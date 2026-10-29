מכבי והפועל ת"א ייפגשו הערב (20:30) בלומפילד לדרבי השני של העונה, והפעם במסגרת גמר גביע הטוטו. "כשהפועל ת״א רואה אותנו זו קבוצה אחרת - כבר למעלה מעשור", אומרים במועדון הצהוב, ששואף לזכות בתואר שני העונה אחרי אלוף האלופים. "עובדה שבדרבי הראשון העונה הם ספגו מאיתנו ארבעה שערים (4:1). אין כיף גדול יותר מאשר לנצח דרבי ועוד לחגוג תואר".

מכבי והפועל ת"א ייפגשו הערב (20:30) בלומפילד לדרבי השני של העונה, והפעם במסגרת גמר גביע הטוטו. "כשהפועל ת״א רואה אותנו זו קבוצה אחרת - כבר למעלה מעשור", אומרים במועדון הצהוב, ששואף לזכות בתואר שני העונה אחרי אלוף האלופים. "עובדה שבדרבי הראשון העונה הם ספגו מאיתנו ארבעה שערים (4:1). אין כיף גדול יותר מאשר לנצח דרבי ועוד לחגוג תואר".

מכבי והפועל ת"א ייפגשו הערב (20:30) בלומפילד לדרבי השני של העונה, והפעם במסגרת גמר גביע הטוטו. "כשהפועל ת״א רואה אותנו זו קבוצה אחרת - כבר למעלה מעשור", אומרים במועדון הצהוב, ששואף לזכות בתואר שני העונה אחרי אלוף האלופים. "עובדה שבדרבי הראשון העונה הם ספגו מאיתנו ארבעה שערים (4:1). אין כיף גדול יותר מאשר לנצח דרבי ועוד לחגוג תואר".

בכל הנוגע להרכב הערב, יש לקני מילר שתי התלבטויות: בעמדת המגן השמאלי ובעמדת החלוץ. הפציעה של נועם בן הרוש שייעדר בשבועות הקרובים בשל קרע במיניסקוס, מותירה את מכבי ת"א ללא מגן שמאלי טבעי למעט הצעיר שחר רוזן (24), כשדני גרופר עוד פצוע. נראה כי שגיב יחזקאל ישובץ בסופו של דבר בעמדה. בעקבות זאת, אושר דוידה יחזור להרכב ויתפוס את כנף ימין.

בכל הנוגע להרכב הערב, יש לקני מילר שתי התלבטויות: בעמדת המגן השמאלי ובעמדת החלוץ. הפציעה של נועם בן הרוש שייעדר בשבועות הקרובים בשל קרע במיניסקוס, מותירה את מכבי ת"א ללא מגן שמאלי טבעי למעט הצעיר שחר רוזן (24), כשדני גרופר עוד פצוע. נראה כי שגיב יחזקאל ישובץ בסופו של דבר בעמדה. בעקבות זאת, אושר דוידה יחזור להרכב ויתפוס את כנף ימין.

בכל הנוגע להרכב הערב, יש לקני מילר שתי התלבטויות: בעמדת המגן השמאלי ובעמדת החלוץ. הפציעה של נועם בן הרוש שייעדר בשבועות הקרובים בשל קרע במיניסקוס, מותירה את מכבי ת"א ללא מגן שמאלי טבעי למעט הצעיר שחר רוזן (24), כשדני גרופר עוד פצוע. נראה כי שגיב יחזקאל ישובץ בסופו של דבר בעמדה. בעקבות זאת, אושר דוידה יחזור להרכב ויתפוס את כנף ימין.

כי עליו להיות זהיר יותר ולא לחגוג בצורה מתריסה, כשגם המנהלת דרשה זאת. בעקבות החגיגה בדרבי שעבר, אוהדי הפועל מכינים קבלת פנים "מיוחדת" לדוידה.

כי עליו להיות זהיר יותר ולא לחגוג בצורה מתריסה, כשגם המנהלת דרשה זאת. בעקבות החגיגה בדרבי שעבר, אוהדי הפועל מכינים קבלת פנים "מיוחדת" לדוידה.