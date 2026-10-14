האם מכבי חיפה בדרך לעידן חדש? בעלי המועדון, יעקב שחר, פרסם הערב (רביעי) הודעה רשמית שבה אישר כי הוא פועל לאיתור גוף שיוכל לקבל לידיו את הבעלות על הירוקים, כפי שנחשף ב"כלכליסט". שחר הודיע כי לאחרונה קיבל מספר פניות מגורמים שהביעו עניין ברכישת המועדון, ובעקבות זאת החליט לשכור את שירותיה של חברת THE RAINE GROUP, המתמחה בעסקאות בתחום הספורט, כדי שתסייע במציאת רוכש מתאים.
"מכבי חיפה היא חלק משמעותי ביותר בחיי ובחיי משפחתי כבר למעלה מ-35 שנים", כתב שחר בהודעתו. "המועדון, עובדיו, השחקנים והאוהדים יקרים מאוד ללבי, וכך גם המקום שהמועדון שלנו תופס בספורט הישראלי".
שחר הבהיר כי האפשרות להעביר את הבעלות אינה חדשה מבחינתו: "זה לא סוד שאני מחפש גוף רציני שיוכל להצעיד את המועדון קדימה, כפי שכבר אמרתי לא פעם. לאחרונה קיבלתי פניות מגורמים שונים שהביעו עניין במועדון, ולכן שכרתי את שירותיה של חברת THE RAINE GROUP, מהמובילות בתחום, כדי שתמצא את הגוף המתאים למהלך כזה".
בעלי הירוקים התייחס גם לפרסומים השונים סביב עתיד המועדון וביקש מהאוהדים שלא להסתמך על דיווחים שאינם מגיעים מהערוצים הרשמיים. "אני מודע לעניין הרב שמעורר כל פרסום הנוגע למועדון שלנו, ובפרט בנושא משמעותי זה", הסביר. "לעיתים העניין התקשורתי מלווה בפרסומים ובהערכות שונות, שחלקם הגדול איננו מדויק ואינו משקף את המציאות".
לצד ההודעה על חיפוש רוכש, שחר הדגיש כי לא ימהר להעביר את הבעלות לכל גורם שיביע עניין, וכי מבחינתו מדובר בהחלטה שתתקבל רק לאחר שיימצא מי שיוכל להבטיח את המשך הצלחתו של המועדון.
"חשוב לי להבהיר, המועדון יעבור בעתיד רק, ואך ורק, למי שיוכל להמשיך את מפעל חיי ולהוביל את המועדון להישגים נוספים", סיכם שחר. "עד שזה יקרה, אמשיך לתמוך, להשקיע, לקדם ולנהל את המועדון המפואר שלנו ושל אוהדינו הרבים באהבה ובגאווה".