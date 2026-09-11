. בעקבות הדברים, הקשר דרש להגיע כבר היום לאימון בבית וגן, אולם בשלב זה הוחלט כי הוא ימשיך להתאמן בקריית שלום, ויצטרף אל הצהובים-שחורים לכל המאוחר במהלך השבוע הבא.

. בעקבות הדברים, הקשר דרש להגיע כבר היום לאימון בבית וגן, אולם בשלב זה הוחלט כי הוא ימשיך להתאמן בקריית שלום, ויצטרף אל הצהובים-שחורים לכל המאוחר במהלך השבוע הבא.

בית"ר ירושלים הגיעה אתמול (חמישי) להסכם עם מכבי ת"א על השאלתו של אורי עזו עם חובת רכישה בסך 1.5 מיליון שקל - כפי ש

בית"ר ירושלים הגיעה אתמול (חמישי) להסכם עם מכבי ת"א על השאלתו של אורי עזו עם חובת רכישה בסך 1.5 מיליון שקל - כפי ש

עזו הוצע לבית"ר ירושלים מספר פעמים במהלך הקיץ הנוכחי, אך זו לא הביעה עניין. ההבנה כי שוק השחקנים הישראלי מוגבל מאוד, כמו גם פשרות מצד מכבי ת"א, הביאו לתפנית בבית וגן, שם הוחלט ללכת על בן ה-21. סעיף הרכישה יופעל בהנחה שהשחקן ייקח חלק ב-70 אחוז ממשחקיה של בית"ר, ובכפוף למספר שערים ובישולים מסוים.

עזו הוצע לבית"ר ירושלים מספר פעמים במהלך הקיץ הנוכחי, אך זו לא הביעה עניין. ההבנה כי שוק השחקנים הישראלי מוגבל מאוד, כמו גם פשרות מצד מכבי ת"א, הביאו לתפנית בבית וגן, שם הוחלט ללכת על בן ה-21. סעיף הרכישה יופעל בהנחה שהשחקן ייקח חלק ב-70 אחוז ממשחקיה של בית"ר, ובכפוף למספר שערים ובישולים מסוים.

עזו הוצע לבית"ר ירושלים מספר פעמים במהלך הקיץ הנוכחי, אך זו לא הביעה עניין. ההבנה כי שוק השחקנים הישראלי מוגבל מאוד, כמו גם פשרות מצד מכבי ת"א, הביאו לתפנית בבית וגן, שם הוחלט ללכת על בן ה-21. סעיף הרכישה יופעל בהנחה שהשחקן ייקח חלק ב-70 אחוז ממשחקיה של בית"ר, ובכפוף למספר שערים ובישולים מסוים.