשך נכנס כמחליף. ונטורה, שנחשב לשחקן המרכזי בקבוצה, ייבדק וההערכה היא שהוא ייעדר מספר שבועות ויחמיץ את שני המשחקים הקרובים של הקבוצה - ביום ראשון נגד הפועל פ"ת וברביעי הבא מול דינמו זאגרב בליגה האירופית.

גלריה אוגריסה, יהושע ואחמד מנסים לעכל את ההפסד ( צילום: עוז מועלם )

עוד לפני המחצית נאלץ לרדת מכר הדשא שחקן קישור מרכזי נוסף, אליאל פרץ שספג תוך מספר שניות שני כרטיסים צהובים ואדום לאחר שזרק מילים מיותרות אל השופט יגאל פריד. במועדון זועמים על פרץ ורואים בכך חוסר אחריות גדול מצידו. רק לפני שבועיים וחצי הוא הורחק בכרטיס צהוב שני על דיבורים במשחק פלייאוף ליגת האלופות נגד סבאח, אך היה זה בשלב שהמשחק כבר היה גמור. במועדון זוכרים שלפני שנה וחצי פרץ הורחק במשחק ליגה נגד מכבי נתניה ובירידתו אל חדר ההלבשה סינן אל השופט הרביעי: "חלשים, אין לכם מושג, אין לכם בושה". בעקבות אמירותיו אז הוא הורחק בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל לשני משחקים. לא מן הנמנע שגם הפעם הוא יעמוד לוועדת משמעת ויספוג עונש הרחקה של יותר ממשחק אחד.

בבאר-שבע מבינים שאין להם ברירה מלבד להתחזק בשחקן רכש נוסף למרכז הקישור, זאת מכיוון ששחקנים אחרים שזאת עמדתם הטבעית לא מקבלים הזדמנות אמיתית מקוז'וך כגון יוני סטויאנוב ואיתי חזות או שהמאמן מעדיף אותם בתפקיד אחר, כך לדוגמא חמודי כנעאן שמתופקד בכנף. נכון לעכשיו אין כוונה להחליף זר לשם כך, לכן במועדון פועלים לצרף שחקן ישראלי. "אנחנו צריכים עוד שחקן אחד לעמדה הזאת או שנבנה מישהו לעמדה הזאת", אמר קוז'וך בעניין. בקבוצה אמרו שהם מעוניינים במאור לוי ממכבי נתניה וירין לוי ממכבי חיפה, אך הסיכוי שיצליחו לצרף אחד מהם הוא נמוך. "בנוגע למאור, נתניה לא רוצה למכור אותו. בנוגע לירין, משום מה יעקב שחר לא עושה איתנו עסקים, אז סביר להניח שזה לא יקרה", אמר בכיר במועדון.

ייעדר לפחות שבועיים. ונטורה ( צילום: עוז מועלם )

"לא הופענו". קוז'וך ( צילום: עוז מועלם )

קוז'וך, שקבוצתו כבר נמצאת במרחק של חמש נקודות מהפסגה, מאמין שקבוצתו עוד יכולה להיאבק על אליפות נוספת: "אני מקווה ומאמין שניאבק על האליפות, אבל בשביל זה צריך מעשים ולא דיבורים. לא הופענו הערב. אני חושב שהמשחק התחיל מאוד גרוע, בדקה הראשונה ספגנו שער לא של רמת ליגת על. בדקה השלישית כבר לוקאס נפצע וזה נהיה כדור שלג שלא הצלחנו לעצור. אחרי זה טעינו וקיבלנו גם אדום לא מחויב".

השוער אופיר מרציאנו שהציל את קבוצתו מתבוסה קשה יותר, שוב גילה אחריות והיה היחיד מבין חבריו שהתייצב להסביר את המשחק, כמו שקרה לאחר ההפסד נגד סבאח והתיקו המאכזב נגד. מרציאנו: "הייתה לנו חוויה לא קלה. זה חלק מתהליך של קבוצת כדורגל. חושב שאנחנו נדע להרים את עצמנו, כי בסוף אנחנו האלופים, ונצטרך להראות אופי כזה. קבוצה שרוצה אליפות ורוצה להשיג את כל התארים לא יכולה לספוג כל כך הרבה שערים".