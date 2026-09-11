בית"ר ירושלים הגיעה אתמול (חמישי) להסכם עם מכבי ת"א על השאלתו של אורי עזו עם חובת רכישה בסך 1.5 מיליון שקל - כפי שנחשף ב-ynet. בעקבות הדברים, הקשר דרש להגיע כבר היום לאימון בבית וגן, אולם בשלב זה הוחלט כי הוא ימשיך להתאמן בקריית שלום, ויצטרף אל הצהובים-שחורים לכל המאוחר במהלך השבוע הבא.
עזו הוצע לבית"ר ירושלים מספר פעמים במהלך הקיץ הנוכחי, אך זו לא הביעה עניין. ההבנה כי שוק השחקנים הישראלי מוגבל מאוד, כמו גם פשרות מצד מכבי ת"א, הביאו לתפנית בבית וגן, שם הוחלט ללכת על בן ה-21. סעיף הרכישה יופעל בהנחה שהשחקן ייקח חלק ב-70 אחוז ממשחקיה של בית"ר, ובכפוף למספר שערים ובישולים מסוים.
בעקבות ההתפתחויות, מציינים בבית"ר ירושלים כי זיו בן-שימול לא מועמד להשאלה, מתוך רצון לשמור על סגל מעובה. בבית״ר עדיין מצפים לתשובה מאינטפנדיינטה מדיין הקולומביאנית לגבי צירופו של אלבסיס סרנה, שמבחינתו סיכם את תנאיו, גם דמי המעבר שלו נסגרו על 450 אלף יורו, אולם ישנם עדיין שני סעיפים שמהווים מחלוקת בין הצדדים ולכן העסקה טרם נחתמה ובניגוד לשמועות, הקולומביאני עדיין לא טס לישראל, עד ששני הסעיפים האחרונים בין המועדונים ייפתרו.