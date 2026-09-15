מכבי ת"א ממשיכה לנצח, וגם הדרבי אמש (שני) היה שלה. הקבוצה של קני מילר הביסה 1:4 את הפועל ת"א בבלומפילד, השלימה ניצחון רביעי בארבעה מחזורי ליגה ושמרה על המקום הראשון עם 12 נקודות. האדומים, שהגיעו למפגש ללא הפסד וללא שער חובה, נכנעו לראשונה העונה ונותרו עם שבע נקודות וצנחו למקום השלישי.
לראשונה אחרי 23 שנה, שתי היריבות העירוניות הגיעו לדרבי משני המקומות הראשונים בטבלה. הציפיות היו גבוהות, והמחצית הראשונה סיפקה שלושה שערים, הרחקה והרבה עצבים.
היכולת אמש לא רק סיפקה הצהרת כוונות לגבי המשך הדרך. החיבור בין המאמן הסקוטי לשחקנים והיכולת הגבוהה של הצהובים מפתיחת העונה צפויה להעניק למילר עונה נוספת בקריית שלום. אחרי ארבעה מחזורים שכללו בין היתר מפגש מול מכבי חיפה בבלומפילד, הפועל באר שבע בטרנר ודרבי עירוני ראשון של העונה, מכבי עם מלוא הנקודות וארבעה כיבושים בממוצע למשחק, כשהיא כבר פגשה למעט בית"ר ירושלים את כל הגדולות של הליגה. "זה היה אחד ממשחקי הדרבי הקלים בשנים האחרונות, ממש לא כוחות", אמרו במכבי ת"א.
החיבור המהיר של גבי קניקובסקי, נועם בן הרוש שנכנס לנעליו של רוי רביבו בהצלחה, הליו וארלה ואושר דוידה בכנפיים ואיסוף סיסוקו המשתפר - מרמז על היתרון המשמעותי שיש לצהובים לעומת שאר הליגה. "מדובר בקצב צבירת נקודות מדהים", אמרו שחקנים במכבי בסיום המשחק.
"הייתה לנו הופעה פנטסטית", סיכם המאמן המנצח. "הפתיחה הטובה שלנו לעונה נמשכת. האוהדים תמכו בנו מההתחלה עד הסוף ואנחנו שמחים. היו כמה רגעים שהיינו פחות טובים, אבל אפשר לראות שכשאנחנו בקצב אנחנו עושים את הדברים נכון. הגיע לנו לנצח".
דוידה הוסיף: "זה הכי כיף בעולם. זה לא מובן מאליו, לנצח ארבעה משחקים. החגיגה עם הפיו פיו? אני עושה בכל גול בזמן האחרון. זה לא משהו מיוחד, עשיתי גם נגד מכבי חיפה. התגרות? יכול להבין למה חשבו ככה וזה בסדר. אם הייתי כובש לצד שני הייתי עושה אותו הדבר".
למרות היכולת הנהדרת, במכבי ת"א מעוניינים לרשום חיזוק נוסף, והיא צפויה להחתים במהלך היום את מורגן בוקלה ממץ, שבליגת המשנה הצרפתית.