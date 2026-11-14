נבחרת ישראל נפרדה הערב (שבת) ב-0:0 מקוסובו בחוץ במסגרת המחזור החמישי בליגת האומות, ונותרה ללא ניצחון בקמפיין ובמקום האחרון בבית עם שלוש נקודות בלבד. בסיום המשחק, המאמן רן בן שמעון התייחס להופעה של שחקניו, לתוכנית המשחק ולמעמדו בנבחרת.

"הנבחרת נתנה עבודה, לב ומחויבות מדהימה", אמר בן שמעון. "כל תוכנית המשחק הייתה מבוססת על כך ש-60 דקות נעשה הגנה, ועשינו הגנה מדהימה. אחר כך לקחנו סיכונים. התנאים היו באמת לא קלים, אבל עשינו הכל".

גלריה "בכל המשחקים עשינו את הטוב ביותר שלנו". בן שמעון ( צילום: REUTERS/Valdrin Xhemaj )

מאמן הנבחרת המשיך להחמיא לשחקניו וליכולתם לאורך הקמפיין, למרות התוצאות המאכזבות: "אני חושב שבכל המשחקים עשינו את הטוב ביותר שלנו. אנחנו נבחרת מצוינת, נבחרת טובה".

פרץ וטוקלומטי נגד קוסובו ( צילום: Ferdi Limani/Getty Images )

בהמשך התייחס בן שמעון גם למעמדו ולאמון שהוא מקבל מראשי הנבחרת: "זה לא עניין של גב, אלא איך אני מרגיש שרואים אותי. אני מרגיש שיש הערכה ומאמינים בי, וחשוב מאוד שזה ייצא החוצה. אני מרגיש את זה בלב שלי שהם מאמינים בי".