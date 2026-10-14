שגריר ישראל בהולנד, צבי ופני, תקף היום (רביעי) את ראשת העיר אלקמאר, אנג'ה שאוטן, לאחר שסירבה להצעתו לשקול לאפשר ל-150 אוהדי הפועל באר שבע בלבד להגיע למשחק בעיר. ופני שוחח עמה בטלפון בניסיון למצוא פתרון שיאפשר כניסה של מספר מצומצם של אוהדים, אך נענה בשלילה.

"אבל היא כן משתמשת בסמכויותיה כדי להקל על הפגנות אנטי-ישראליות. נראה די ברור שראשת העירייה לא באמת אכפת לה מביטחון, אלא מסדר יום אקטיביסטי שהוא אנטי-ישראלי או אולי אפילו גרוע יותר. התנהגות מבישה!", כתב ופני ברשת החברתית X.

שגריר ישראל בהולנד - צבי אבינר ופני

למרות שאין בידיהם כרטיסים למשחק, כ־50 מאוהדי באר שבע כבר החלו להגיע לאמסטרדם. הם לא מתכוונים להגיע לאלקמאר, כדי להימנע מיצירת פרובוקציה מול שתי הפגנות פרו־פלסטיניות שצפויות להתקיים בעיר ביום המשחק. חלק מהאוהדים מתארגנים לצפייה משותפת במשחק בטלוויזיה, במיקום שנשמר בסוד כדי לשמור על ביטחונם.

כבר בשבת נחשף ב־ynet גם המכתב ששלח שינו זוארץ לראשת העיר אמסטרדם, על רקע סוגיית הגעתם של אוהדי באר שבע להולנד. כעת, גם הניסיון של שגריר ישראל להשיג אישור לכניסת קבוצה מצומצמת של אוהדים למשחק באלקמאר לא צלח.

"אנחנו לא מבקשים מכם לארח אלפי אוהדים", כתב זוארץ. "כבר הוכחנו את נכונותנו להתפשר וצמצמנו את הבקשה לכ־200 איש — בני משפחה, נותני חסות ונציגי המועדון". לדבריו, באר-שבע אף הציעה פתרונות מעשיים שנועדו להקל על אבטחת הקבוצה ועל תנועתה בעיר, והביעה נכונות מלאה לשתף פעולה עם הרשויות.

זוארץ מתח ביקורת נוקבת על הנימוק הביטחוני להחלטה: "עם כל הכבוד, אם הרשויות המקומיות אינן מסוגלות לאבטח כ־200 איש, ובהם משפחות, נותני חסות ונציגים של מועדון כדורגל, אני מתקשה להבין כיצד אפשר לצפות מהן להבטיח את ביטחונה של עיר שלמה".