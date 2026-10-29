הפועל ת"א זכתה הערב (חמישי) בגביע הטוטו, לאחר שגברה 2:3 על מכבי ת"א בגמר סוער באצטדיון בלומפילד. האדומים כבר הוליכו 0:3 ונראו בדרך לניצחון נוח, אלא שצמד מאוחר של דור פרץ והחמצה של אסטר סוקלר מנעו ממכבי להשלים קאמבק דרמטי במיוחד.
עבור הפועל מדובר בתואר הראשון בליגה הבכירה מאז הזכייה בגביע המדינה ב-2012. הניצחון על היריבה העירונית, דווקא במעמד של גמר, הפך את החגיגות למתוקות במיוחד עבור השחקנים והאוהדים, שחיכו זמן רב לרגע הזה.
המאמן אליניב ברדה התקשה להסתיר את ההתרגשות בסיום: "שמחה גדולה, מאושרים בשביל הקהל, האוהדים חיכו לזה המון שנים. זה אמנם גביע הטוטו, אבל בדרבי והמון יוקרה, עם אצטדיון מלא. משחק שהוא כבוד גדול לכדורגל הישראלי".
ברדה התייחס גם ליכולת של קבוצתו ולסיום המותח, שבו איבדה הפועל חלק ניכר מהיתרון שלה: "הגנתית עשינו הרבה דברים בצורה טובה. מיהרתי עם שלושת החילופים ב-0:3, אולי הייתי צריך לחכות עם זה. הצלחנו לכבוש שלושה שערים, אולי היינו יכולים לכבוש עוד אחד. הגנתית אנחנו ממשיכים את העונה שעברה והתקפית אנחנו במגמת שיפור".
למרות הזכייה, ברדה כבר חושב קדימה ומקווה שהגביע יהיה רק הראשון מבין כמה תארים שהקבוצה תוכל להשיג. "הלוואי שיהיו עוד תארים. אנחנו רוצים להיות שם באזור אפריל ואז נוכל לדבר על הכיוון שאנחנו הולכים אליו. אני אשמח שנהיה שם. הפועל תל אביב זה מועדון ענק, יש בעלים ומנכ"ל שנותנים המון שקט ועזרה - זה משהו מאוד חשוב מבחינתי. אני שמח להיות חלק מזה".
בצד הצהוב, האכזבה הייתה גדולה. המאמן המפסיד, קני מילר, סיכם את התחושות: "זה מאוד מאוד מאכזב. לא עשינו מספיק ברוב הדקות, לא יצרנו מצבים. אבל כשעושים הגנה בצורה כזו, אתה לא תנצח משחקים ובטח לא גמרים. כשמתגוננים כמו שצריך, לא סופגים שערים כאלה. זה מאכזב מאוד. קשה לרדוף אחרי ספיגות כאלה".
דור פרץ: "לא יודע מה להגיד. סופר מאוכזב, מבואס. לא רק מהתוצאה אלא מהיכולת שלנו הערב. להופיע ככה בדרבי בגמר גביע הטוטו, זה לא מספיק. ההכנה הייתה מצוינת, זו אחריות שלנו כשחקנים. לא עשינו מספיק. לנצח תיקולים זה הבסיס ולא עשינו את זה היום. לחזור להגנה זה הבסיס ולא עשינו את זה היום. אז לא מגיע לנו לנצח. הם הקשו עלינו, הופיעו כמו שצריך והביאו את הבסיס למשחק. היה עליי פנדל ב-100 אחוז, אין בכלל ספק. אפשר להיות מבואסים, אחרי זה נדע להתאושש".
יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון, בירך את מחזיקת גביע הטוטו החדשה: "ברכותיי להפועל תל אביב, לבעלים משפחת ספרא והמנכ"ל גיא פרימור. למאמן אליניב ברדה וצוותו לשחקנים ומעל לכל לקהל האוהדים המסור, על הזכייה בגביע הטוטו. הפועל תל אביב הוכיחה הערב שילוב מרשים של נחישות, כדורגל איכותי ואופי חזק על המגרש. הנפת התואר הזה היא עדות לעבודה הקשה והמחויבות של המועדון כולו מתחילת העונה. תואר ראשון לעונה הוא תמיד זריקת מרץ נהדרת להמשך הדרך, ואני מאחל לכם להמשיך להציג כדורגל תחרותי ומהנה שמוסיף כבוד לליגה שלנו".
יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, הוסיף: "ברכות להפועל תל אביב על הזכייה בגביע הטוטו. זכייה בתואר היא תמיד רגע מרגש במיוחד, ודאי בסיומו של משחק דרבי יוקרתי, לעיני אצטדיון מלא באוהדים. ברכות לבעלים, לשחקנים, לצוות המקצועי, להנהלת המועדון ולקהל האדום על ההישג ועל הרגע המיוחד הזה. מחמאות גם למכבי תל אביב על ההגעה למעמד הגמר. הכדורגל הישראלי זקוק לערבים גדולים כאלה, שמביאים לידי ביטוי את המסורת, היריבות הספורטיבית והאהבה העצומה של הקהל למשחק. נייחל לעוד הרבה רגעים כאלה במשחק שכולנו אוהבים".