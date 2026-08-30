ברק אברמוב התיישב אמש (שבת) בבלומפילד לקראת משחק פתיחת העונה של בית"ר ירושלים מול מכבי נתניה, אחרי שבמועדון הצהירו על הרצון לזכות באליפות. אלא שהבעלים ראה את קבוצתו מובסת וסופגת רביעייה , ולבטח תהה כיצד הסתיים הקיץ בהשקעה מינימלית לעומת הכנסות השיא בבית וגן. לכך מתווסף ההימור המשמעותי שבהורדת המנהל המקצועי אלמוג כהן לקווים ובהחלפת ברק יצחקי, בשל פער של 5,000 אירו בלבד.

בית"ר לא השתדרגה בקיץ האחרון. שיא המנויים ההיסטורי של המועדון לא הוביל לרכש רציני מצד הבעלים, שהכניס סכומי עתק. הקבוצה התבססה על שון וייסמן החלש ועל נועם מוצ'ה, שעדיין לא עשה דבר שהצדיק קפיצה כזאת מאשדוד. לכך הצטרפו השארת זרים בינוניים כמו קאלו, היכולת של בוריס אינו והיעלמותו של הקפטן ירדן שועה, שעדיין לא הגיע לפתיחת העונה. חטא היהירות וסימני השאלה סביב אלמוג כהן כמאמן השלימו את התמונה.

גלריה הפסד כואב. אלמוג כהן ועומר אצילי ( צילום: עוז מועלם )

"אברמוב לא משקיע כלום, רק שחקנים שמגיעים בחינם, שום שדרוג מקצועי", אמרו בבית"ר. "אי אפשר להתבסס כל הזמן על המצאות. עם האוהדים האדירים שלנו, מגיע שיהיה פה סגל טוב יותר. וזה עוד לפני ההחלטה שלו לקחת את המנהל המקצועי הכי טוב בשנתיים האחרונות ולהחליף בו את ברק יצחקי בגלל גרושים".

"להביא בכל פעם שחקנים ולקוות שזה יצליח זו לא שיטה", אמרו בבית"ר. "לקחת את תומר יוספי, שלא שיחק בשנים האחרונות, את וייסמן, שירד ליגה באוסטריה ולא שיחק בתקופה האחרונה, ואת מוצ'ה מהספסל של אשדוד, ואז לריב על 100 אלף אירו עבור שחקן מהליגה הקולומביאנית – זה לא ניהול של קבוצה שבאמת רוצה אליפות. ככה לא נגיע לשום מקום. אנחנו מקווים שיהיה שינוי ושזה לא מבשר על העתיד, אלא היה רק משהו נקודתי".

מהרגע הראשון היה זה נוקאאוט של רוני לוי לאלמוג כהן, כאשר הניסיון הכריע. בפעם הקודמת שבה שתי הקבוצות נפגשו, המפגש הסתיים בשמינייה של בית"ר בתקופת ברק יצחקי. הפעם רוני לוי סגר מחצית מחוב ההשפלה, ועוד ללא הכוכב הגדול של נתניה, באסם זערורה הפצוע.

לא הורגש. ירדן שועה ( צילום: עוז מועלם )

בית"ר שילמה על 15 איבודי כדור של בוריס אינו, תומר יוספי ונועם מוצ'ה בלבד – מספרים חריגים – לצד יכולת חלשה של נבו שדו בעמדת המגן השמאלי. היא הפכה לקבוצה שנוח מאוד לשחק מולה, כפי שנראה מול לרנקה ואוסטריה וינה ושוב אמש נגד נתניה.

ביום חמישי מצפה לבית"ר משחק נוסף בבלומפילד, הפעם מול הפועל ת"א, שעלול להוביל למשבר כבר בתחילת העונה. הקיץ שלה כלל עד כה הדחה מגביע הטוטו מול האדומים, ניצחונות על לרנקה ואוסטריה וינה לצד הפסדים מולן, ובעיקר 14 שערי חובה בחמשת המשחקים האחרונים. הרצף כולל שלישייה שספגה מהפועל רמת גן בגביע הטוטו ואת הרביעייה אמש מול מכבי נתניה.

"לא הופענו למשחק מהשנייה הראשונה, זה היה רע מאוד והיו לנו איבודי כדור במקומות שבהם אסור לאבד", אמר אלמוג כהן בסיום. "אני תמיד משפיע על הקבוצות שלי, אבל עד היום לא הצלחתי להוריד את המשקולות מהשחקנים".

כהן הוסיף: "לקחתי את התפקיד וידעתי טוב מאוד לאן אני נכנס. לקחתי בחשבון את הדברים הכי קשים. כמנהיג של הקבוצה הזאת, זה המקום שלנו לבוא ולהראות לעצמנו שאנחנו מסוגלים לתקן את הטעויות. אנחנו יודעים את חשיבות המשחק מול הפועל ת"א".