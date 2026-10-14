שחר הודיע כי לאחרונה קיבל מספר פניות מגורמים שהביעו עניין ברכישת המועדון, ובעקבות זאת החליט לשכור את שירותיה של חברת THE RAINE GROUP, המתמחה בעסקאות בתחום הספורט, כדי שתסייע במציאת רוכש מתאים.

שחר הודיע כי לאחרונה קיבל מספר פניות מגורמים שהביעו עניין ברכישת המועדון, ובעקבות זאת החליט לשכור את שירותיה של חברת THE RAINE GROUP, המתמחה בעסקאות בתחום הספורט, כדי שתסייע במציאת רוכש מתאים.

האם מכבי חיפה בדרך לעידן חדש? בעלי המועדון, יעקב שחר, פרסם הערב (רביעי) הודעה רשמית שבה אישר כי הוא פועל לאיתור גוף שיוכל לקבל לידיו את הבעלות על הירוקים,

האם מכבי חיפה בדרך לעידן חדש? בעלי המועדון, יעקב שחר, פרסם הערב (רביעי) הודעה רשמית שבה אישר כי הוא פועל לאיתור גוף שיוכל לקבל לידיו את הבעלות על הירוקים,

"מכבי חיפה היא חלק משמעותי ביותר בחיי ובחיי משפחתי כבר למעלה מ-35 שנים", כתב שחר בהודעתו. "המועדון, עובדיו, השחקנים והאוהדים יקרים מאוד ללבי, וכך גם המקום שהמועדון שלנו תופס בספורט הישראלי".

"מכבי חיפה היא חלק משמעותי ביותר בחיי ובחיי משפחתי כבר למעלה מ-35 שנים", כתב שחר בהודעתו. "המועדון, עובדיו, השחקנים והאוהדים יקרים מאוד ללבי, וכך גם המקום שהמועדון שלנו תופס בספורט הישראלי".

"מכבי חיפה היא חלק משמעותי ביותר בחיי ובחיי משפחתי כבר למעלה מ-35 שנים", כתב שחר בהודעתו. "המועדון, עובדיו, השחקנים והאוהדים יקרים מאוד ללבי, וכך גם המקום שהמועדון שלנו תופס בספורט הישראלי".