, עוד בזמן ששהה במחנה נבחרת ישראל בדברצן, רן בן שמעון ייפגש היום לשיחה מקצועית ראשונה עם הבעלים יעקב שחר והמנהל המקצועי ליאור רפאלוב, במטרה לסגור את הפרטים האחרונים.

, עוד בזמן ששהה במחנה נבחרת ישראל בדברצן, רן בן שמעון ייפגש היום לשיחה מקצועית ראשונה עם הבעלים יעקב שחר והמנהל המקצועי ליאור רפאלוב, במטרה לסגור את הפרטים האחרונים.

אחרי שכבר סיכם עקרונית את תנאיו במכבי חיפה,

אחרי שכבר סיכם עקרונית את תנאיו במכבי חיפה,

על פי פרטי החוזה שסוכמו, בן שמעון ישתכר 83 אלף שקל נטו בחודש בחוזה לעונה וחצי, עם אופציה לעונה נוספת. מדובר בעלייה של יותר מ-20 אחוז לעומת שכרו בנבחרת ישראל.

על פי פרטי החוזה שסוכמו, בן שמעון ישתכר 83 אלף שקל נטו בחודש בחוזה לעונה וחצי, עם אופציה לעונה נוספת. מדובר בעלייה של יותר מ-20 אחוז לעומת שכרו בנבחרת ישראל.

על פי פרטי החוזה שסוכמו, בן שמעון ישתכר 83 אלף שקל נטו בחודש בחוזה לעונה וחצי, עם אופציה לעונה נוספת. מדובר בעלייה של יותר מ-20 אחוז לעומת שכרו בנבחרת ישראל.

החוזה, שנרקם בזמן שהותו בדברצן, הוא חוזה סטנדרטי במכבי חיפה עבור מאמנים. בן-שמעון יסתפק בדוד מרטן, ששימש כעוזרו של ברק בכר מהקיץ האחרון ונשאר במערכת לצד מאמן השוערים איתי זליפה.

החוזה, שנרקם בזמן שהותו בדברצן, הוא חוזה סטנדרטי במכבי חיפה עבור מאמנים. בן-שמעון יסתפק בדוד מרטן, ששימש כעוזרו של ברק בכר מהקיץ האחרון ונשאר במערכת לצד מאמן השוערים איתי זליפה.

החוזה, שנרקם בזמן שהותו בדברצן, הוא חוזה סטנדרטי במכבי חיפה עבור מאמנים. בן-שמעון יסתפק בדוד מרטן, ששימש כעוזרו של ברק בכר מהקיץ האחרון ונשאר במערכת לצד מאמן השוערים איתי זליפה.