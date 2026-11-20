רן בן שמעון חתם על חוזהו במכבי חיפה לעונה וחצי, והמועדון צפוי להכריז היום (שישי) על מינויו למאמן הקבוצה. כפי שנחשף לראשונה ב-ynet, מאמן נבחרת ישראל היוצא סיכם את תנאיו העקרוניים כבר בתחילת השבוע, וכעת הושלמה החתימה. הצגתו במסיבת עיתונאים צפויה להתקיים בשבוע הבא.
בן שמעון, שבחר להתפטר מאימון הנבחרת לאחר הכישלון בליגת האומות ובעקבות ההצעה ממכבי חיפה, נפגש אתמול עם הבעלים יעקב שחר והמנהל המקצועי ליאור רפאלוב. לאחר שהפרטים העקרוניים כבר סוכמו, הפגישה התמקדה בנושאים מקצועיים, ובהם הרכב הצוות, חלוקת הסמכויות בין המאמן למנהל המקצועי ותוכניות החיזוק לחלון ההעברות בינואר.
על פי החוזה, בן שמעון ישתכר כ-85 אלף שקל בחודש, שדרוג של כ-20 אחוז לעומת שכרו בנבחרת ישראל. במהלך הפגישה הציג את תפיסתו המקצועית ואת העמדות שבהן הוא מבקש לחזק את הקבוצה. על הפרק עומד צירופם של שני זרים חדשים בינואר, כשפדראו צפוי להיות אחד המשוחררים וייתכן שגם צונאמי יעזוב.
בחיפה מאמינים כי עדיין אפשר לשנות את כיוון העונה, ורואים בבן שמעון את המאמן הבכיר ביותר הזמין כיום בשוק הישראלי. מבחינת המועדון, המינוי מבטא את כוונתו של שחר להמשיך להשקיע בניסיון להחזיר את הקבוצה למסלול.
מי שעשוי להרוויח מהשינוי על הקווים הוא ירין לוי, שמעמדו בתקופת ברק בכר היה נמוך וכעת צפוי להשתלב בצורה משמעותית יותר לצד איתן אזולאי. בן שמעון זימן לסגל הנבחרת האחרון חמישה שחקנים ממכבי חיפה, וההיכרות עמם צפויה לסייע לו בכניסה לתפקיד. גם שטייפמן הצעיר נמצא בתוכניות, ואילו אלי דסה ועמרי גלזר צפויים להמשיך לקבל את הקרדיט בהרכב.