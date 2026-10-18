"יש לנו את השוער הכי טוב בליגה", סבורים בהפועל ת"א, אחרי עוד הצגה אישית של צור. "הוא ידע לשמור עלינו עם שתי עצירות קשות מאוד בסוף המחצית הראשונה. יחד איתו, ההגנה שנבנתה נותנת לנו תחושה של ביטחון מטורף".

"יש לנו את השוער הכי טוב בליגה", סבורים בהפועל ת"א, אחרי עוד הצגה אישית של צור. "הוא ידע לשמור עלינו עם שתי עצירות קשות מאוד בסוף המחצית הראשונה. יחד איתו, ההגנה שנבנתה נותנת לנו תחושה של ביטחון מטורף".

"יש לנו את השוער הכי טוב בליגה", סבורים בהפועל ת"א, אחרי עוד הצגה אישית של צור. "הוא ידע לשמור עלינו עם שתי עצירות קשות מאוד בסוף המחצית הראשונה. יחד איתו, ההגנה שנבנתה נותנת לנו תחושה של ביטחון מטורף".

רגע לפני שמרקוס קוקו הוכשל ברחבה על ידי השוער עידו שרון, במהלך שהעניק להפועל פנדל שנוי במחלוקת, עומרי אלטמן כבר היה אמור להיות מוחלף בדניאל דאפה. אולם בעקבות האירוע הוא נותר על המגרש, והיה זה שהבקיע מהנקודה הלבנה בדקה ה-81 את השער שהבטיח לאדומים ניצחון שלישי ברציפות, 0:1.

רגע לפני שמרקוס קוקו הוכשל ברחבה על ידי השוער עידו שרון, במהלך שהעניק להפועל פנדל שנוי במחלוקת, עומרי אלטמן כבר היה אמור להיות מוחלף בדניאל דאפה. אולם בעקבות האירוע הוא נותר על המגרש, והיה זה שהבקיע מהנקודה הלבנה בדקה ה-81 את השער שהבטיח לאדומים ניצחון שלישי ברציפות, 0:1.

רגע לפני שמרקוס קוקו הוכשל ברחבה על ידי השוער עידו שרון, במהלך שהעניק להפועל פנדל שנוי במחלוקת, עומרי אלטמן כבר היה אמור להיות מוחלף בדניאל דאפה. אולם בעקבות האירוע הוא נותר על המגרש, והיה זה שהבקיע מהנקודה הלבנה בדקה ה-81 את השער שהבטיח לאדומים ניצחון שלישי ברציפות, 0:1.

הפועל השוותה את מספר הנקודות שלה לזה של מכבי ת"א שבמקום השני, אלא שהיריבה העירונית עוד תשחק מחר בטדי מול בית"ר ירושלים. "שיחקנו 90 דקות מלאות בעשרה שחקנים מול טבריה ולא היה רגע אחד שלא היינו טובים יותר", הסבירו בהפועל. "היינו צריכים לנצח עוד לפני". בקבוצה גם טענו כי הגיע לטבריה כרטיס אדום בעקבות הנגיחה בעמנואל בואטנג, שנשלח לבית החולים אחרי פגיעת ראש.

הפועל השוותה את מספר הנקודות שלה לזה של מכבי ת"א שבמקום השני, אלא שהיריבה העירונית עוד תשחק מחר בטדי מול בית"ר ירושלים. "שיחקנו 90 דקות מלאות בעשרה שחקנים מול טבריה ולא היה רגע אחד שלא היינו טובים יותר", הסבירו בהפועל. "היינו צריכים לנצח עוד לפני". בקבוצה גם טענו כי הגיע לטבריה כרטיס אדום בעקבות הנגיחה בעמנואל בואטנג, שנשלח לבית החולים אחרי פגיעת ראש.

הפועל השוותה את מספר הנקודות שלה לזה של מכבי ת"א שבמקום השני, אלא שהיריבה העירונית עוד תשחק מחר בטדי מול בית"ר ירושלים. "שיחקנו 90 דקות מלאות בעשרה שחקנים מול טבריה ולא היה רגע אחד שלא היינו טובים יותר", הסבירו בהפועל. "היינו צריכים לנצח עוד לפני". בקבוצה גם טענו כי הגיע לטבריה כרטיס אדום בעקבות הנגיחה בעמנואל בואטנג, שנשלח לבית החולים אחרי פגיעת ראש.