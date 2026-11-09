עד לאוגוסט בשנה שעברה עוד היה רועי אלקוקין שחקן אלמוני בליגה הלאומית. בין לבין הוא עבר בהשאלה מקבוצת הנוער של הפועל ת"א למכבי הרצליה, ולאחר מכן חזר לוולפסון, לקבוצה ששיחקה לפני שנתיים בליגת המשנה. אתמול (ראשון), בטרנר, הוא כבר היה שותף לאחת מנקודות הציון במסע החזרה של האדומים לקדמת הבמה: שער ניצחון בדקה ה-91 מול האלופה הפועל באר-שבע, שקבע 0:1 דרמטי, העלה את הפועל ת"א למקום הראשון והוציא אותה לפגרת הנבחרות כשהיא מוליכה את הטבלה.
במשך 15 שנה לא הצליחה הפועל ת"א לחבר שישה ניצחונות רצופים בליגה. אמש היא עשתה זאת בגדול בטרנר, בהמשך ישיר לעשרה ימים קסומים שהחלו בזכייה בגביע הטוטו על חשבון מכבי ת"א, נמשכו בניצחון על מכבי חיפה והגיעו לשיא עם ה-0:1 על הפועל באר-שבע. הפועל מבוססת העונה על בחירה משובחת של שמונה זרים, אבל את שער הניצחון בטרנר בנו דווקא "תינוקות ברדה": למקין חילץ את הכדור, אל-ים קנצפולסקי מסר לדניאל דאפה, שהעביר את הכדור לאלקוקין, שנמצא על סף זימון לנבחרת ישראל.
הפועל היא הקבוצה היחידה עם שמונה ניצחונות בעשרת משחקי הליגה הראשונים שלה העונה, ובעיקר מציגה הגנה יוצאת דופן: שש ספיגות בלבד מתחילת העונה. "אופוריה מטורפת, אין תחושה כזאת בעולם", אמר גיבור המשחק, אלקוקין. "לנצח במגרש קשה ולעלות למקום הראשון. מאז שעליתי לבוגרים יש לי גרף התקדמות. אני מתמיד גם באימונים וגם במשחקים, וגם כשלא הולך אני מנסה ללמוד. אני יודע שאם אעשה את הדברים נכון, זה יביא תוצאות. אנחנו תמיד רוצים לנצח. רק לפני שנתיים עלינו ליגה, אבל אנחנו מכוונים הכי רחוק שאפשר. אם נהיה שם ונמשיך בקצב שלנו עד מרץ-אפריל, אפשר יהיה לדבר על אליפות. בשביל אליניב זה לא עוד משחק. הצוות הכין אותנו הכי טוב שאפשר".
הפועל, שמשחקת במשחקים האחרונים ללא שניים מהכוחות ההתקפיים האיכותיים ביותר שלה - מלך השערים מהעונה שעברה סתיו טוריאל ועמנואל בוטאנג, שאמורים לחזור לסגל לאחר הפגרה - הציגה משחק יעיל נוסף, עם הכנה מצוינת של אליניב ברדה. "ברדה עשה בית ספר לקוז'וך על הקווים. במחצית הראשונה באר-שבע לא הצליחה לעבור את החצי מול הלחץ מקדימה, והגיעה להזדמנות למסגרת רק בדקות האחרונות", אמרו בהפועל. "אין פה מחשבה אחרת חוץ מאליפות".
ברדה ניסה לשמור על איפוק בסיום, אך נראה מאושר מהניצחון על המאמן שקיבל את באר-שבע במקומו. "מאוד מרגש עבורי, כל המעמד הזה - לחזור לטרנר, כמעט התבלבלתי בחדרי ההלבשה. היה משחק ברמה מאוד גבוהה מבחינה טקטית, של שתי הקבוצות. משחק די שוויוני עם מצבים לכאן ולכאן. נצטרך להמשיך באותה גישה מול הגדולות ומול הקטנות. זה כיף לנצח משחקי עונה, אבל כל משחק הוא על שלוש נקודות. המוכנות לכל משחק צריכה להיות אותו הדבר. מבין שלושת המשחקים מול הגדולות, זה היה הכי אינטנסיבי, אבל עמדנו בו בצורה מאוד טובה".
"הלוואי שאנחנו הולכים לאליפות, זה משהו שאני והשחקנים מאוד רוצים. זה לא יגרום לנו להתבלבל בגלל שאנחנו במקום הראשון. יש שבועיים פגרה ואז חוזרים למשחק ביום שישי. הלוואי שנהיה במקום הזה גם ברגעים המכריעים של העונה. אף פעם מקום שני לא יספק אותי, לא משנה באיזו קבוצה אאמן. תמיד ארצה להיות הכי טוב, תמיד אשאף הכי גבוה. אם נהיה שם ברגעים המכריעים של העונה, לא נפחד להסתער על זה בכל הכוח. המאבק יהיה צמוד וצפוף עד הסוף".
מי שינצל את הפגרה לטובת גיוס לצה"ל וטירונות הוא דאפה, שבשבועות האחרונים נכנס לעניינים בגדול. גם הגנת הפועל שוב הציגה משחק אדיר, עם יכולת מצוינת של הבלמים מאיימבו וצ'יקו, המגינים ללינדאל וקוקו, והשוער אסף צור. "יש לנו הגנה שקשה לפצח", אמרו במועדון.