היכולת אמש לא רק סיפקה הצהרת כוונות לגבי המשך הדרך. החיבור בין המאמן הסקוטי לשחקנים והיכולת הגבוהה של הצהובים מפתיחת העונה צפויה להעניק למילר עונה נוספת בקריית שלום. אחרי ארבעה מחזורים שכללו בין היתר מפגש מול מכבי חיפה בבלומפילד, הפועל באר שבע בטרנר ודרבי עירוני ראשון של העונה, מכבי עם מלוא הנקודות וארבעה כיבושים בממוצע למשחק, כשהיא כבר פגשה למעט בית"ר ירושלים את כל הגדולות של הליגה. "זה היה אחד ממשחקי הדרבי הקלים בשנים האחרונות, ממש לא כוחות", אמרו במכבי ת"א.