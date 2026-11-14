נבחרת ישראל נפרדה הערב (שבת) ב-0:0 מקוסובו בחוץ במסגרת המחזור החמישי בליגת האומות, ונותרה ללא ניצחון בקמפיין ובמקום האחרון בבית עם שלוש נקודות בלבד. בסיום המשחק, המאמן רן בן שמעון התייחס להופעה של שחקניו, לתוכנית המשחק ולמעמדו בנבחרת.
"הנבחרת נתנה עבודה, לב ומחויבות מדהימה", אמר בן שמעון. "כל תוכנית המשחק הייתה מבוססת על כך ש-60 דקות נעשה הגנה, ועשינו הגנה מדהימה. אחר כך לקחנו סיכונים. התנאים היו באמת לא קלים, אבל עשינו הכל".
מאמן הנבחרת המשיך להחמיא לשחקניו וליכולתם לאורך הקמפיין, למרות התוצאות המאכזבות: "אני חושב שבכל המשחקים עשינו את הטוב ביותר שלנו. אנחנו נבחרת מצוינת, נבחרת טובה".
בהמשך התייחס בן שמעון גם למעמדו ולאמון שהוא מקבל מראשי הנבחרת: "זה לא עניין של גב, אלא איך אני מרגיש שרואים אותי. אני מרגיש שיש הערכה ומאמינים בי, וחשוב מאוד שזה ייצא החוצה. אני מרגיש את זה בלב שלי שהם מאמינים בי".
דור פרץ התראיין גם הוא אחרי המשחק ונשאל אם הוא רואה את הנבחרת מגיעה לטורניר גדול בשנים הקרובות: "אני מאמין שנהיה בטורניר גדול, יש פה נבחרת מאוד איכותית, שלומדת להביא את הבסיס לכל משחק. אני מאוד מאמין - כן".