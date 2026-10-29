מכבי והפועל ת"א ייפגשו הערב (20:30) בלומפילד לדרבי השני של העונה, והפעם במסגרת גמר גביע הטוטו. "כשהפועל ת״א רואה אותנו זו קבוצה אחרת - כבר למעלה מעשור", אומרים במועדון הצהוב, ששואף לזכות בתואר שני העונה אחרי אלוף האלופים. "עובדה שבדרבי הראשון העונה הם ספגו מאיתנו ארבעה שערים (4:1). אין כיף גדול יותר מאשר לנצח דרבי ועוד לחגוג תואר".
בכל הנוגע להרכב הערב, יש לקני מילר שתי התלבטויות: בעמדת המגן השמאלי ובעמדת החלוץ. הפציעה של נועם בן הרוש שייעדר בשבועות הקרובים בשל קרע במיניסקוס, מותירה את מכבי ת"א ללא מגן שמאלי טבעי למעט הצעיר שחר רוזן (24), כשדני גרופר עוד פצוע. נראה כי שגיב יחזקאל ישובץ בסופו של דבר בעמדה. בעקבות זאת, אושר דוידה יחזור להרכב ויתפוס את כנף ימין.
בקבוצה העבירו מסר לדוידה, שבעקבות חגיגת הירי שלו מול שער חמש של אוהדי הפועל ת"א בדרבי האחרון, המועדון נקנס כי עליו להיות זהיר יותר ולא לחגוג בצורה מתריסה, כשגם המנהלת דרשה זאת. בעקבות החגיגה בדרבי שעבר, אוהדי הפועל מכינים קבלת פנים "מיוחדת" לדוידה.
ההתלבטות הנוספת של המאמן הסקוטי, שבניגוד לפרסומים לא מועמד לחתום בברנלי מליגת המשנה באנגליה, היא בנוגע לעמדת החלוץ. במשחק האחרון מול הפועל חיפה הדיח מילר את החלוץ הבכיר אסטור סוקלר מההרכב, אחרי שכבש במשחק אחד בלבד בשבעת המשחקים הראשונים של העונה. את מקומו תפס אלעד מדמון שכבש ובישל מול האדומים מחיפה. סוקלר הוא עדיין החלוץ הבכיר של הסקוטי, ולכן ההתלבטות האם להמשיך עם מדמון היא משמעותית.