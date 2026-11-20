על פי החוזה, בן שמעון ישתכר כ-85 אלף שקל בחודש, שדרוג של כ-20 אחוז לעומת שכרו בנבחרת ישראל. במהלך הפגישה הציג את תפיסתו המקצועית ואת העמדות שבהן הוא מבקש לחזק את הקבוצה. על הפרק עומד צירופם של שני זרים חדשים בינואר, כשפדראו צפוי להיות אחד המשוחררים וייתכן שגם צונאמי יעזוב.

על פי החוזה, בן שמעון ישתכר כ-85 אלף שקל בחודש, שדרוג של כ-20 אחוז לעומת שכרו בנבחרת ישראל. במהלך הפגישה הציג את תפיסתו המקצועית ואת העמדות שבהן הוא מבקש לחזק את הקבוצה. על הפרק עומד צירופם של שני זרים חדשים בינואר, כשפדראו צפוי להיות אחד המשוחררים וייתכן שגם צונאמי יעזוב.

על פי החוזה, בן שמעון ישתכר כ-85 אלף שקל בחודש, שדרוג של כ-20 אחוז לעומת שכרו בנבחרת ישראל. במהלך הפגישה הציג את תפיסתו המקצועית ואת העמדות שבהן הוא מבקש לחזק את הקבוצה. על הפרק עומד צירופם של שני זרים חדשים בינואר, כשפדראו צפוי להיות אחד המשוחררים וייתכן שגם צונאמי יעזוב.

בחיפה מאמינים כי עדיין אפשר לשנות את כיוון העונה, ורואים בבן שמעון את המאמן הבכיר ביותר הזמין כיום בשוק הישראלי. מבחינת המועדון, המינוי מבטא את כוונתו של שחר להמשיך להשקיע בניסיון להחזיר את הקבוצה למסלול.

בחיפה מאמינים כי עדיין אפשר לשנות את כיוון העונה, ורואים בבן שמעון את המאמן הבכיר ביותר הזמין כיום בשוק הישראלי. מבחינת המועדון, המינוי מבטא את כוונתו של שחר להמשיך להשקיע בניסיון להחזיר את הקבוצה למסלול.

בחיפה מאמינים כי עדיין אפשר לשנות את כיוון העונה, ורואים בבן שמעון את המאמן הבכיר ביותר הזמין כיום בשוק הישראלי. מבחינת המועדון, המינוי מבטא את כוונתו של שחר להמשיך להשקיע בניסיון להחזיר את הקבוצה למסלול.