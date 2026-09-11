גורמים בהתאחדות לכדורגל אישרו את הפרסום ב-ynet ו-"ידיעות אחרונות", לפיו הוחלט שדיא סבע לא יזומן יותר לנבחרת ישראל ויסיים בה את דרכו. בהתאחדות הבהירו כי מדובר בהסכמה בשתיקה מול השחקן בן ה־34, שלא יוכל להגיע מהליגה הטורקית ולא יהיה חלק מקמפיין ליגת האומות הקרוב.
החלטה זו מצטרפת לחיסורים נוספים עמם מתמודדת הנבחרת לקראת משחק הפתיחה ב־24 בחודש באוסטריה, הראשון מבין ארבעה משחקים בתוך עשרה ימים, הכוללים גם מפגשים עם אירלנד (פעמיים) וקוסובו. מלבד סבע, גבי קניקובסקי ייעדר מהמשחק הראשון בשל חתונת אחיו, בעוד סתיו למקין ואיתי רוטמן מחוץ לסגל בשל פציעות.
דורון ליידנר ורז שלמה עשויים לקבל זימון, וכך גם הקפטן אלי דסה, שאין לו קבוצה לאחר שחוזהו בניימכן לא חודש, ועומרי גאנדלמן שאינו מתאמן בצורה סדירה בלצ'ה. מורכבות נוספת נרשמת בגזרת הלגיונרים מארה"ב, שצפויים להגיע יממה בלבד לפני שריקת הפתיחה באוסטריה.