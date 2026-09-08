מכבי ת"א סיפקה אמש (שני) הצהרת כוונות ברורה עם 1:4 חד משמעי מול הפועל באר-שבע בטרנר - ניצחון שלישי בשלושה מחזורים מפתיחת העונה. אחרי ה-2:5 על הפועל ירושלים וה-1:3 מול מכבי חיפה, הצהובים חגגו הפעם עם רביעייה והבהירו כי הם מגיעים לעונה הזאת במטרה להחזיר לעצמם את האליפות.

"זה היה נוקאאוט אדיר של קני מילר על רן קוז'וך", אמרו במכבי ת"א, שסופרת העונה כבר ניצחון שני על האלופה בטרנר אחרי משחק אלוף האלופים, "המשחק הזה הוא הרבה יותר מאמירה".

גלריה פתיחת עונה מוחצת. הצהובים חוגגים בטרנר ( צילום: עוז מועלם )

פרץ ודוידה מאושרים ( צילום: עוז מועלם )

לצד צמד של אסטר סוקלר, בלט גם הרכש החוזר, גבי קניקובסקי, שרק לפני מספר ימים נחת בארץ. כל המשחק של מכבי ת"א עבר דרך הקשר שהיה מעורב בשלושה מתוך ארבעת השערים. "הוא בדיוק מה שהיה חסר לנו", אמרו בקבוצה. "הוא מנהיג על המגרש ובחדר ההלבשה, הוא תוספת כוח חשובה יותר מכל זר אחר".

מכבי ת"א, שרשמה אמש 13 ניסיונות הבקעה למסגרת לעומת שניים של באר-שבע, עוד רוצה להתחזק בשני שחקנים עד לסיום חלון ההעברות ברביעי הבא, אולם חייבת לפתור קודם כל את סוגיית יון ניקולאסקו, שלא מוכן לעזוב. הצהובים יצטרכו להחליט האם להקפיא את חוזהו ולהנחית במקומו שחקן כנף, כשהמטרה היא לצרף לפחות עוד ישראלי בעמדת החלוץ - אחרי המסר הברור של מכבי חיפה כי לא תשחרר את גיא מלמד לטובת מכבי ת"א.

קאמבק מושלם. קניקובסקי מול איסט ( צילום: עוז מועלם )

אחרי שלושת המחזורים הראשונים של העונה, כאמור, מכבי מושלמת ומוליכה את הטבלה עם תשע נקודות ו-12 שערי זכות - ממוצע של ארבעה למשחק. ביום שני הקרוב תארח הקבוצה של קני מילר את הדרבי התל-אביבי, כשהפועל ת"א מדורגת שנייה אחרי 0:4 מרשים מול הפועל ר"ג. מי שנמצא בכושר התקפי אדיר הוא הקפטן דור פרץ, שבשלושת המשחקים הראשונים של העונה כבר סופר שישה שערים, כשהוא לבדו כבש יותר מכל קבוצה אחרת בליגה, למעט הפועל באר-שבע, זאת עוד אחרי שפירגן לסוקלר לבעוט את הפנדל מול האדומים.

"לא שמים לב למה שאנשים אומרים". מילר ( צילום: עוז מועלם )

אחרי שקרווין אנדרדה הושאל רק אתמול לוולוס היוונית, במכבי הספיקו לרשום את המגן הימני הבריטי, ג׳יימס טברנייר, שאפילו פתח במשחק. מי שתפס את מקומו של רוי רביבו היה נועם בן-הרוש.