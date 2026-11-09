עד לאוגוסט בשנה שעברה עוד היה רועי אלקוקין שחקן אלמוני בליגה הלאומית. בין לבין הוא עבר בהשאלה מקבוצת הנוער של הפועל ת"א למכבי הרצליה, ולאחר מכן חזר לוולפסון, לקבוצה ששיחקה לפני שנתיים בליגת המשנה. אתמול (ראשון), בטרנר, הוא כבר היה שותף לאחת מנקודות הציון במסע החזרה של האדומים לקדמת הבמה: שער ניצחון בדקה ה-91 מול האלופה הפועל באר-שבע, שקבע

0:1 דרמטי