5,280 ימים בדיוק חלפו מאז הפעם האחרונה שבה הפועל ת"א זכתה בתואר. מאז הספיק המועדון לעבור שתי ירידות ליגה, לעמוד בפני פירוק, לעבור תהליך של הרכבה מחדש תחת מיליארדר אמריקני, ולחוות לא מעט רגעים קשים, כולל שלוש חמישיות בדרבי. אבל אמש (חמישי), אחרי 14 שנים ארוכות של המתנה, האדומים שוב חגגו תואר - והפעם על חשבון היריבה העירונית, מכבי ת"א ב-2:3 דרמטי בגמר גביע הטוטו.

הפעם האחרונה שבה הפועל הניפה גביע הייתה תחת המאמן ניצן שירזי ז"ל, בגמר גביע המדינה ב-2012, בזכות שער ניצחון של נוסא איגיבור מול מכבי חיפה. אז היו אלה שחקנים כמו עומר דמארי, וואליד באדיר, יגאל אנטבי ואביחי ידין שהובילו את האדומים. אלא שהפעם מדובר היה בהרבה יותר מעוד זכייה: הפועל ניצחה את מכבי בגמר ישיר לראשונה מזה 43 שנה, והעניקה לאוהדיה רגע שחיכו לו זמן רב.

גלריה טוריאל, צור ודאפה חוגגים בסיום ( צילום: עוז מועלם )

הפועל כבר הוליכה 0:3 ונראתה בדרך לניצחון חלק, אבל כמיטב המסורת הצליחה להכניס את 12,500 האוהדים האדומים בבלומפילד למתח עצום. צמד בזק של דור פרץ, לצד טעות גדולה של אסף צור, כמעט עלו לה בתואר והובילו אותה לסף שוויון ולדו-קרב פנדלים. בסופו של דבר האדומים הצליחו להחזיק מעמד ולחגוג בסיום ערב בלתי נשכח.

פרץ השמחה ביציעים היה אדיר. אוהדים באדום, שסבלו מדומיננטיות של מכבי כמעט עשור וחצי, התקשו להסתיר את ההתרגשות. בזה אחר זה הגיעו שחקני הפועל עם הגביע והניפו אותו מול הקהל שהיה באקסטזה. עבור רבים מהם, זה היה רגע ששווה שנים של אכזבות ותסכול.

עוד אחד מהמצטיינים. אלקוקין ( צילום: עוז מועלם )

מבחינה מקצועית, זו הייתה תצוגת תכלית של הפועל, במיוחד לנוכח המפגש הקודם בין הקבוצות בחודש שעבר, שבו מכבי הביסה אותה 1:4 בליגה. אותו משחק היה אחראי ל-80 אחוזים מהשערים שספגה הפועל בשמונת המחזורים הראשונים שלה העונה. הדרבי אמש, השני מבין חמישה שנותרו עד לסיום העונה, היה חד-צדדי במיוחד, לפחות עד הדקות האחרונות. התוצאה הסופית אינה משקפת את הפערים שהיו על כר הדשא, והיא צריכה להדליק נורות אדומות אצל מאמן מכבי, קני מילר. מנגד, גם אליניב ברדה יצטרך להפיק לקחים מהחילופים שביצע, שכמעט עלו להפועל בתואר. "מיהרתי עם החילופים והייתי אולי צריך לחכות עם זה", הודה המאמן בסיום.

דאפה: "אין עוצמתי כמו לכבוש בדרבי"

מי שהסתובב בסיום המשחק כחתן היה המנכ"ל גיא פרימור, שהגיע למועדון כשהיה בליגת המשנה והיה שותף להחזרתו לקדמת הבמה, יחד עם המנהל הטכני עומר בוקסנבוים ומנהל הקבוצה סלים טועמה. בהפועל גם התקשו להסתיר את הביקורת על התנהגותו של מילר, שהתעמת עם ברדה וטועמה ואמר לעברם: "תסתמו את הפה המלוכלך שלכם". "קני מילר קיבל בית ספר מברדה, אז הוא התחיל לקלל", אמרו במועדון. "זה מתסכל להיות מכבי הכי חלשה בדרבי בעשור וחצי. היינו צריכים לדעת לנצח עם עוד שערים".

תואר ראשון אחרי 14 שנה. שחקני הפועל ת"א ( צילום: עוז מועלם )

גם אחרי שריקת הסיום נרשמה תקרית, כאשר כמה מהזרים של הפועל, בהם הקפטן פרנאן מאיימבו, מרקוס קוקו ופלקאו, התווכחו עם הקב"ט. האחרון סירב לאפשר לבני משפחותיהם, שחלקם הגיעו במיוחד למשחק, לרדת לאזור הדשא כדי להצטלם איתם ועם הגביע. גם פרימור ניסה להתערב ולשכנע את האחראי על האבטחה, אך ללא הצלחה.

לצד החגיגות, בהפועל כבר החלו לחשוב על המשימה הבאה: משחק הליגה ביום שני מול מכבי חיפה בבלומפילד. במועדון רוצים למנף את הזכייה ולהמשיך את המומנטום גם בליגה. "אנחנו מאושרים בשביל הקהל שלנו שחיכה המון שנים. כבוד גדול לכדורגל הישראלי. מבחינה הגנתית עשינו הרבה דברים בצורה טובה. מבחינה התקפית הבקענו שלושה שערים והיינו יכולים אולי להבקיע יותר. זה ממשיך את הקו של השנה שעברה. אנחנו רוצים להיות שם באפריל ואז נדע אם אנחנו מסתערים על הכול או עדיין לא. הפועל זה מועדון ענק ויש לנו בעלים שנותן המון שקט לעבוד, וזה מאוד חשוב", אמרו בקבוצה.

לצד החגיגות, בהפועל כבר החלו לחשוב על המשימה הבאה: משחק הליגה ביום שני מול מכבי חיפה בבלומפילד ( צילום: עוז מועלם )