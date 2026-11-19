אחרי שכבר סיכם עקרונית את תנאיו במכבי חיפה, כפי שפורסם לראשונה ב-ynet, עוד בזמן ששהה במחנה נבחרת ישראל בדברצן, רן בן שמעון ייפגש היום לשיחה מקצועית ראשונה עם הבעלים יעקב שחר והמנהל המקצועי ליאור רפאלוב, במטרה לסגור את הפרטים האחרונים.
על פי פרטי החוזה שסוכמו, בן שמעון ישתכר 83 אלף שקל נטו בחודש בחוזה לעונה וחצי, עם אופציה לעונה נוספת. מדובר בעלייה של יותר מ-20 אחוז לעומת שכרו בנבחרת ישראל.
החוזה, שנרקם בזמן שהותו בדברצן, הוא חוזה סטנדרטי במכבי חיפה עבור מאמנים. בן-שמעון יסתפק בדוד מרטן, ששימש כעוזרו של ברק בכר מהקיץ האחרון ונשאר במערכת לצד מאמן השוערים איתי זליפה.
אחרי שההיבט הכלכלי סוכם ונותרו פרטים אחרונים לקראת החתימה, עיקר השיחות עם שחר ורפאלוב יתמקד בתוכניות המקצועיות לשיפור מצבה של חיפה, שמרוחקת שבע נקודות מהפועל ת"א שבמקום הראשון. בן שמעון, שכבר החל לצפות במשחקיה של הקבוצה, יגיע לאימון ביום ראשון ויעמוד על הקווים מול בני סכנין בסוף השבוע הבא.