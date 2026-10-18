ברקע המגעים המתקדמים להארכת חוזהו של שוער נבחרת ישראל אסף צור בהפועל ת"א בשלוש שנים, תוך שדרוג של עשרות אחוזים בשכרו, כפי שפורסם ב-ynet, השוער שוב היה שם עבור האדומים. צור סיפק שתי הצלות ענק בשלהי המחצית הראשונה מול עירוני טבריה, ובסיום שמר על שער נקי בפעם החמישית בשבעת המחזורים הראשונים של העונה.
"יש לנו את השוער הכי טוב בליגה", סבורים בהפועל ת"א, אחרי עוד הצגה אישית של צור. "הוא ידע לשמור עלינו עם שתי עצירות קשות מאוד בסוף המחצית הראשונה. יחד איתו, ההגנה שנבנתה נותנת לנו תחושה של ביטחון מטורף".
רגע לפני שמרקוס קוקו הוכשל ברחבה על ידי השוער עידו שרון, במהלך שהעניק להפועל פנדל שנוי במחלוקת, עומרי אלטמן כבר היה אמור להיות מוחלף בדניאל דאפה. אולם בעקבות האירוע הוא נותר על המגרש, והיה זה שהבקיע מהנקודה הלבנה בדקה ה-81 את השער שהבטיח לאדומים ניצחון שלישי ברציפות, 0:1.
הפועל השוותה את מספר הנקודות שלה לזה של מכבי ת"א שבמקום השני, אלא שהיריבה העירונית עוד תשחק מחר בטדי מול בית"ר ירושלים. "שיחקנו 90 דקות מלאות בעשרה שחקנים מול טבריה ולא היה רגע אחד שלא היינו טובים יותר", הסבירו בהפועל. "היינו צריכים לנצח עוד לפני". בקבוצה גם טענו כי הגיע לטבריה כרטיס אדום בעקבות הנגיחה בעמנואל בואטנג, שנשלח לבית החולים אחרי פגיעת ראש.
הפועל שיחקה בעשרה שחקנים אחרי ההרחקה של אנדריאן קרייב בשל נעיצת רגלו ברגלו של דוד קלטינס כבר בדקה הראשונה. מי שיחזור לסגל הזרים מול הפועל ירושלים יהיה הברזילאי פלקאו.
עומרי אלטמן אמר: "אני מקדיש את הניצחון לקרייב, הוא בטוח לא התכוון, רצינו לשמח אותו, הוא היה מרגיש אחרת אם לא היינו מנצחים. היה קשה, היינו צריכים לתת את הלב. אחרי האדום השתדלנו לא לשנות את תוכנית המשחק, הגבנו טוב לאדום שספגנו, וצריך לדעת לנצח משחקים כאלה. האנרגיה הטובה בהפועל החלה בשנה שעברה, ועוד לפני כן בלאומית, מלמעלה ועד למטה, רואים את זה, ואנחנו בדרך הנכונה. אליפות? זו רק ההתחלה".
המאמן אליניב ברדה אמר: "אחרי ההרחקה הבנו שיהיה משחק קשה, ונצטרך אקסטרה של הבנה טקטית וריצה, וכולם עשו את זה. הרווחנו המון, בגישה של השחקנים ובהבנה שגם בעשרה שחקנים אנחנו הולכים על ניצחון. אסף שמר אותנו בתמונה, אבל השליטה הייתה שלנו, הגענו למצבים, המון קרנות ובעיטות לשער. ב-10 שחקנים זה לא פשוט, וכל שחקן נתן אקסטרה".