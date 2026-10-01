שחקני מכבי ת"א התייצבו הבוקר (חמישי) לצד יואב זיו. שחקני הקבוצה, ישראלים וזרים כאחד, העלו לחשבונות האינסטגרם האישיים שלהם סטוריז שבהם הביעו הערכה למנהל הקבוצה, על רקע סיום דרכו בתפקיד זה אחרי תשע שנים.

אושר דוידה, אלעד מדמון, שגיב יחזקאל, ג'יימס טברניר, מוחמד עלי קמארה, טייריס אסנטה, דני גרופר, עידו שחר, אופק מליקה, דן גלזר, אסטר סוקלר, איתמר נוי, איתי בן חמו, שחר רוזן ושחקנים נוספים פרסמו את תמיכתם בזיו. בין היתר, הופיעה אצל השחקנים ההודעה: "יואב, אתה מספר 1 בתחום. אוהבים אותך".

זיו (במרכז). תמיכה מהשחקנים ( צילום: עוז מועלם )

חשוב להדגיש כי השחקנים ממש לא צפויים לשבות או לבצע חרם בעקבות הפיטורים הצפויים, אך בדרך זו הם מביעים את חוסר שביעות רצונם מההחלטה של המועדון, שאמור למנות במקומו את רז בן שמש.

זיו שיחק במכבי ת"א בשנים 2010-2016. בסיום התקופה הוא חתם בהפועל פ"ת, בה שיחק עונה אחת ובסיומה פרש ממשחק פעיל. בקיץ 2017 הוא חזר למכבי ת"א, ומונה לתפקיד המנהל. זיו היה מעורב בקטטה האלימה בסיום גמר גביע המדינה בעונה שעברה, ובמועדון זעמו על ההתנהלות שלו.