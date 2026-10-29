ברדה התייחס גם ליכולת של קבוצתו ולסיום המותח, שבו איבדה הפועל חלק ניכר מהיתרון שלה: "הגנתית עשינו הרבה דברים בצורה טובה. מיהרתי עם שלושת החילופים ב-0:3, אולי הייתי צריך לחכות עם זה. הצלחנו לכבוש שלושה שערים, אולי היינו יכולים לכבוש עוד אחד. הגנתית אנחנו ממשיכים את העונה שעברה והתקפית אנחנו במגמת שיפור".

ברדה התייחס גם ליכולת של קבוצתו ולסיום המותח, שבו איבדה הפועל חלק ניכר מהיתרון שלה: "הגנתית עשינו הרבה דברים בצורה טובה. מיהרתי עם שלושת החילופים ב-0:3, אולי הייתי צריך לחכות עם זה. הצלחנו לכבוש שלושה שערים, אולי היינו יכולים לכבוש עוד אחד. הגנתית אנחנו ממשיכים את העונה שעברה והתקפית אנחנו במגמת שיפור".

ברדה התייחס גם ליכולת של קבוצתו ולסיום המותח, שבו איבדה הפועל חלק ניכר מהיתרון שלה: "הגנתית עשינו הרבה דברים בצורה טובה. מיהרתי עם שלושת החילופים ב-0:3, אולי הייתי צריך לחכות עם זה. הצלחנו לכבוש שלושה שערים, אולי היינו יכולים לכבוש עוד אחד. הגנתית אנחנו ממשיכים את העונה שעברה והתקפית אנחנו במגמת שיפור".

למרות הזכייה, ברדה כבר חושב קדימה ומקווה שהגביע יהיה רק הראשון מבין כמה תארים שהקבוצה תוכל להשיג. "הלוואי שיהיו עוד תארים. אנחנו רוצים להיות שם באזור אפריל ואז נוכל לדבר על הכיוון שאנחנו הולכים אליו. אני אשמח שנהיה שם. הפועל תל אביב זה מועדון ענק, יש בעלים ומנכ"ל שנותנים המון שקט ועזרה - זה משהו מאוד חשוב מבחינתי. אני שמח להיות חלק מזה".

למרות הזכייה, ברדה כבר חושב קדימה ומקווה שהגביע יהיה רק הראשון מבין כמה תארים שהקבוצה תוכל להשיג. "הלוואי שיהיו עוד תארים. אנחנו רוצים להיות שם באזור אפריל ואז נוכל לדבר על הכיוון שאנחנו הולכים אליו. אני אשמח שנהיה שם. הפועל תל אביב זה מועדון ענק, יש בעלים ומנכ"ל שנותנים המון שקט ועזרה - זה משהו מאוד חשוב מבחינתי. אני שמח להיות חלק מזה".

למרות הזכייה, ברדה כבר חושב קדימה ומקווה שהגביע יהיה רק הראשון מבין כמה תארים שהקבוצה תוכל להשיג. "הלוואי שיהיו עוד תארים. אנחנו רוצים להיות שם באזור אפריל ואז נוכל לדבר על הכיוון שאנחנו הולכים אליו. אני אשמח שנהיה שם. הפועל תל אביב זה מועדון ענק, יש בעלים ומנכ"ל שנותנים המון שקט ועזרה - זה משהו מאוד חשוב מבחינתי. אני שמח להיות חלק מזה".

בצד הצהוב, האכזבה הייתה גדולה. המאמן המפסיד, קני מילר, סיכם את התחושות: "זה מאוד מאוד מאכזב. לא עשינו מספיק ברוב הדקות, לא יצרנו מצבים. אבל כשעושים הגנה בצורה כזו, אתה לא תנצח משחקים ובטח לא גמרים. כשמתגוננים כמו שצריך, לא סופגים שערים כאלה. זה מאכזב מאוד. קשה לרדוף אחרי ספיגות כאלה".

בצד הצהוב, האכזבה הייתה גדולה. המאמן המפסיד, קני מילר, סיכם את התחושות: "זה מאוד מאוד מאכזב. לא עשינו מספיק ברוב הדקות, לא יצרנו מצבים. אבל כשעושים הגנה בצורה כזו, אתה לא תנצח משחקים ובטח לא גמרים. כשמתגוננים כמו שצריך, לא סופגים שערים כאלה. זה מאכזב מאוד. קשה לרדוף אחרי ספיגות כאלה".

בצד הצהוב, האכזבה הייתה גדולה. המאמן המפסיד, קני מילר, סיכם את התחושות: "זה מאוד מאוד מאכזב. לא עשינו מספיק ברוב הדקות, לא יצרנו מצבים. אבל כשעושים הגנה בצורה כזו, אתה לא תנצח משחקים ובטח לא גמרים. כשמתגוננים כמו שצריך, לא סופגים שערים כאלה. זה מאכזב מאוד. קשה לרדוף אחרי ספיגות כאלה".